„Nem kell az ördög palotája!”, „Te lebetonoznád?”, „Stop Avalon!” – ezekkel a táblákra írt mondatokkal tiltakoztak Tatán, az Öreg-tó partjára tervezett luxushotel ellen. Szombat délután több százan gyűltek össze a valamikori lóistálló előtti téren, hogy felhívják a figyelmet arra, nem kérnek a beruházásból.

Ez az a terület, ahol egy, a Hellt is tulajdonlók másik cége 24 milliárd forintból építene egy ötcsillagos, 120 szobás luxusszállodát. Az Avalon Center Kft.-ről van szó, amelyik még májusban azt ígérte, hogy

az Öreg-tó az építkezés után is körbesétálható lesz,

a szálloda 19 méternél nem lesz magasabb,

mélygarázsban lehet majd parkolni,

és az épület nem takarja ki a népszerű Eötvös Gimnáziumot.

A helyieket azonban nem sikerült megnyugtatni. A civilek most először tüntettek az építkezés ellen. A demonstráción nemcsak tataiak voltak, hanem jöttek a közeli Vértesszőlősről, Budapestről, és messzebbről Sopronból, illetve a Balaton partjáról is. A hvg.hu-nak azt mondták, fontos nekik, hogy az Öreg-tó partjának ezt a részét eredeti környezetében őrizzék meg, oda se szálloda, se wellness- és konferenciaközpont ne épüljön. Beszéltünk olyan családdal, amelyik nemrégiben kifejezetten a most még körbesétálható tó miatt költözött Budapestről Tatára, és találkoztunk olyannal is, aki ebben a városban nőtt fel, már nem itt él, de eljött a megmozdulásra, mert fontos neki az Öreg-tó körüli környezet.

A helyiek arra is panaszkodtak, hogy miközben romokban van a város művelődési háza, egyetlenegy strandjuk sincs, noha Tata a vizek városa, és a városvezetés egy luxusszállodától várja a bevételt. A helyi képviselőknek azt is felrótták, hogy a véleményüket figyelmen kívül hagyva döntenének a beruházásról. Azt is mondták, a tó körül már most gondot jelent a zsúfoltság, nem könnyű megőrizni a rendet és a tisztaságot.

© Túry Gergely

„Se wellness, se hotel, Avalon nekünk nem kell!” – többen is ezt skandálták, miközben a tömeg a térről a város központjába vonult. Itt többen is felszólaltak. Egyikük, Szeidemann Ákos, helyi tanár, aki egyike a Stop Avalon! Tata nevű, több mint 10 ezer tagot számláló Facebook-csoport alapítóinak, arról beszélt, hogy május 26-a óta megváltozott a tataiak élete. Ezen a napon mutatta be az építtető a terveket, amiről Tóth Róbert, az Avalon Center ügyvezetője korábban a hvg.hu-nak úgy nyilatkozott, hogy több, előzetes látványterv készült, végleges, konkrét adatokkal bíró azonban még nem. Hozzátette, hogy a cég minden beruházásánál a városvezetéssel és az illetékes hatóságokkal mindig együttműködött, minden műemlékvédelmi és környezetvédelmi szabályt, előírást betartott. Ez az esetleges tatai beruházás esetében is így lesz.

Amíg csak hasonló esetekről hallottunk, elfordítottuk a fejünket, óriási hiba volt

– jelentette ki Szeidemann, akit Tóth Enikő művészettörténész követett. Ő azt emelte ki, hogy a tervezett építkezés helyszíne kiemelt természetvédelmi terület, és szállodát építeni itt nem lehet, ha ez mégis megtörténik, akkor az visszafordíthatatlan károkat fog okozni.

A felszólalásokból kiderült még az is, hogy a civilek Bándi Gyulától, az ombudsman zöldügyekkel foglalkozó helyettesétől kértek segítséget. Időközben választ is kaptak, Bándi azt írta, jelenleg nincs mód arra, hogy az ügyben vizsgálatot indítson, de ígérte, figyelemmel fogja kísérni az Öreg-tó körüli eseményeket. A helyiek szintén levélben keresték meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert és az Agrártárca természetmegőrzésért felelős főosztályvezetőjét, ők még nem válaszoltak.

A polgármester, a kormánypárti Michl József Facebook oldalán közölte, hogy a következő napokban több lakossági fórumot is tartanak a beruházásról Tatán. A polgármester a hvg.hu-nak korábban azt mondta, Tatának nagy szüksége van egy ötcsillagos szállodára, ami ha megépül,

óriási előrelépés lesz Tata turisztikai vonzerejében.

Szerinte izgalmas, hogy egy nem kiemelt turisztikai térségben lévő várost nézett ki a beruházó magának.

Az építtető, az Avalon Center egyébként az engedélyeztetést akár már most is megkezdhetné, mert a helyi építési szabályzat most is lehetővé teszi, csak nem akkora méretben, mint a bemutatott terveken szerepel. Ezért ahhoz még a város szabályozási tervét is módosítani kellene.