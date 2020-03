A tájékoztató után a MOL közleményt adott ki erről. A koronavírus elleni védekezés érdekében a MOL megkezdte a Magyarországon hiánycikknek számító kéz-, és felületfertőtlenítő termékek gyártását. A vállalatcsoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó MOL Lub Kft. mindössze két hét alatt állította át almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát. Az egység a nap 24 órájában, három műszakban megállás nélkül dolgozik és termeli ki a napi mintegy 50,000 literes mennyiséget, amivel a MOL jelentősen hozzá tud járulni a koronavírus okozta higiénés helyzet eredményes kezeléséhez. A két új termék receptúrája a WHO ajánlása alapján készült, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá. A kézfertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerezte be a MOL Lub, így hazai beszállítótól, hazai cég állítja elő a hazai higiéniás termékeket. © MOL Az első legyártott mennyiségeket a MOL Lub már le is szállította a Magyarország kormánya mellett működő Operatív Törzs által meghatározott és a koronavírus kezelésében kiemelt fontossággal bíró állami intézményeknek (pl. kórházaknak, hulladékkezelőnek, közüzemeknek) és önkormányzatoknak. A termelés és a kiszállítás folyamatos lesz, ezzel megszűnhet az ellátási probléma. A MOL finomítóiban, üzemeiben és töltőállomásain dolgozó szakembereit is ezzel a fertőtlenítőszerrel védi a vírus ellen annak érdekében, hogy mindig megfelelő létszámú állomány tudja biztosítani az ország energiaellátását. A MOL Lub egyúttal azon is dolgozik, hogy mihamarabb elindulhasson a termék kiskereskedelmi értékesítése, hogy a lakosság is hozzáférhessen a jelenleg hiánycikknek minősülő termékhez. A MOL Hygi egyelőre 2 literes, újrahasznosítható műanyagból készült flakonban érhető el, de a MOL Lub kisebb kiszereléseket is alkalmaz majd a jövő hónaptól. Ezen felül a MOL-csoport Szlovákiában és Horvátországban is megkezdi fertőtlenítők gyártását a helyi üzemeiben az országos igények lefedésére.