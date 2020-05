Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d96c8b7-5c7c-48b4-a0bb-15fd5af7003c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szlovénia és Magyarország folyamatosan figyeli a fertőzöttségi adatokat, ezek függvényében döntenek a korlátozó intézkedésekről.","shortLead":"Szlovénia és Magyarország folyamatosan figyeli a fertőzöttségi adatokat, ezek függvényében döntenek a korlátozó...","id":"20200528_Szabadon_kozlekedhetnek_a_hataron_a_magyar_es_szloven_polgarok_csutortoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d96c8b7-5c7c-48b4-a0bb-15fd5af7003c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a36520f-8f4d-48b0-b323-2e2a79630be5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Szabadon_kozlekedhetnek_a_hataron_a_magyar_es_szloven_polgarok_csutortoktol","timestamp":"2020. május. 28. 17:11","title":"Csütörtöktől a magyar és szlovén polgároknak szabad az átjárás a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl. A hatalom hiába próbálja, nem tudja új mederbe terelni az emlékezést.","shortLead":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl...","id":"202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76633ea0-3f32-43b2-99a4-d79152587f13","keywords":null,"link":"/360/202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","timestamp":"2020. május. 28. 11:00","title":"Orbán Trianon-emlékműve pont olyan, mintha Gyurcsány építette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5efe21-0d65-4fae-941e-a83436ad8b1d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az óvintézkedések többsége azonban érvényben marad.","shortLead":"Az óvintézkedések többsége azonban érvényben marad.","id":"20200527_Allatkert_napi_latogatoszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd5efe21-0d65-4fae-941e-a83436ad8b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c4c542-4d7b-459c-8625-d917bd4dd31e","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Allatkert_napi_latogatoszam","timestamp":"2020. május. 27. 18:09","title":"Annyian mentek a budapesti Állatkertbe, hogy megemelték a napi látogatószámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A CNN készített riportot amerikai szexmunkásokról a koronavírus idején. A szociális háló hiánya és a munkavégzést gyakorlatilag megakadályozó kockázatok sokukat sodorják nehéz helyzetbe.","shortLead":"A CNN készített riportot amerikai szexmunkásokról a koronavírus idején. A szociális háló hiánya és a munkavégzést...","id":"20200529_Tulelie_a_vilag_legosibb_mestersege_a_koronavirusvalsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b86a1a9-ec76-4e90-9b4b-d7681c41ce02","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Tulelie_a_vilag_legosibb_mestersege_a_koronavirusvalsagot","timestamp":"2020. május. 29. 07:11","title":"Túléli-e a világ legősibb mestersége a koronavírus-válságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban olvashatnak interjút.","shortLead":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban...","id":"20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12243062-7456-4a4d-9eb7-c31e0996eff6","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","timestamp":"2020. május. 27. 12:31","title":"Ablonczy: A románellenes toposzok nagyon erősek a magyar fiatalokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f948461-b179-48d0-9f63-a522d57470ac","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttünk néhány olyan felvetést, amely jól mutatja: akár 3 éven belül óriási változásokat hozhat az ipar 4.0-ba az 5G.","shortLead":"Összegyűjtöttünk néhány olyan felvetést, amely jól mutatja: akár 3 éven belül óriási változásokat hozhat az ipar 4.0-ba...","id":"20200529_5g_ipar_40_okosgyarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f948461-b179-48d0-9f63-a522d57470ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3dc31ca-011e-4888-8c8e-56980f0ff8a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_5g_ipar_40_okosgyarak","timestamp":"2020. május. 29. 10:03","title":"Az idő pénz, egy másodperc is az: miért és hogyan állítja fejük tetejére az 5G a gyárakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2799fb-d353-4ea8-9d11-93f7eb9b6739","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200528_Egy_fogadas_15_ezer_olvaso_es_a_hvg360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be2799fb-d353-4ea8-9d11-93f7eb9b6739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c428b3c6-43d7-4918-abf2-ef42c7cee45e","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Egy_fogadas_15_ezer_olvaso_es_a_hvg360","timestamp":"2020. május. 28. 13:15","title":"Egy fogadás, 15 ezer olvasó és a hvg360","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","shortLead":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","id":"20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab04b66-d1d8-4ae0-8731-c22da5145626","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","timestamp":"2020. május. 27. 16:47","title":"Gócpont alakult ki egy nógrádi községben, 10 koronavírusost találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]