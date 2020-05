Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","shortLead":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","id":"20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda97723-b17b-4315-9b52-b394903679ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","timestamp":"2020. május. 13. 07:59","title":"Magyarországra jöhet a Toyota percek alatt feltölthető villanymotoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365dd31c-5d5d-41e0-aada-1e9d02dc39d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tok és a velúrbőr táska is jár a hangszerhez.","shortLead":"A tok és a velúrbőr táska is jár a hangszerhez.","id":"20200511_Kurt_Cobain_gitar_Nirvana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365dd31c-5d5d-41e0-aada-1e9d02dc39d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6626d13c-43b3-47c3-bf07-30ea5353c4c8","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Kurt_Cobain_gitar_Nirvana","timestamp":"2020. május. 11. 21:27","title":"Eladó Kurt Cobain gitárja, egymillió dollárért kelhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt dalra készült, ám most különösen aktuális. ","shortLead":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt...","id":"20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72986cf2-0e6b-46e3-ae4a-06969aad1fa4","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","timestamp":"2020. május. 13. 08:47","title":"Geszti Péter nem szeretne visszatérni a korábbi életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6949de40-0ea9-4c3b-8677-b7fda9b0ca06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Múlt hét pénteken egy figyelmetlen autós miatt került veszélybe az egyik dolgozójuk. ","shortLead":"Múlt hét pénteken egy figyelmetlen autós miatt került veszélybe az egyik dolgozójuk. ","id":"20200513_A_kozut_kezelo_tette_kozze_egy_videot_milyen_balesetveszelyben_dolgoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6949de40-0ea9-4c3b-8677-b7fda9b0ca06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaa622f-1cfb-475c-83ea-5e3a9b1683c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_A_kozut_kezelo_tette_kozze_egy_videot_milyen_balesetveszelyben_dolgoznak","timestamp":"2020. május. 13. 09:34","title":"A közútkezelő közzétett egy karambolvideót, hogy megmutassa, milyen veszélyben dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b3ea2c-4a25-4f30-9009-6a32346ae3b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pekingben minden eddiginél szorosabb megfigyelési technikát dolgoztak ki a koronavírus terjedésének monitorozására.","shortLead":"Pekingben minden eddiginél szorosabb megfigyelési technikát dolgoztak ki a koronavírus terjedésének monitorozására.","id":"20200511_okoskarkoto_testhomerseklet_merese_peking_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b3ea2c-4a25-4f30-9009-6a32346ae3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e70dcb7-2d87-4902-8d26-067d1df4ee4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_okoskarkoto_testhomerseklet_merese_peking_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 15:35","title":"A testhőjüket mérő karkötőt kaptak a pekingi diákok, nem vehetik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","shortLead":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","id":"20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d4ac5-3031-474b-8771-22e6bf0c622b","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","timestamp":"2020. május. 12. 17:10","title":"A válság ellenére is bónuszt fizet a magyar Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f856833-9c90-4799-ac70-d35c1e0cfd44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezerszámra jelentkeznek emberek a világ minden pontjáról, hogy önkéntes alanyként részt vehessenek abban a kísérletben, mellyel kitalálói szerint gyorsíthatnak a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésén.","shortLead":"Ezerszámra jelentkeznek emberek a világ minden pontjáról, hogy önkéntes alanyként részt vehessenek abban a kísérletben...","id":"20200512_koronavirus_vedooltas_vakcina_fejlesztese_emberkiserlet_1day_sooner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f856833-9c90-4799-ac70-d35c1e0cfd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73086969-81e3-4f05-b94b-9587ea9aabdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_koronavirus_vedooltas_vakcina_fejlesztese_emberkiserlet_1day_sooner","timestamp":"2020. május. 12. 14:33","title":"16 ezer ember kéri, hogy fertőzzék meg szándékosan koronavírussal, hogy közelebb jussunk az ellenszerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy új törvényjavaslat fél évvel meghosszabbítaná a korábban megszavazott június 15-ei határidőt. ","shortLead":"Egy új törvényjavaslat fél évvel meghosszabbítaná a korábban megszavazott június 15-ei határidőt. ","id":"20200513_koronavirus_karterites_rab_bortonzsufoltsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8909b1c-61fc-40a7-be8b-8b30e3c6b00b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_karterites_rab_bortonzsufoltsag","timestamp":"2020. május. 13. 10:34","title":"A koronavírus miatt tovább húzná a börtönkártérítések kifizetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]