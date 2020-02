Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49fd4ac3-027a-4db7-9d7f-698c8a8080c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga a kormánypárt közölte, milyen témákat érintenek majd a Fidesz balatonfüredi frakcióülésén. Az eseményt ma délután tartják.","shortLead":"Maga a kormánypárt közölte, milyen témákat érintenek majd a Fidesz balatonfüredi frakcióülésén. Az eseményt ma délután...","id":"20200212_gyongyospata_fidesz_frakcioules_balatonfured_bortonkarterites_migracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49fd4ac3-027a-4db7-9d7f-698c8a8080c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb7f04-d381-4590-9e96-818c6d49c8a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_gyongyospata_fidesz_frakcioules_balatonfured_bortonkarterites_migracio","timestamp":"2020. február. 12. 11:35","title":"Gyöngyöspata és a „börtönbiznisz” is téma lesz a Fidesz mai nagygyűlésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem volt zökkenőmentes, egymásnak is üzengettek dalaikban a rapperek. BP Underground Hip-Hop, második rész. ","shortLead":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem...","id":"20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7367e3f-0136-4260-a944-660ce7a895f3","keywords":null,"link":"/360/20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","timestamp":"2020. február. 11. 19:00","title":"Doku360: \"Ebben az országban mindig az borított ki, hogy semmit nem lehet a nevén nevezni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka törvénykönyvéből, a kollektív szerződésből vagy a munkáltató önkéntes döntéséből is adódhat. Az Adózóna bemutatta a leggyakoribb példákat.","shortLead":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka...","id":"20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf77147d-60f3-4250-a63e-f6d72d2d174f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","timestamp":"2020. február. 11. 05:17","title":"Akkor is járhat fizetés, ha az ember nem dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért. A kommunikációra kijelölt utódja is érdekes, neve ugyanis az őszi választási kampány egyik legnagyobb botrányában is előkerült – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért...","id":"20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b50d1a-497e-4c36-b316-391858a57095","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","timestamp":"2020. február. 12. 17:25","title":"Túl nagy a csönd Rogán körül, karrierje töréséről pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi vészhelyzetet, így ugyanis veszteség nélkül tudják lefújni a rendezvényt.","shortLead":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi...","id":"20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eeb1829-814d-4bf4-8a59-22d9cf90e658","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 16:20","title":"Barcelonán múlhat, hogy megtartják-e az idei MWC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","shortLead":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","id":"20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb94c304-0b23-4264-af0f-4c24cb4aea5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","timestamp":"2020. február. 12. 09:21","title":"Lerobbant a francia elnök francia páncélozott autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az I. kerület ellenzéki polgármestere szerint feljelentések, pereskedések várhatók, mert náluk is estek ki csontvázak a szekrényből.","shortLead":"Az I. kerület ellenzéki polgármestere szerint feljelentések, pereskedések várhatók, mert náluk is estek ki csontvázak...","id":"20200211_v_naszalyi_marta_elso_kerulet_bayer_zsolt_turistabusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea7b4e-b421-4253-8024-74f4f238e0ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_v_naszalyi_marta_elso_kerulet_bayer_zsolt_turistabusz","timestamp":"2020. február. 11. 10:09","title":"V. Naszályi Márta: Ki fog derülni, hogy sokkal jobb, ha a Lánchídon nem járnak autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb064d9-34b7-45a4-b2d3-6429da482a3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A himalájai Makalut készülnek megmászni, ami 8463 méter magas. ","shortLead":"A himalájai Makalut készülnek megmászni, ami 8463 méter magas. ","id":"20200212_A_vilag_otodik_legmagasabb_csucsat_keszulnek_megmaszni_Klein_Davidek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb064d9-34b7-45a4-b2d3-6429da482a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbc1c99-65fd-4d56-aec0-80e2c24555a1","keywords":null,"link":"/sport/20200212_A_vilag_otodik_legmagasabb_csucsat_keszulnek_megmaszni_Klein_Davidek","timestamp":"2020. február. 12. 13:36","title":"A világ ötödik legmagasabb csúcsát készülnek megmászni Klein Dávidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]