[{"available":true,"c_guid":"d6b293f1-cf07-438d-82da-ab186f944f2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg kudarcélménye volt Molnár Áron színésznek, aki noÁr néven szólal meg közéleti kérdésekben, de megpróbálja azt termékeny energiává alakítani.","shortLead":"Rengeteg kudarcélménye volt Molnár Áron színésznek, aki noÁr néven szólal meg közéleti kérdésekben, de megpróbálja azt...","id":"20190629_noAr_Lesz_majd_egy_orszag_is_kint_az_utcan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6b293f1-cf07-438d-82da-ab186f944f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54185d1-7d81-4048-8fc1-494b75e971fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_noAr_Lesz_majd_egy_orszag_is_kint_az_utcan","timestamp":"2019. június. 29. 10:22","title":"noÁr: Lesz majd egy ország is kint az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8d1541-43bd-4919-bf32-243cdf0b5503","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos 38 milliárd dollárnyi Amazon-részvényt fog átruházni feleségére a válási megállapodás keretében.","shortLead":"Jeff Bezos 38 milliárd dollárnyi Amazon-részvényt fog átruházni feleségére a válási megállapodás keretében.","id":"20190630_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_11_ezer_milliard_forintjaba_kerul_a_valas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d8d1541-43bd-4919-bf32-243cdf0b5503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fa7a8d-d493-4156-b656-eee78fae9115","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_11_ezer_milliard_forintjaba_kerul_a_valas","timestamp":"2019. június. 30. 21:10","title":"A világ leggazdagabb emberének 11 ezer milliárd forintjába kerül a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5","c_author":"","category":"gazdasag","description":"100 kilométert építenek 2023-ig.","shortLead":"100 kilométert építenek 2023-ig.","id":"20190629_Autopalya_epul_Kecskemetig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0181c0-5fb3-4021-8086-761c4902d427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Autopalya_epul_Kecskemetig","timestamp":"2019. június. 29. 08:07","title":"Autópálya épül Kecskemétig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cb22bc-2b66-4a7b-bd67-db837ae16ec3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több régi bankjegynek nyáron jár le az átváltási határideje.","shortLead":"Több régi bankjegynek nyáron jár le az átváltási határideje.","id":"20190630_Van_meg_Bartokarckepes_1000_forintosa_vagy_mas_regi_bankjegye_Siessen_ha_meg_be_akarja_valtani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03cb22bc-2b66-4a7b-bd67-db837ae16ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ac182-ecf3-49db-8349-5410bdd4478c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_Van_meg_Bartokarckepes_1000_forintosa_vagy_mas_regi_bankjegye_Siessen_ha_meg_be_akarja_valtani","timestamp":"2019. június. 30. 07:50","title":"Van még Bartók-arcképes 1000 forintosa, vagy más régi bankjegye? Siessen, ha még be akarja váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újraindítják a kereskedelmi tárgyalásokat.","shortLead":"Újraindítják a kereskedelmi tárgyalásokat.","id":"20190629_Kibekult_Trump_Kinaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d84ca1a-98e5-42fe-9433-b311d1616ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Kibekult_Trump_Kinaval","timestamp":"2019. június. 29. 09:57","title":"Kibékült Trump Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki valaha is bosszankodott már amiatt, hogy ilyen-olyan hálózati problémák miatt rosszul értette vagy nem is értette partnere interneten át küldött hangüzeneteit, az bizonyára értékelni fogja a Microsoft egyik új szabadalmát. Amennyiben ugyanis megvalósulna ez az elképzelés, akkor nem állhatnának hálózati gondok a hangüzenetek, sőt még a videoüzenetek útjába sem.","shortLead":"Aki valaha is bosszankodott már amiatt, hogy ilyen-olyan hálózati problémák miatt rosszul értette vagy nem is értette...","id":"20190629_microsoft_szabadalom_wifi_mobilnet_internet_halozat_szakadozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edee9a9c-60bc-480b-b3e2-7ce08cfcc2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_microsoft_szabadalom_wifi_mobilnet_internet_halozat_szakadozik","timestamp":"2019. június. 29. 08:03","title":"A Microsoft kitalált valamit, hogy ha szakad a hívás, akkor is lehessen hallani a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról elnevezett \"útlevelükkel\" ingyenesen vonatozhatnak, a kísérők kedvezményt kapnak.","shortLead":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról...","id":"20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abfecb1-e027-4f94-809e-7cf4ae0ca22d","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","timestamp":"2019. június. 30. 21:20","title":"A Magyar Turisztikai Ügynökség rárepült a 6-10 éves gyerekekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hét beteg, köztük egy hordágyra szíjazott fél napig utazott Balatonfüredre, négy közülük műtött, miközben az autóban nincs légkondicionálás - erős történet jelent meg egy egészségügyi Facebook-csoportban.\r

\r

","shortLead":"Hét beteg, köztük egy hordágyra szíjazott fél napig utazott Balatonfüredre, négy közülük műtött, miközben az autóban...","id":"20190630_Pokoli_betegszallitas_a_legnagyobb_kanikulaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e44540-be27-4a0c-bb47-a726db73eb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Pokoli_betegszallitas_a_legnagyobb_kanikulaban","timestamp":"2019. június. 30. 13:15","title":"Pokoli betegszállítás öt órán át a legnagyobb kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]