[{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","shortLead":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","id":"20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd02152-1309-4176-be00-16fb9616e7fd","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","timestamp":"2020. május. 25. 17:34","title":"Koreai sámánista performansszal emlékeznek a Hableány áldozataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány, Szlovákia átengedi a magyarokat. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány, Szlovákia átengedi a magyarokat. A hvg360...","id":"20200527_Radar360_Hazugsagnak_belyegezte_Trump_bejegyzeset_a_Twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0194341-13ac-40d4-8636-e929afe1901f","keywords":null,"link":"/360/20200527_Radar360_Hazugsagnak_belyegezte_Trump_bejegyzeset_a_Twitter","timestamp":"2020. május. 27. 08:00","title":"Radar360: Hazugságnak bélyegezte Trump bejegyzését a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple által kifejlesztett pillangó mechanikás billentyűzetet sokan annyira felháborítóan kényelmetlennek találták, hogy még csoportos per is indult a gyártó ellen. Egy szivárogtató szerint a cupertinói most csak átmenetileg vonta ki a piacról, de nem vetette el teljesen a megoldást.","shortLead":"Az Apple által kifejlesztett pillangó mechanikás billentyűzetet sokan annyira felháborítóan kényelmetlennek találták...","id":"20200527_apple_pillangobillentyuzet_macbook_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6605922-e1d4-46ba-ab80-279989157ce3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_apple_pillangobillentyuzet_macbook_pro","timestamp":"2020. május. 27. 11:05","title":"Visszatérhet az Apple közutálatnak örvendő billentyűzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","shortLead":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","id":"20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a545da-e7c7-4698-84cf-2c972b4507f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. május. 26. 14:29","title":"Karácsony: A kormány a járvány alatt tönkreteszi az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint soltvadkerti fideszes képviselők állnak a lobbi mögött. ","shortLead":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint...","id":"20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bec80c-c953-444c-bb03-159b4acabd53","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","timestamp":"2020. május. 26. 09:49","title":"Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A szexuális visszaélések áldozatai az elmúlt néhány évben elkezdhettek reménykedni abban, hogy a traumáik nem maradnak következmények nélkül. Aztán jött a pártpolitika, hogy átgázoljon rajtuk. Az idei amerikai elnökválasztás ott szól bele a Me Too mozgalomba, ahol csak kárt tud okozni. ","shortLead":"A szexuális visszaélések áldozatai az elmúlt néhány évben elkezdhettek reménykedni abban, hogy a traumáik nem maradnak...","id":"20200525_Joe_Biden_lehetetlen_proba_ele_allitja_a_Me_Too_mozgalom_hoseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6c03e8-6f8a-473d-98a1-520c47b44318","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Joe_Biden_lehetetlen_proba_ele_allitja_a_Me_Too_mozgalom_hoseit","timestamp":"2020. május. 25. 20:00","title":"Joe Biden lehetetlen próba elé állítja a Me Too mozgalom hőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész estig borul a menetrend a Budapest–Cegléd-vonalon.","shortLead":"Egész estig borul a menetrend a Budapest–Cegléd-vonalon.","id":"20200525_vonat_vasut_mav_keses_valto_nyugati","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dcc88e-1ba2-4fc9-b5a4-e1baa914494b","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_vonat_vasut_mav_keses_valto_nyugati","timestamp":"2020. május. 25. 14:54","title":"Egymás után két váltó romlott el a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db7223a-8d23-48e7-aef7-27402193008b","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A kereszténydemokrata politikus nagy éve volt 1990. Népjóléti miniszter, majd pártelnök lett, de mindezt csak sejteni lehetett 1990 áprilisában, amikor a HVG portréinterjút készített vele. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A kereszténydemokrata politikus nagy éve volt 1990. Népjóléti miniszter, majd pártelnök lett, de mindezt csak sejteni...","id":"20200526_Rendszervaltok30__Surjan_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db7223a-8d23-48e7-aef7-27402193008b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2ad5b-fff0-4147-a67b-330f43b8f20f","keywords":null,"link":"/360/20200526_Rendszervaltok30__Surjan_Laszlo","timestamp":"2020. május. 26. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Surján László: Az abortusz elítélését nem lehet rákényszeríteni az emberekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]