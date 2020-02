Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megosztotta a Fidesz-frakcióval a 2022-es választás győzelem receptjét is, de a klímavédelem is szóba került.","shortLead":"Megosztotta a Fidesz-frakcióval a 2022-es választás győzelem receptjét is, de a klímavédelem is szóba került.","id":"20200213_Orbannak_esze_agaban_sincs_visszavonnia_a_NATot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb5d1ca-8160-440e-8bc0-38a2d97afd02","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Orbannak_esze_agaban_sincs_visszavonnia_a_NATot","timestamp":"2020. február. 13. 11:14","title":"Orbánnak esze ágában sincs visszavonnia a NAT-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kúszott vissza a 340 forint alá az euró.","shortLead":"Nem kúszott vissza a 340 forint alá az euró.","id":"20200213_Nem_ter_magahoz_a_forint_meg_mindig_340_felett_az_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7fa4c0-0c18-46cd-9c5e-bec696366da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Nem_ter_magahoz_a_forint_meg_mindig_340_felett_az_euro","timestamp":"2020. február. 13. 08:47","title":"Nem tér magához a forint, még mindig 340 felett az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fél év alatt 126-szor lépett be a hivatal számítógépén a személy- és lakcímnyilvántartásba.","shortLead":"Fél év alatt 126-szor lépett be a hivatal számítógépén a személy- és lakcímnyilvántartásba.","id":"20200212_Hivatali_visszaeles_miatt_marasztaltak_el_egy_volt_polgarmestert_Baranyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1e32b1-15cd-4781-9d6b-c72fee01530b","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Hivatali_visszaeles_miatt_marasztaltak_el_egy_volt_polgarmestert_Baranyaban","timestamp":"2020. február. 12. 18:07","title":"Hivatali visszaélés miatt marasztaltak el egy volt polgármestert Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360...","id":"20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694acbe4-4219-496c-8b4e-f5e508e65882","keywords":null,"link":"/360/20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","timestamp":"2020. február. 13. 08:00","title":"Radar360: Orbán megint konzultálna, a fiatalokat táborban nevelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5605d4e5-cf1e-4557-82e6-84a4d00ac755","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"A kormány nem siet egyeztetni az önkormányzattal az ezer ember elbocsátásával járó gyárbezárás kapcsán, pedig az országos átlaggal ellentétben Borsodban nagyon rossz a munkaerőpiaci helyzet. Az üzem eladását a kereslet csökkenésével magyarázta a tulajdonos. Az ABB bezárásra ítélt ózdi gyáránál jártunk. ","shortLead":"A kormány nem siet egyeztetni az önkormányzattal az ezer ember elbocsátásával járó gyárbezárás kapcsán, pedig...","id":"20200213_abb_geis_ozd_munkanelkuliseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5605d4e5-cf1e-4557-82e6-84a4d00ac755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4734ac-657d-481f-a36c-c8e1caeddaaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_abb_geis_ozd_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. február. 13. 06:30","title":"Egy tízmilliárdos termékvisszahívás okozhatta az ózdi gyárbezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29fa8bf8-5b2a-4ac6-85ab-a4e608398653","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban zöld rendszámmal felvértezhető Mach-E-t úgy hangolták, hogy maximálisan megfeleljen az európai elvárásoknak.","shortLead":"A hazánkban zöld rendszámmal felvértezhető Mach-E-t úgy hangolták, hogy maximálisan megfeleljen az európai elvárásoknak.","id":"20200214_europaba_jott_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29fa8bf8-5b2a-4ac6-85ab-a4e608398653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1928962c-ae7b-4ef7-89ae-e1d4502dc2a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_europaba_jott_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","timestamp":"2020. február. 14. 11:21","title":"Európába jött az elektromos Ford Mustang divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor megkeresésére azt közölték, még most dolgozzák ki a program részleteit.","shortLead":"Az Mfor megkeresésére azt közölték, még most dolgozzák ki a program részleteit.","id":"20200214_meg_nem_dontott_a_kormany_mely_korhazak_lesznek_a_befutok_a_140_milliardos_festesi_projektben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f4e9a2-0401-4d0f-935b-178e7c0282ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_meg_nem_dontott_a_kormany_mely_korhazak_lesznek_a_befutok_a_140_milliardos_festesi_projektben","timestamp":"2020. február. 14. 15:14","title":"Még nem döntött a kormány, hogy melyik kórházakat festik ki a 140 milliárdos programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge böngészője.","shortLead":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge...","id":"20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969e2dcf-3c5a-4b28-85d9-5c0771f7b868","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","timestamp":"2020. február. 12. 20:03","title":"A Start menün át üzenget a felhasználóknak a Microsoft, hogy használjanak másik böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]