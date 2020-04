Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A miniszterelnöki Facebook-oldal követőinek száma hétfőn átlépte az egymilliót, és ezt a kormányfő a jelek szerint kizárólag a koronavírus-járvány ügyes felhasználásának köszönheti. Orbán százezerszám hajtja a követőket Facebook-oldalára veszélyhelyzeti kommunikációjával 2020. április. 20. 13:35

A már visszavonult Rob Gronkowski visszatér, hogy újra Tom Bradyvel játszhasson. ","shortLead":"A már visszavonult Rob Gronkowski visszatér, hogy újra Tom Bradyvel játszhasson. Meglepetésre újra összeáll az NFL nagy párosa 2020. április. 22. 12:44

A kamara szerint a multik olcsó importtal árasztják el az üzleteiket ahelyett, hogy a magyar árut tennék a polcokra. Nyomásgyakorlásként délután háromtól részlegesen bezáratnák a renitens boltokat. Megint keménykedik az agrárkamara a multikkal 2020. április. 21. 15:51

Sokkal olcsóbbak lehetnek a hidrogénnel meghajtott autók, hála egy olyan eszköznek, amely segít egyszerűen tárolni az autó működéséhez szükséges gázt. Egyetlen "szivacs" forradalmasíthatja az egész autóipart 2020. április. 22. 09:03

Már volt porszívózás és törölgetés is - jelentette a Duma Aktuálnak Hadházi László űrhajós. A tervek szerint 2024-ben szájmaszkokat és tisztítószert fog felvinni egy űrállomásra és természetesen vele mehet az államtitkár unokahúga is. ","shortLead":"Már volt porszívózás és törölgetés is - jelentette a Duma Aktuálnak Hadházi László űrhajós. A tervek szerint 2024-ben szájmaszkokat és tisztítószert fog felvinni egy űrállomásra és természetesen vele mehet az államtitkár unokahúga is. Duma Aktuál: Otthon készül a leendő magyar űrhajós 2020. április. 20. 19:30

Nemhogy nem állt le az élet az Amazonnál, hanem inkább megnövekedtek a feladatok az online rendelések, csomagküldés általánossá válásával. Az óriásvállalat folyamatosan vesz fel munkavállalókat, és sajátos módon ellenőrzi egészségi állapotukat. Így szűri ki az Amazon a vélhetően koronavírusos dolgozókat 2020. április. 22. 11:33

Nincs még vakcina, és úgy tűnik, fogalma sincs az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO), hogy meddig tarthat a járvány. A hasonló helyzetek megelőzéséhez komolyabb politikai szándékra lenne szükség a jelenleginél. Keddre újabb 14 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon és 2098-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A hasonló helyzetek megelőzéséhez komolyabb politikai szándékra lenne szükség a jelenleginél. Keddre újabb 14 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon és 2098-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Kövesse ma is a hvg.hu percről percre tudósítását a járványhelyzetről! A siófoki focisták nem fogadják el, hogy a felére csökkenjen a fizetésük – járványhírek percről percre 2020. április. 21. 07:15

Francia kutatók fedezték fel a kapcsolatot a klímaváltozás és a tengeri élőlények antibiotikummal szembeni ellenállóságának csökkenése között. Ez számunkra is rossz hír. Jól befűtünk a felmelegedéssel a baktériumoknak, és ez a tányérunkon köszön vissza 2020. április. 21. 14:22