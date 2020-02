Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balogh János meg nem tartott eseményről állíttatott ki számlát.","shortLead":"Balogh János meg nem tartott eseményről állíttatott ki számlát.","id":"20200225_itelet_vesztegetes_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d788f-522b-493c-8e5a-04df04205a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_itelet_vesztegetes_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos","timestamp":"2020. február. 25. 14:01","title":"Jogerősen elítélték az Országos Roma Önkormányzat elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádlott médiumként hirdette magát, így csalt ki 98 ezer forintot egy férfitól, aki beteg lányának keresett segítséget. ","shortLead":"A vádlott médiumként hirdette magát, így csalt ki 98 ezer forintot egy férfitól, aki beteg lányának keresett...","id":"20200225_Tavgyogyitok_ellen_emeltek_vadat_Salgotarjanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1255672d-e6c6-49e2-be55-4768995a68b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Tavgyogyitok_ellen_emeltek_vadat_Salgotarjanban","timestamp":"2020. február. 25. 21:23","title":"Távgyógyítók ellen emeltek vádat Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ebben a tanévben nem utaznak Kínába a nyelvtanuló diákok a koronavírus-járvány miatt.\r

\r

","shortLead":"Ebben a tanévben nem utaznak Kínába a nyelvtanuló diákok a koronavírus-járvány miatt.\r

\r

","id":"20200225_Egyes_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamoknak_is_betesz_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f68c1da-cee1-4018-b4da-886377b9b2a0","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Egyes_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamoknak_is_betesz_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 15:25","title":"A koronavírus betesz néhány ingyenes külföldi nyelvtanfolyamnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","shortLead":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","id":"20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8526161c-b6bc-4ea6-95c9-078d5dd8b1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","timestamp":"2020. február. 25. 17:56","title":"Furgonokban csempészték a lopott quadokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több ezer oldalnyi nyomozati anyagot adott át a NAV az ügyészségnek egy három éve lekapcsolt adócsaló csoport ügyében.","shortLead":"Több ezer oldalnyi nyomozati anyagot adott át a NAV az ügyészségnek egy három éve lekapcsolt adócsaló csoport ügyében.","id":"20200226_afacsalas_hus_ado_hajlektalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af250866-75b5-44af-92ad-174abf94356b","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_afacsalas_hus_ado_hajlektalan","timestamp":"2020. február. 26. 11:20","title":"Hajléktalanok nevére alapítottak áfacsaló cégeket, 800 millió forint a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google statisztikája szerint Magyarországon ismét egyre többen keresnek rá a koronavírusra és az orvosi maszk kifejezésre, de az Egyesült Államokban is hasonló a helyzet.","shortLead":"A Google statisztikája szerint Magyarországon ismét egyre többen keresnek rá a koronavírusra és az orvosi maszk...","id":"20200226_google_kereses_koronavirus_magyarorszagon_orvosi_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e42de1-3f45-4cda-acf1-2816bd5dcdc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_google_kereses_koronavirus_magyarorszagon_orvosi_maszk","timestamp":"2020. február. 26. 11:03","title":"A Google-t is elérte a koronavírus, erre keresnek rá a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","shortLead":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","id":"20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9634e35-5f3a-4ff3-a036-4eb698f9c5ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","timestamp":"2020. február. 26. 13:41","title":"A világ 30 legrosszabb levegőjű városa közül 21 indiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egymilliárd állat is halálát lelte a lángok között.","shortLead":"Egymilliárd állat is halálát lelte a lángok között.","id":"20200225_ausztralia_erdotuz_bozottuz_elpusztult_allatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698f12f5-8335-490c-a069-6cca7586462b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_ausztralia_erdotuz_bozottuz_elpusztult_allatok","timestamp":"2020. február. 25. 11:19","title":"Elpusztult a tűzvészben az ausztrál erdők ötöde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]