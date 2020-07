Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint érdemes Magyarországon nyaralni, mert külföldön nem tudhatjuk, hogy biztonságban leszünk-e.\r

","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint érdemes Magyarországon nyaralni, mert külföldön nem tudhatjuk, hogy biztonságban...","id":"20200713_merkely_bela_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa322a5c-9d30-423f-8461-80d764128ca5","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_merkely_bela_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 13. 21:05","title":"Merkely: Folyamatosan változni fog a zöld-sárga-piros besorolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","shortLead":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","id":"20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc979df-2340-4457-bf68-b78c83f559bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","timestamp":"2020. július. 13. 10:30","title":"Nagyot csökkent a lopások száma Magyarországon, de nem a karantén miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építkezés iratait tíz évre titkosították korábban.","shortLead":"Az építkezés iratait tíz évre titkosították korábban.","id":"20200713_budapest_belgrad_vasutvonal_palkovics_laszlo_meszaros_lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17603418-b5bf-4412-8980-a4a78b0bfae1","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_budapest_belgrad_vasutvonal_palkovics_laszlo_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. július. 13. 20:28","title":"Megkezdődött a 700 milliárdos Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is jelentősen nőtt a vírushordozók száma. Világszerte már 13 millióhoz közelít a fertőzöttek száma, a kór mintegy 570 ezer emberéletet vett el.

","shortLead":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is...","id":"20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf201c-d227-482f-aa30-08e894df202b","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","timestamp":"2020. július. 12. 17:20","title":"Új rekord Amerikában: 66 ezer fertőzött egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint az alulmaradt Trzaskowski a választást ugyan elveszítette, de a fiatal Lengyelországot megnyerte.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint az alulmaradt Trzaskowski a választást ugyan elveszítette, de a fiatal Lengyelországot...","id":"20200713_orban_viktor_andrzej_duda_lengyelorszagi_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434e9a5b-79eb-4895-bbc5-32572e463d11","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_orban_viktor_andrzej_duda_lengyelorszagi_valasztas","timestamp":"2020. július. 13. 16:28","title":"Orbán: Duda győzelme kritikus fontosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javítaná a német–magyar viszonyt a CDU-elnök, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is megbeszéléseket folytat majd.","shortLead":"Javítaná a német–magyar viszonyt a CDU-elnök, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is megbeszéléseket folytat majd.","id":"20200713_krampkarrenbauer_magyarorszag_latogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a6e357-0662-4b17-b244-ee9d4e54fc71","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_krampkarrenbauer_magyarorszag_latogatas","timestamp":"2020. július. 13. 09:39","title":"Magyarországon tárgyal csütörtökön Orbán és a CDU elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","shortLead":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","id":"20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55026d8-d42b-4d34-a3bf-165e4eb06479","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","timestamp":"2020. július. 12. 16:47","title":"Ben Stiller megkegyelmezett Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább esőre nem kell számítani.","shortLead":"De legalább esőre nem kell számítani.","id":"20200714_Napkozben_kellemes_meleg_este_szokatlan_huvos_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de8429e-eecf-4747-a57d-aea6eeb4c953","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Napkozben_kellemes_meleg_este_szokatlan_huvos_lesz","timestamp":"2020. július. 14. 05:06","title":"Napközben kellemes meleg, este szokatlan hűvös lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]