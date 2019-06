Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Késelésbe torkollt egy családi veszekedés.","shortLead":"Késelésbe torkollt egy családi veszekedés.","id":"20190617_Leszurta_egy_13_eves_lany_az_apjat_Galgahevizen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815ba1d5-2a7f-4de8-ab93-f4084f0fb79c","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Leszurta_egy_13_eves_lany_az_apjat_Galgahevizen","timestamp":"2019. június. 17. 10:36","title":"Leszúrta egy 13 éves lány az apját Galgahévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 19 éves fiatalt keresnek a rendőrök.","shortLead":"Egy 19 éves fiatalt keresnek a rendőrök.","id":"20190617_Megszokott_egy_rab_egy_budapesti_korhazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccab844-0be6-4aa3-9b01-6f6390c41925","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Megszokott_egy_rab_egy_budapesti_korhazbol","timestamp":"2019. június. 17. 14:01","title":"Megszökött egy rab egy budapesti kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","shortLead":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","id":"20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d165d-a4bb-4d8f-91a8-d35328fdf309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","timestamp":"2019. június. 17. 09:04","title":"Duplájára is nőhet a meggy ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815e2c99-ccff-48d5-b58c-93814ea87e1b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hetvenes években minden amerikai nő az általa tervezett ruhákat akarta viselni.","shortLead":"A hetvenes években minden amerikai nő az általa tervezett ruhákat akarta viselni.","id":"20190618_Meghalt_Gloria_Vanderbilt_divattervezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815e2c99-ccff-48d5-b58c-93814ea87e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5d3110-ebb3-408b-ad62-8fb014206531","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Meghalt_Gloria_Vanderbilt_divattervezo","timestamp":"2019. június. 18. 10:22","title":"Meghalt Gloria Vanderbilt divattervező ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros helyét a többségi tulajdonos, Varga Zoltán veszi át. ","shortLead":"Mészáros helyét a többségi tulajdonos, Varga Zoltán veszi át. ","id":"20190618_Tavozik_Meszaros_Kinga_a_Central_Mediacsoprot_vezerigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a62dc7e-0838-48ec-ab5d-48b362075d3d","keywords":null,"link":"/kkv/20190618_Tavozik_Meszaros_Kinga_a_Central_Mediacsoprot_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. június. 18. 17:00","title":"Távozik Mészáros Kinga, a Centrál Médiacsoport vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba a férfit, aki fejest ugrott a Balatonba. Szinte minden évben történnek hasonló balesetek a figyelmeztetések ellenére.","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba a férfit, aki fejest ugrott a Balatonba. Szinte minden évben történnek hasonló...","id":"20190616_Lebenulhat_a_ferfi_aki_a_stegrol_ugrott_fejest_a_Balatonba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7f1701-e09b-4ef5-be14-3638f16b6274","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Lebenulhat_a_ferfi_aki_a_stegrol_ugrott_fejest_a_Balatonba","timestamp":"2019. június. 16. 20:36","title":"Lebénulhat a férfi, aki a stégről ugrott fejest a Balatonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mind az öt tag visszatér majd, hogy a hangjukat kölcsönözzék a szereplőknek.","shortLead":"Mind az öt tag visszatér majd, hogy a hangjukat kölcsönözzék a szereplőknek.","id":"20190618_Animacios_film_Spice_Girls_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285ec925-cbb9-45b8-8abb-429e954577c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Animacios_film_Spice_Girls_mozi","timestamp":"2019. június. 18. 11:55","title":"Animációs film készül a Spice Girlsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","shortLead":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","id":"20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b785b0-bb51-4e02-bb50-f4449cdbc5c9","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","timestamp":"2019. június. 17. 09:27","title":"Most megnézheti, mennyire lett forróbb a szülővárosa, mióta él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]