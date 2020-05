Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma a járványügyi oldal szerint.","shortLead":"3178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma a járványügyi oldal szerint.","id":"20200508_koronavirus_fertozott_magyarorszag_elhunyt_idos_kronikus_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2e9105-bc94-46f5-b69a-d1db8e3a6fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_koronavirus_fertozott_magyarorszag_elhunyt_idos_kronikus_beteg","timestamp":"2020. május. 08. 07:05","title":"28 új fertőzött Magyarországon, elhunyt 9 idős, krónikus beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami probléma támadhatott az Instagram iPhone-okra elérhető változatában, mert a képszerkesztő nem teszi úgy a dolgát, ahogyan azt kellene.","shortLead":"Valami probléma támadhatott az Instagram iPhone-okra elérhető változatában, mert a képszerkesztő nem teszi...","id":"20200507_instagram_bejegyzes_foto_hiba_feltoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60561fe2-9c00-4487-8d5a-72222573072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_instagram_bejegyzes_foto_hiba_feltoltes","timestamp":"2020. május. 07. 19:33","title":"Van egy kis hiba az Instagramban, végtelenül hosszú képeket is fel lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8bb110-8674-4aeb-976a-416df9f3e086","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenversek_III__Peer_Krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8bb110-8674-4aeb-976a-416df9f3e086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e84cd28-9e99-4e84-b0bc-6891611622e2","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenversek_III__Peer_Krisztian","timestamp":"2020. május. 07. 16:45","title":"Karanténversek III. – Peer Krisztián: Aki a lehetőséget is látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a5049-8eb5-4af2-bc8b-5468f34f4b8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadállatok befogadták a kémrobotot, de ehhez le kellett sütnie a szemét.","shortLead":"A vadállatok befogadták a kémrobotot, de ehhez le kellett sütnie a szemét.","id":"20200508_Robotmajombebi_epult_be_a_gorillak_koze_fantasztikus_videokat_csinalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d9a5049-8eb5-4af2-bc8b-5468f34f4b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6cd486-745f-4ad6-a221-3965dc7ea436","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Robotmajombebi_epult_be_a_gorillak_koze_fantasztikus_videokat_csinalt","timestamp":"2020. május. 08. 09:46","title":"Robotmajombébi épült be a gorillák közé, fantasztikus videókat csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7c9d6e-828f-41fd-97c3-aed920ffca4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200507_Gyonyoru_George_Harrisonfeldolgozassal_jelentkezett_Sheryl_Crow","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7c9d6e-828f-41fd-97c3-aed920ffca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04eb8cb-0cd1-4dca-a5d8-e82604ad986a","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Gyonyoru_George_Harrisonfeldolgozassal_jelentkezett_Sheryl_Crow","timestamp":"2020. május. 07. 12:16","title":"Gyönyörű George Harrison-feldolgozással jelentkezett Sheryl Crow","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki azonnal telefonos betegfelvételre, a személyes találkozókat pedig ütemezzék be 15 percenként. Az orvosok nehezen értik a döntést. Rájuk újabb adminisztrációs teher hárul, miközben jelentősen csökkenhet a rendelés alatt ellátott betegek száma, és akkor még ott a kérdés: ki fizeti a fertőzéseket kizáró tesztek árát?","shortLead":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki...","id":"20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83484eea-d69a-4cfe-8d39-adb967771332","keywords":null,"link":"/360/20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Ha betegnek érzi magát, nyomja meg a 2-es gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli Obszervatórium (ESO) kutatói.","shortLead":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli...","id":"20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359bdf0c-39a3-4a9d-9ebe-2917eb507c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","timestamp":"2020. május. 06. 22:10","title":"\"Láthatatlan gravitációs szörnyeteg\": sosem találtak még a Földhöz ennyire közel fekete lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89119106-a1cd-4436-bcb4-54905d9435e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók egyre inkább guruló számítástechnikai eszközök.","shortLead":"Az autók egyre inkább guruló számítástechnikai eszközök.","id":"20200506_Mara_egy_auto_40_szazalekban_szamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89119106-a1cd-4436-bcb4-54905d9435e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52c82f1-25dc-4c84-b202-fec0bb1d2dd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_Mara_egy_auto_40_szazalekban_szamitogep","timestamp":"2020. május. 06. 15:12","title":"Lassan a kocsik árának a felét adják az elektronikai összetevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]