[{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az életkor, az egészségi állapot, illetve a börtönben töltött idő alapján választják ki, ki kaphat amnesztiát.","shortLead":"Az életkor, az egészségi állapot, illetve a börtönben töltött idő alapján választják ki, ki kaphat amnesztiát.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fogvatartott_elitelt_borton_marokko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b5d29-ecac-4d4e-9565-84ca8e0501ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fogvatartott_elitelt_borton_marokko","timestamp":"2020. április. 06. 05:20","title":"A járvány miatt több ezer rabot engednek szabadon Marokkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7e8c1e-f12d-4f71-9e20-4fe44aa60beb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis az autógyártók tesztelhetnek tovább a Nürburgringen.","shortLead":"Legalábbis az autógyártók tesztelhetnek tovább a Nürburgringen.","id":"20200404_A_Zold_pokol_az_egyik_olyan_hely_ahol_nem_allt_meg_az_elet_most_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b7e8c1e-f12d-4f71-9e20-4fe44aa60beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563eea6b-1310-40d4-a192-5d45649b28fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200404_A_Zold_pokol_az_egyik_olyan_hely_ahol_nem_allt_meg_az_elet_most_sem","timestamp":"2020. április. 04. 14:23","title":"A Zöld pokol az egyik olyan hely, ahol most sem állt meg az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28aca45-de52-4537-98ab-c3e2b27234e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Julia Donaldson író és Axel Scheffler – a Graffaló című könyvek szerzői – olyan rajzokkal üzennek a gyerekeknek, amelyek révén a kicsik könnyebben megérthetik, hogy miért kell növelni hirtelen az emberek közötti távolságot.","shortLead":"Julia Donaldson író és Axel Scheffler – a Graffaló című könyvek szerzői – olyan rajzokkal üzennek a gyerekeknek...","id":"20200404_A_Magyarorszagon_is_nepszeru_A_Graffalo_szerzoi_a_tavolsagtartas_fontossagara_tanitjak_a_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f28aca45-de52-4537-98ab-c3e2b27234e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8deaf1f1-8d18-48bb-b0bc-2577737049d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200404_A_Magyarorszagon_is_nepszeru_A_Graffalo_szerzoi_a_tavolsagtartas_fontossagara_tanitjak_a_gyerekeket","timestamp":"2020. április. 04. 19:58","title":"A világsikerű Graffaló is a távolságtartás fontosságára tanítja a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétmillió emberről van szó.","shortLead":"Kétmillió emberről van szó.","id":"20200404_Ausztralia_azt_keri_hagyjak_el_az_orszagot_a_kulfoldiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2ad421-f6e3-403a-b163-d9b91fae4b78","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Ausztralia_azt_keri_hagyjak_el_az_orszagot_a_kulfoldiek","timestamp":"2020. április. 04. 09:25","title":"Ausztrália azt kéri, hagyják el az országot a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a75b77-e803-4d53-ae88-807db2e24ce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autókkal az egészségügyi személyzet és a gyógyító eszközök szállításában nyújtanak segítséget. ","shortLead":"Az autókkal az egészségügyi személyzet és a gyógyító eszközök szállításában nyújtanak segítséget. ","id":"20200404_ket_nagy_volkswagent_ajanlottak_fel_a_szent_laszlo_korhaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a75b77-e803-4d53-ae88-807db2e24ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16eac010-d8b0-47ca-95a2-adf16f34b96f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200404_ket_nagy_volkswagent_ajanlottak_fel_a_szent_laszlo_korhaznak","timestamp":"2020. április. 04. 10:43","title":"Két nagy Volkswagent ajánlottak fel a Szent László Kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi vonzódást bosszúálló hajszává változtató thriller.","shortLead":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi...","id":"202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ffe088-aa94-4467-af17-75da0ec12663","keywords":null,"link":"/360/202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","timestamp":"2020. április. 05. 15:30","title":"Bevándorlás, drog és szerelem: Márquez előtt is tiszteleg az új amerikai bestseller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Ti emlékeztek, hogy a koronavírus előtt egyáltalán miről beszélgettünk?” A közösségi oldalakon több nyelven is nagy karriert futott be a költőinek szánt kérdés, melynek megosztói arra a jelenségre reagáltak, hogy az elmúlt hetekben szinte teljesen eluralta a közbeszédet a koronavírus-járvány. A kérdés szellemes, de egyszerűen megválaszolható: a klímaváltozásról. ","shortLead":"„Ti emlékeztek, hogy a koronavírus előtt egyáltalán miről beszélgettünk?” A közösségi oldalakon több nyelven is nagy...","id":"202014_a_jarvany_es_arecept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70065ab-6140-4327-8537-a0fe01255919","keywords":null,"link":"/360/202014_a_jarvany_es_arecept","timestamp":"2020. április. 05. 08:30","title":"A koronavírus-járvány nagy tanulsága: kezünkben van a klímaváltozás elleni recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton. Kontroll alatt tudjuk tartani a járványt – mondta.","shortLead":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton...","id":"20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5729d829-d882-495f-8e7c-39d608ed6433","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","timestamp":"2020. április. 04. 10:31","title":"Operatív Törzs: Sikerült a robbanást megelőznünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]