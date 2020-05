Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnál a házhoz szállítások számának emelkedése miatt felvettek 240 új dolgozót. Van köztük kozmetikus és balett-táncos is.","shortLead":"Az áruházláncnál a házhoz szállítások számának emelkedése miatt felvettek 240 új dolgozót. Van köztük kozmetikus és...","id":"20200511_koronavirus_hazhozszallitas_tesco_auchan_munkaero_munkavallalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff513a92-ae65-48eb-b172-c06e6f5b3060","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_hazhozszallitas_tesco_auchan_munkaero_munkavallalo","timestamp":"2020. május. 11. 09:15","title":"Egy ismert DJ és egy operaénekes is a Tescónál kötött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lecsap a hidegfront.","shortLead":"Lecsap a hidegfront.","id":"20200510_Hetfon_meg_30_fok_lesz_kedden_mar_csak_18","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4473f0-9b38-4fa2-be18-1e9b80a89b40","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Hetfon_meg_30_fok_lesz_kedden_mar_csak_18","timestamp":"2020. május. 10. 09:09","title":"Hétfőn még 30 fok lesz, kedden már csak 18","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új előírások egy része a repülésekre, másik része pedig a szálláshelyekre vonatkozik.","shortLead":"Az új előírások egy része a repülésekre, másik része pedig a szálláshelyekre vonatkozik.","id":"20200511_koronavirus_gorogorszag_turizmus_repules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97137502-7115-4ca3-ba09-075c925582c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_gorogorszag_turizmus_repules","timestamp":"2020. május. 11. 17:11","title":"A járvány miatt csak ezt a 9 szabályt betartva lehet nyaralni Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f7272-013e-41ac-aa65-c78dcbb4f4dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tekintélyes összegek gyűltek össze a virtuális élmények aukcióján.","shortLead":"Tekintélyes összegek gyűltek össze a virtuális élmények aukcióján.","id":"20200511_Stinggel_kozosen_enekelni_megfizethetetlen_valaki_megis_44_millio_forintot_fizetett_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=163f7272-013e-41ac-aa65-c78dcbb4f4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f433d0-aead-4d8b-bda2-96114eda20d0","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Stinggel_kozosen_enekelni_megfizethetetlen_valaki_megis_44_millio_forintot_fizetett_erte","timestamp":"2020. május. 11. 09:09","title":"Stinggel közösen énekelni megfizethetetlen, valaki mégis 44 millió forintot fizetett érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre közelebb lehetünk egy újonnan publikált kutatás szerint a klímaváltozásnak ahhoz a pontjához, ahonnan nincs visszaút.","shortLead":"Egyre közelebb lehetünk egy újonnan publikált kutatás szerint a klímaváltozásnak ahhoz a pontjához, ahonnan nincs...","id":"20200511_klimavaltozas_legrosszabb_forgatokonyv_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a6dfbb-fe56-4f75-9436-a28a38828647","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_klimavaltozas_legrosszabb_forgatokonyv_tanulmany","timestamp":"2020. május. 11. 11:57","title":"Egy tanulmány szerint már most a klímaváltozás legrosszabb forgatókönyvénél tartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Megvan a böjtje a rendeleti kormányzásnak az egészségügyben: látszólag teljesen ötletszerűen születnek több milliárd forintos, ám jelenleg kevéssé fontosnak tűnő döntések a válsághelyzet idején is.","shortLead":"Megvan a böjtje a rendeleti kormányzásnak az egészségügyben: látszólag teljesen ötletszerűen születnek több milliárd...","id":"202019__kozpontositott_korhazak__betekintes__homaly__tisztanlatasvizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b31a5-37b2-4a4c-bba0-a51bb09d7a58","keywords":null,"link":"/360/202019__kozpontositott_korhazak__betekintes__homaly__tisztanlatasvizsgalat","timestamp":"2020. május. 11. 07:00","title":"Megint került néhány milliárd, amit be lehet önteni az egészségügy feneketlen kútjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szlovákiában május 20-ra ígéri a korlátozások feloldásának új szakaszát a kormányfő\r

\r

","shortLead":"Szlovákiában május 20-ra ígéri a korlátozások feloldásának új szakaszát a kormányfő\r

\r

","id":"20200510_Koronavirus_korlatozasok_enyhitese_Szlovakia_Igor_Matovic_miniszterelnok_bejelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe88dae-e82f-4bbe-8e1d-52074be930b2","keywords":null,"link":"/elet/20200510_Koronavirus_korlatozasok_enyhitese_Szlovakia_Igor_Matovic_miniszterelnok_bejelentes","timestamp":"2020. május. 10. 17:58","title":"Szlovákiában tíz nap múlva kinyithatnak az iskolák, uszodák és a plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127e8cd6-89d3-46c8-9114-57e89e29e356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"12-vel csökkent az aktív esetszám Magyarországon.","shortLead":"12-vel csökkent az aktív esetszám Magyarországon.","id":"20200511_koronavirus_aldozatok_gyogyultak_adatok_jarvany_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=127e8cd6-89d3-46c8-9114-57e89e29e356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd32e31e-5949-4efb-b323-5528c2fff19c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_koronavirus_aldozatok_gyogyultak_adatok_jarvany_teszteles","timestamp":"2020. május. 11. 06:46","title":"Újabb 8 magyar áldozata van a koronavírusnak, 21 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]