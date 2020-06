Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"d2cc0950-9866-4d5e-95f2-0c5502f332e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem megy zökkenőmentesen a nyitás Sopronban és környékén.","shortLead":"Nem megy zökkenőmentesen a nyitás Sopronban és környékén.","id":"20200608_sopron_osztrakok_ausztria_hatar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 07:45","title":"Bajban vannak a nyugati határhoz közeli üzletek, annyira kevés osztrák jön át van! idén szuperfertőzöttekre.","id":"20200608_November_koronavirus_oltas_szuperfertozott","timestamp":"2020. június. 08. 14:11","title":"Merkely: Novemberre elkészülhet a koronavírus elleni oltás ágazatnak.","id":"20200608_5_milliard_forintos_veszteseget_termelt_Csanyi_oriasi_vagohidja","timestamp":"2020. június. 08. 08:04","title":"5 milliárd forintos veszteséget termelt Csányi gigavágóhídja szélvédőjében állt meg.","shortLead":"A tenyérnyi, másfél kilós fémdarab előbb a szemből érkező kocsira esett, arról lepattant, majd egy házaspár autójának...","id":"20200607_leszakadt_femdarab_kis_hijan_baleset","timestamp":"2020. június. 07. 19:45","title":"Teherautóról leszakadó fémdarab talált el két autót, kevésen múlt a tragédia ország középső felén valószínű zivatar.","shortLead":"Az ország középső felén valószínű zivatar.","id":"20200607_Jegesovel_viharos_szellel_kisert_meleg_nyari_ido_lesz","timestamp":"2020. június. 07. 11:12","title":"Jégesővel, viharos széllel kísért, meleg, nyári idő lesz majd becsatlakozni. ","shortLead":"A Partizán szervezi, YouTube-on és Facebookon lehet majd becsatlakozni. ","id":"20200608_POSZT_helyett_jon_a_Pandemia_Okozta_Szinhazi_Talalkozo","timestamp":"2020. június. 08. 13:32","title":"POSZT helyett jön a Pandémia Okozta Színházi Találkozó"