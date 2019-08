Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Befejezték a helyszínelést. 2019. augusztus. 24. 10:46 Vége a lezárásnak az M5-ösön

Tegye fel a kezét, aki érezte már azt az anyóséknál, hogy a család le szeretné vadászni! Nos, az Aki bújt című, bestiálisan szellemes horrorfilmben a rémálom megvalósul. De csak azért, hogy a famíliának lehessen jövője. Kritika. Nos, az Aki bújt című... 2019. augusztus. 23. 20:00 Ilyen lehet az ördög családvédelmi akcióterve

Első körben negyvenöt kilométeres szakaszra adták ki az engedélyt. 2019. augusztus. 23. 11:11 Megkapta az építési engedélyt a hatsávos M1-es

Ezzel a szakasszal a határkerítés teljes hossza 219 kilométer lesz, és a szlovén-horvát határ csaknem harmadát fogja lefedni. 2019. augusztus. 22. 17:21 Újabb 40 kilométeren épül kerítés a szlovén-horvát határon

A világ két legnagyobb termelő országa egyedi módon küzd a környezetvédelmi trendek ellen. A világ két legnagyobb termelő országa egyedi módon küzd a környezetvédelmi trendek ellen. 2019. augusztus. 22. 17:59 Indonéziának annyira nagy üzlet a pálmaolaj, hogy betiltja a mentes termékeket

Nem csak a kocsiban vannak veszélyben az állatok. 2019. augusztus. 23. 11:35 Napon hagytak egy kikötött kutyát, belepusztult

A város az eredeti elképzelések szerint ingyen kapott volna egy uszodát 2017 végére, de az máig nincs kész, 3-4-szer annyiba fog kerülni, mint az eredeti ár, a városnak is mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia. belepusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a869dc2-ca14-4527-a923-d5cbe26c6eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város az eredeti elképzelések szerint ingyen kapott volna egy uszodát 2017 végére, de az máig nincs kész, 3-4-szer annyiba fog kerülni, mint az eredeti ár, a városnak is mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia. A polgármester szerint több olyan döntés is született, ami kárt okozott Balmazújvárosnak. 2019. augusztus. 23. 19:17 Feljelentést tett a polgármester a félbehagyott balmazújvárosi uszoda ügyében

A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget. A végén pedig tett egy erősen gúnyos megjegyzést a Petőfi Rádióra. 2019. augusztus. 23. 09:44 Majka a színpadról szólt be durván a Petőfi Rádiónak