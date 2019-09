Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f36a1c-0d7c-4f5f-bb46-3bd28abd446d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szinte az összes frakció igennel szavazott az indítványra.","shortLead":"Szinte az összes frakció igennel szavazott az indítványra.","id":"20190903_Az_ukran_parlament_eltorolte_a_kepviseloi_mentelmi_jogot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f36a1c-0d7c-4f5f-bb46-3bd28abd446d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc50342-2385-4b4b-a3b0-69b06cb95ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Az_ukran_parlament_eltorolte_a_kepviseloi_mentelmi_jogot","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:59","title":"Az ukrán parlament eltörölte a képviselői mentelmi jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfd8d13-9040-4e7d-89ec-defa6c355dec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 1500 milliárdot költöttek el belőle.","shortLead":"Eddig 1500 milliárdot költöttek el belőle.","id":"20190903_4000_milliard_forint_jut_a_Modern_Varosok_Programra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adfd8d13-9040-4e7d-89ec-defa6c355dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bd2fc6-5c35-4b0d-b36b-1ec9440c806d","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_4000_milliard_forint_jut_a_Modern_Varosok_Programra","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:07","title":"4000 milliárd forint jut a Modern Városok Programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjeszti hibavadász programját a Google, hogy – mint mondják – még biztonságosabb legyen az általuk támogatott ökoszisztéma.","shortLead":"Kiterjeszti hibavadász programját a Google, hogy – mint mondják – még biztonságosabb legyen az általuk támogatott...","id":"20190903_google_bug_bounty_kiterjesztese_hibavadasz_program_gpsrp_ddprp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d612d77a-b034-4ecd-9dbb-9711808ecb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_google_bug_bounty_kiterjesztese_hibavadasz_program_gpsrp_ddprp","timestamp":"2019. szeptember. 03. 10:03","title":"15 milliót is kifizet a Google annak, aki komoly hibát talál egy androidos alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151fe601-2952-4af0-a68a-a7251f5e7764","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Isael a Diósgyőr elleni bajnokin taposott rá Vági András combjára.","shortLead":"Isael a Diósgyőr elleni bajnokin taposott rá Vági András combjára.","id":"20190903_Harom_meccsre_eltiltottak_a_Fradi_kozeppalyasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151fe601-2952-4af0-a68a-a7251f5e7764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2af972f-b453-433e-81c8-927d991d2754","keywords":null,"link":"/sport/20190903_Harom_meccsre_eltiltottak_a_Fradi_kozeppalyasat","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:09","title":"Három meccsre eltiltották a Fradi középpályását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97825b5-3bc5-4c5a-8566-1d9556fb0d6c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az UNESCO örökségvédelmi szervének kifogásai ellenére gőzerővel folyik a Mahart-székház és két szomszédos épület átépítése. Tiborcz István cége kormányzati hátszelet kapott, de úgy tűnik, máshol is könnyítették a pályát. Információink szerint az ombudsmannál is bepanaszolták az építkezést. Tiborcz cége válaszolt a hvg.hu-nak, fogadkoznak, minden rendben lesz. ","shortLead":"Az UNESCO örökségvédelmi szervének kifogásai ellenére gőzerővel folyik a Mahart-székház és két szomszédos épület...","id":"20190903_Tiborcz_a_Mahartszekhaz_tetejen_ejszaka_vilagito_kockakkal_veszelyeztetne_a_vilagoroksegi_besorolast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a97825b5-3bc5-4c5a-8566-1d9556fb0d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675cbe2e-de09-4cf5-a443-8d00bfdc004e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Tiborcz_a_Mahartszekhaz_tetejen_ejszaka_vilagito_kockakkal_veszelyeztetne_a_vilagoroksegi_besorolast","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:20","title":"Tiborczék a Mahart-székház világító tetejével veszélyeztetik a világörökségi besorolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e28d8e6-863d-48e6-93a4-2e42ccd625ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Tavascan EV Concept három elektromos motorral érkezik, és 300 lóerő feletti teljesítménnyel.","shortLead":"A Cupra Tavascan EV Concept három elektromos motorral érkezik, és 300 lóerő feletti teljesítménnyel.","id":"20190902_Cupra_Tavascan_EV_Concept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e28d8e6-863d-48e6-93a4-2e42ccd625ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb87f37-2cc9-4be8-a9ef-8c95acaf68be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_Cupra_Tavascan_EV_Concept","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:26","title":"302 lóerős elektromos SUV-t mutat be a Cupra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –, hogy a szélsőséges edelényi politikus győzzön, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti. Már amennyiben a kormánypárt az MSZP. Mert ha a kormánypárt a Fidesz, úgy az MSZP-nek és a többi ellenzéki szervezetnek kell visszalépnie abból, amit csinál, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti.","shortLead":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –...","id":"20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd813c40-6423-4d4a-a68b-cd4264e7c9bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:48","title":"Köves Slomónak a rasszista kijelentéseiről elhíresült Molnár Oszkár fideszes támogatásáról is az ellenzék felelőssége jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91996eec-fcb4-4ba0-89b1-c15fa794fecb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javában tombol az Egyesült Államok partvidékén a Dorian hurrikán. A legtöbben menekülnek előle, de az amerikai óceán- és légkörkutatási ügynökség (NOAA) szakemberei – tudományos célokból – inkább berepültek a hurrikán szemébe.","shortLead":"Javában tombol az Egyesült Államok partvidékén a Dorian hurrikán. A legtöbben menekülnek előle, de az amerikai óceán...","id":"20190903_dorian_hurrikan_szeme_video_noaa_viharvadaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91996eec-fcb4-4ba0-89b1-c15fa794fecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf164f8-f71c-4eb9-b6dc-f2d1a6242df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_dorian_hurrikan_szeme_video_noaa_viharvadaszok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:03","title":"Ezt látták a pilóták, amikor berepültek az 5-ös erősségű Dorian hurrikán közepébe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]