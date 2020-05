Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd8763c1-52b6-4a26-b914-da459ee5aa94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackview X1 a gyári adatok szerint akár 10 napig is bírja egy feltöltéssel, ha pedig alapjáraton használják, 45 napig nem kell tölteni.","shortLead":"A Blackview X1 a gyári adatok szerint akár 10 napig is bírja egy feltöltéssel, ha pedig alapjáraton használják, 45...","id":"20200522_blackview_x1_okosora_elorendeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd8763c1-52b6-4a26-b914-da459ee5aa94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f85b689-65c3-4b5b-9ff4-09f09e9c09df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_blackview_x1_okosora_elorendeles","timestamp":"2020. május. 22. 21:03","title":"Egy töltéssel 45 napos működési időt ígér egy olcsó, strapabíró okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47577707-064b-4a97-92f0-a14e4a208303","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csökkennek az eladások, húsz éve nem volt ekkora leépítés.","shortLead":"Csökkennek az eladások, húsz éve nem volt ekkora leépítés.","id":"20200522_Huszezer_embert_bocsat_el_a_Nissan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47577707-064b-4a97-92f0-a14e4a208303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bfaecc-b097-467b-90e2-204ef02ec879","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Huszezer_embert_bocsat_el_a_Nissan","timestamp":"2020. május. 22. 11:28","title":"Húszezer embert bocsát el a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197ab246-702b-4154-971f-394a189b7f3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Napelem, újrahasznosítás és zöld közösségi terek: a koronavírus-járvány alatt rendkívüli népszerűségnek örvendő videojáték fejlesztői öko életmódra ösztönzik a játékosokat. ","shortLead":"Napelem, újrahasznosítás és zöld közösségi terek: a koronavírus-járvány alatt rendkívüli népszerűségnek örvendő...","id":"20200522_SIMS_pazarlasmentes_zerowaste_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=197ab246-702b-4154-971f-394a189b7f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e4ef3a-a082-49ef-a222-2609f9175396","keywords":null,"link":"/zhvg/20200522_SIMS_pazarlasmentes_zerowaste_videojatek","timestamp":"2020. május. 22. 10:00","title":"Már a Sims-karakterünk is élhet pazarlásmentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","shortLead":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","id":"20200522_plaza_mbsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62143da2-3edb-4ff3-9237-2ba4fb020966","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_plaza_mbsz","timestamp":"2020. május. 22. 10:15","title":"Heteken belül megtelhetnek a fővárosi plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lackner Csaba 15 milliós autóját is megmagyarázta a kispesti polgármeter, akit az MSZP javasolt a fővárosi Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság élére.","shortLead":"Lackner Csaba 15 milliós autóját is megmagyarázta a kispesti polgármeter, akit az MSZP javasolt a fővárosi Ügyrendi...","id":"20200522_gajda_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5859da-17fb-44fd-b171-d26a3c7b22e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_gajda_peter","timestamp":"2020. május. 22. 13:33","title":"Gajda Péter nem akar \"politikai komisszár\" lenni, így nem kezdeményez majd vagyonvizsgálatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc1e1fd-e7ef-4fca-89c0-0c9dcc9ed550","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghackelték a müezzin imára hívó énekét.","shortLead":"Meghackelték a müezzin imára hívó énekét.","id":"20200522_bella_ciao_muezzin_izmir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc1e1fd-e7ef-4fca-89c0-0c9dcc9ed550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8324442-0734-4cf6-a7a2-6dfb32ef57f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_bella_ciao_muezzin_izmir","timestamp":"2020. május. 22. 10:41","title":"A Bella Ciao szólt a müezzin helyett Izmir minaretjeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Először egy turista jelezte a problémát, amiről kiderült, hogy valóban súlyos. Idén legfeljebb a kilátó kőből készült talapzatára lehet majd felmászni.","shortLead":"Először egy turista jelezte a problémát, amiről kiderült, hogy valóban súlyos. Idén legfeljebb a kilátó kőből készült...","id":"20200521_fonyod_kilato_cincerek_es_gombak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b59375f-860c-4fb0-b39e-6dac2c558bf3","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_fonyod_kilato_cincerek_es_gombak","timestamp":"2020. május. 21. 18:17","title":"Cincérek és gombák falják fel a fonyódi kilátót, életveszélyes a szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75193f34-7744-4b95-9e6c-bc67c39f41dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két fokkal volt hidegebb az éjjel Zabaron, mint 1952-ben Nagykanizsán.","shortLead":"Két fokkal volt hidegebb az éjjel Zabaron, mint 1952-ben Nagykanizsán.","id":"20200522_omsz_zabar_hidegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75193f34-7744-4b95-9e6c-bc67c39f41dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a5ef39-03d7-45a7-8a9e-812c070c9e8f","keywords":null,"link":"/elet/20200522_omsz_zabar_hidegrekord","timestamp":"2020. május. 22. 10:54","title":"OMSZ: 68 éves hidegrekord dőlt meg hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]