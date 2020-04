Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19190a7a-7fec-4f0f-a86d-39b7785afbf6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hónapok leforgása alatt a világ szinte összes országában elterjedt és legkevesebb 1,2 millió embert fertőzött meg az új koronavírus. A BBC azt nézte meg a Johns Hopkins University adatai alapján: maradt-e még olyan hely a Földön, ahová nem jutott el a kórokozó - és vajon miért.

","shortLead":"Hónapok leforgása alatt a világ szinte összes országában elterjedt és legkevesebb 1,2 millió embert fertőzött meg az új...","id":"20200405_Ezeket_az_orszagokat_meg_a_koronavirus_is_messzirol_elkeruli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19190a7a-7fec-4f0f-a86d-39b7785afbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc56e98-eb2c-468f-8c8e-f7169ec138b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Ezeket_az_orszagokat_meg_a_koronavirus_is_messzirol_elkeruli","timestamp":"2020. április. 05. 19:30","title":"Ezeket az országokat még a koronavírus is messziről elkerüli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","shortLead":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","id":"20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d2c44a-d9e3-4cab-9826-02b8ccb16e23","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","timestamp":"2020. április. 05. 09:44","title":"Bár napsütéses idő lesz, azért maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelmúltban visszavonult orosz teniszcsillag, Marija Sarapova egy Twitter-videóban megadta telefonszámát, és azt kérte rajongóitól, hogy osszák meg vele, miként érzik magukat ezekben a nehéz napokban.\r

","shortLead":"A közelmúltban visszavonult orosz teniszcsillag, Marija Sarapova egy Twitter-videóban megadta telefonszámát, és azt...","id":"20200404_Sarapova_megadta_telefonszamat_es_varja_az_uzenteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363b7523-de3d-4e59-ab0d-38058b9b5fd3","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Sarapova_megadta_telefonszamat_es_varja_az_uzenteket","timestamp":"2020. április. 04. 21:05","title":"Sarapova megadta telefonszámát, és várja az üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel az egészségügyi dolgozókat védhetik.","shortLead":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel...","id":"20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36572b30-289a-44c4-a1ad-a4682577a7b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 08:33","title":"Bejelentette az Apple az új termékét, jön az \"iPajzs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bd6201-51d7-45dd-b224-663932a6d0fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges költségeket és a lehető leghamarabb újra lehessen indítani a gazdaságot.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni...","id":"20200405_Gulyas_elegendoek_a_kormany_intezkedesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17bd6201-51d7-45dd-b224-663932a6d0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490639e2-48ed-4b12-803e-9f202f63b2fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Gulyas_elegendoek_a_kormany_intezkedesei","timestamp":"2020. április. 05. 08:13","title":"Gulyás: Elegendőek a kormány intézkedései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","shortLead":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","id":"20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b1f5b2-8880-4e2d-9e72-b7bac953cbfa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","timestamp":"2020. április. 06. 08:46","title":"Senki nem tanít úgy kezet mosni, mint Dwayne Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak egy Németországnak szánt szájmaszk-szállítmányt fordítottak vissza Bangkokban.","shortLead":"Az amerikaiak egy Németországnak szánt szájmaszk-szállítmányt fordítottak vissza Bangkokban.","id":"20200404_Kalozkodassal_vadoljak_a_szajmaszkokat_lenyulo_USAt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10057c7a-63e0-43f4-842a-b9e147958f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Kalozkodassal_vadoljak_a_szajmaszkokat_lenyulo_USAt","timestamp":"2020. április. 04. 14:48","title":"Kalózkodással vádolják a szájmaszkokat lenyúló USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a0f235-095c-4d0a-a16a-d4410fdd24d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a tágas csomagtartójú négykarikás úgy gyorsul állóhelyzetből 100-as tempóra, hogy azt nagyon sok kétszemélyes sportkocsi megirigyelné.","shortLead":"Ez a tágas csomagtartójú négykarikás úgy gyorsul állóhelyzetből 100-as tempóra, hogy azt nagyon sok kétszemélyes...","id":"20200406_csaladi_kombi_740_loerovel_itt_az_uj_audi_rs6r","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a0f235-095c-4d0a-a16a-d4410fdd24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9ff7fc-188a-4896-b18b-0d1842554ebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_csaladi_kombi_740_loerovel_itt_az_uj_audi_rs6r","timestamp":"2020. április. 06. 07:59","title":"Családi kombi 740 lóerővel, itt az új Audi RS6-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]