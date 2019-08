Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"986a9635-6905-471b-9144-2e20eed37eac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szentendrén rendezett Solar Decathlon Europe versenyen a Miskolci Egyetem konzorciumának projektje az 5. helyet szerezte meg, és különdíjakat is nyertek. ","shortLead":"A Szentendrén rendezett Solar Decathlon Europe versenyen a Miskolci Egyetem konzorciumának projektje az 5. helyet...","id":"20190730_Erzelmekre_reagalo_Kadarkockat_epitettek_a_miskolci_diakok_az_okoshazak_versenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=986a9635-6905-471b-9144-2e20eed37eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84909b4-173c-45be-8822-611d80e510dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_Erzelmekre_reagalo_Kadarkockat_epitettek_a_miskolci_diakok_az_okoshazak_versenyen","timestamp":"2019. július. 30. 19:37","title":"Érzelmekre reagáló Kádár-kockát építettek a miskolci diákok az okosházak versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ezernégyszáznál több orvosság neve szerepel az éppen nem kapható pirulák hivatalos listáján, és vannak olyan hiánycikkek, amelyek még fel sem kerültek rá. Ritka betegségben szenvedők sem jutnak hozzá a gyógyszerükhöz, és csak találgatni lehet, hogy miért. Az egyik ok az lehet, hogy február óta minden gyógyszert biztonsági elemekkel, egyedi azonosítókkal, kódokkal kell ellátni. A megoldás a külföldi beszerzés lehet, ám ez nem is olyan egyszerű.","shortLead":"Ezernégyszáznál több orvosság neve szerepel az éppen nem kapható pirulák hivatalos listáján, és vannak olyan...","id":"20190731_gyogyszerhiany_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a42a8f-4f5b-4897-95eb-e8fefd52c2f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_gyogyszerhiany_lista","timestamp":"2019. július. 31. 06:30","title":"Még annál is súlyosabb a gyógyszerhiány, mint ahogy a hivatalos lista alapján látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb86568-138d-4577-aad7-b60f6462ed11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fejlesztés a folyó déli részén valósul meg.","shortLead":"A fejlesztés a folyó déli részén valósul meg.","id":"20190731_Uj_Dunaparti_setanyt_epitenek_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdb86568-138d-4577-aad7-b60f6462ed11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35762379-68ef-405b-b7fe-cb604bc03044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Uj_Dunaparti_setanyt_epitenek_Budapesten","timestamp":"2019. július. 31. 08:37","title":"Új Duna-parti sétányt építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt napot kellett volna várnia Moszkvában a bangkoki csatlakozásra egy Budapesten dolgozó thai szakácsnak, aki ezen annyira kibukott, hogy elkezdett inni, az ezt követő 43 napra csak homályosan emlékszik.\r

