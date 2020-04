Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók szerint szerint két vírussal kell egyszerre megküzdeni, ebből az egyik Orbán politikája.","shortLead":"Az aláírók szerint szerint két vírussal kell egyszerre megküzdeni, ebből az egyik Orbán politikája.","id":"20200420_Felhivast_tett_kozze_73_europai_kozeleti_szemelyiseg_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5a04e8-e182-4120-910f-9f4e9804c747","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Felhivast_tett_kozze_73_europai_kozeleti_szemelyiseg_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","timestamp":"2020. április. 20. 21:42","title":"Felhívást tett közzé 73 európai közéleti személyiség a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk nagyapját SS-tagnak írták le. Az állítás több sebből vérzik.","shortLead":"Donald Tusk nagyapját SS-tagnak írták le. Az állítás több sebből vérzik.","id":"20200420_Hirhamisitassal_probalta_lejaratni_az_EPelnoket_a_kormanymedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc5400b-b79c-47a0-b63b-96ae3503e2af","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_Hirhamisitassal_probalta_lejaratni_az_EPelnoket_a_kormanymedia","timestamp":"2020. április. 20. 11:14","title":"Hamis fotóval próbálta lejáratni a Néppárt elnökét a kormánymédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Fejlesztési Bank befektetési alapjaival próbálkozhat menteni a járvány miatt bajba jutott cégeket.","shortLead":"A Magyar Fejlesztési Bank befektetési alapjaival próbálkozhat menteni a járvány miatt bajba jutott cégeket.","id":"20200421_mfb_befektetes_koronavirus_kozlony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc77bca-f333-488f-b935-be077f393321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_mfb_befektetes_koronavirus_kozlony","timestamp":"2020. április. 21. 05:43","title":"A bértámogatás rendezését ígérte a kormány, cégek állami irányításának és támogatásának szabályait kaptuk helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90cd3b7-ca2a-4f0a-9124-a0344fdc72bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911-est nem nagyon kell bemutatni senkinek. Michael Maurer, a márka dizájnfőnöke most azt is megmutatja, hogyan kell pár lépésben lerajzolni.","shortLead":"A Porsche 911-est nem nagyon kell bemutatni senkinek. Michael Maurer, a márka dizájnfőnöke most azt is megmutatja...","id":"20200420_Igy_kell_profin_Porschet_rajzolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90cd3b7-ca2a-4f0a-9124-a0344fdc72bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed343bc2-7658-4429-a788-63953a31e49d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_Igy_kell_profin_Porschet_rajzolni","timestamp":"2020. április. 20. 11:49","title":"Így kell profin Porschét rajzolni 6 lépésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","shortLead":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","id":"20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2d7256-aa26-4dfb-bec2-9ddc909929f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","timestamp":"2020. április. 20. 18:09","title":"Videó: Nyomták a dudát Orbánnak a Clark Ádám téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hét alatt közel 12 ezerrel lettek többen az álláskeresők.","shortLead":"Egy hét alatt közel 12 ezerrel lettek többen az álláskeresők.","id":"20200421_koronavirus_jarvany_allaskeresok_munkanelkuliseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11219c3e-c635-49c1-ad0c-7f18af448743","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_koronavirus_jarvany_allaskeresok_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. április. 21. 17:18","title":"Gyorsan nő a munkanélküliek száma, már több mint 320 ezren vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90aa10e-8e7b-4dc6-ba42-6ef449cf0b8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő folyamatos segítségre szorul.","shortLead":"A 83 éves színésznő folyamatos segítségre szorul.","id":"20200421_csuros_karola_korhaz_kezeles_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90aa10e-8e7b-4dc6-ba42-6ef449cf0b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251f7871-a42f-44e1-b5d4-8e35666c995d","keywords":null,"link":"/elet/20200421_csuros_karola_korhaz_kezeles_","timestamp":"2020. április. 21. 09:52","title":"Hazaengedték a kórházból Csűrös Karolát, de nem tud lábra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d156414-be38-4f32-b978-091d6515dcb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két ápolóról készült fotó éppen azt a pillanatot ragadja meg egy floridai kórházban, amikor egy szusszanásnyi időben erőt merítenek egymásból. ","shortLead":"A két ápolóról készült fotó éppen azt a pillanatot ragadja meg egy floridai kórházban, amikor egy szusszanásnyi időben...","id":"20200420_Ferj_es_felesegkent_kuzdenek_a_frontvonalon__a_het_legszebb_kepe_egy_intenziv_osztalyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d156414-be38-4f32-b978-091d6515dcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e3bdec-341a-4b31-b87a-2276dee83136","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Ferj_es_felesegkent_kuzdenek_a_frontvonalon__a_het_legszebb_kepe_egy_intenziv_osztalyrol","timestamp":"2020. április. 20. 10:29","title":"Férjként és feleségként küzdenek a frontvonalon – a hét legszebb képe egy intenzív osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]