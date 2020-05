Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korábban úgy tűnt, hogy akár személyes részvétellel is meg lehet tartani az idei találkozót.\r

","shortLead":"Korábban úgy tűnt, hogy akár személyes részvétellel is meg lehet tartani az idei találkozót.\r

","id":"20200531_Trump_Kina_Oroszorszag_G7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0057d553-8216-4b4a-bc54-9ba0010e20b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Trump_Kina_Oroszorszag_G7","timestamp":"2020. május. 31. 09:05","title":"Elhalasztják a G7-csúcsot, Kína nem, Oroszország viszont ott lehet a találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","id":"20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb933d-5ca9-4443-8302-b2b4367ac691","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","timestamp":"2020. május. 31. 07:42","title":"Hamarosan feloldhatják az időseknek fenntartott vásárlási sávot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","id":"20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20841cad-4e22-46f2-9051-912d6155ece8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","timestamp":"2020. május. 31. 13:03","title":"Itt élőben láthatja, ahogy a SpaceX Crew Dragon dokkol a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az A-Híd Zrt. szerint több hibára nem most derült fény, állításuk szerint a megrendelő már rég tudott róluk.","shortLead":"Az A-Híd Zrt. szerint több hibára nem most derült fény, állításuk szerint a megrendelő már rég tudott róluk.","id":"20200531_A_kivitelezo_szerint_nem_miattuk_hasznalhatatlan_a_budai_uszoda_milliardos_medenceje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ea790-fa6b-416a-ac7f-b645430bdb36","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_A_kivitelezo_szerint_nem_miattuk_hasznalhatatlan_a_budai_uszoda_milliardos_medenceje","timestamp":"2020. május. 31. 14:29","title":"A kivitelező szerint nem miattuk használhatatlan a budai uszoda milliárdos medencéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09851941-d4d0-42e7-92ef-77fd7e1fed57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éve, hogy Orbán Viktor egyhuzamban miniszterelnöke Magyarországnak, erről a tényről pedig egy holland és egy francia publicisztika is úgy emlékezik meg, hogy felidézik Orbán Viktor 1992-es amerikai tanulmányútját. ","shortLead":"Tíz éve, hogy Orbán Viktor egyhuzamban miniszterelnöke Magyarországnak, erről a tényről pedig egy holland és...","id":"20200530_Olyan_mint_egy_kicsi_Napoleon__felideztek_Orban_Viktor_92es_amerikai_utjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09851941-d4d0-42e7-92ef-77fd7e1fed57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d74d1f-1fd4-4baa-b6a0-8bb653edd3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Olyan_mint_egy_kicsi_Napoleon__felideztek_Orban_Viktor_92es_amerikai_utjat","timestamp":"2020. május. 30. 16:08","title":"\"Olyan, mint egy kis Napóleon\" - emlékek kerültek elő Orbán Viktor 92-es amerikai útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4897a89-6df5-406b-89d0-a67bde509b86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a bőven 300 lóerő feletti szedánból egykoron kevesebb, mint 100 darab készült. ","shortLead":"Ebből a bőven 300 lóerő feletti szedánból egykoron kevesebb, mint 100 darab készült. ","id":"20200531_uj_gazdara_var_egy_nagyon_ritka_24_eves_audi_s6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4897a89-6df5-406b-89d0-a67bde509b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e68667e-d28b-4094-b3c5-6a1a66c7c7a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_uj_gazdara_var_egy_nagyon_ritka_24_eves_audi_s6","timestamp":"2020. május. 31. 06:41","title":"Új gazdára vár egy nagyon ritka 24 éves Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028507f7-a56b-428a-a8d7-1aa17080f267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikapott az Újpest az újrainduló NB1-ben.","shortLead":"Kikapott az Újpest az újrainduló NB1-ben.","id":"20200530_nagy_penz_kisvarda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028507f7-a56b-428a-a8d7-1aa17080f267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1bb567-2c38-4bc4-8683-1057c9039330","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_nagy_penz_kisvarda","timestamp":"2020. május. 30. 19:18","title":"Nagy pénz Kisvárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Éles szemmel kivehető.","shortLead":"Éles szemmel kivehető.","id":"20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419a5c0-b3ec-43b6-9c0a-cb383443b632","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","timestamp":"2020. május. 31. 09:48","title":"Salgótarjánból is lefotózták a Crew Dragon űrhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]