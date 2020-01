Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyelőre megállíthatatlannak tűnik a közép-kínai Vuhanból kiindult koronavírus-fertőzés, és nem kizárt, hogy világjárványt okoz a már a lappangási időszakban is továbbadható kórokozó. ","shortLead":"Egyelőre megállíthatatlannak tűnik a közép-kínai Vuhanból kiindult koronavírus-fertőzés, és nem kizárt...","id":"20200129_Szomoru_uj_ev_Kinaban_tamad_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f6739-6f7a-4e44-a6c3-26d49185750f","keywords":null,"link":"/360/20200129_Szomoru_uj_ev_Kinaban_tamad_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 14:00","title":"Túl későn kezdtek el intézkedni a kínai járványügyi hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kommunikációs alkalmazást készít a Google, amely a cég első minden egyben appja lenne. A felhasználók egy nagy közös platformon beszélgethetnének a másikkal.\r

