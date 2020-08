A koronavírus-járvány elhozta a nagy, országos home office kísérletet. Ebben a nagyvállalatok előnyben vannak a kisebbekkel szemben, hiszen több erőforrással rendelkeznek, jellemzően előrébb járnak a digitalizációban, és jellemzően több tapasztalatuk volt az otthoni munkavégzéssel a járvány előttről.

Ennek ellenére még a hasonló profilú és hasonló méretű nagyvállalatok közt is akad, amelyik nagyon másképp kezelte és kezeli a helyzetet – derül ki néhány cég hvg.hu-nak megküldött tájékoztatásából.

A MÁV-nál pszichológusok is segítenek

A MÁV-csoportban március 16-tól több mint 5500 munkavállaló dolgozott home office-ban. „Az otthoni munkavégzéshez szükséges technikai feltételek, informatikai alkalmazások rövid időn belül rendelkezésre álltak a munkatársak számára” – írta a vasúttársaság, amiből azért az következik, hogy a „feltételeket” (ahogy egyébként nagyon sok cégnél) rohamtempóban kellett megteremteni. A MÁV május 11-től fokozatosan visszavezette a személyes munkavégzést először vidéken, majd a fővárosban is. A jelenlegi szabályozás szerint hetente átlagosan 2 napot tölthetnek home office-ban a munkavállalók, az átlagos napi home office létszám 800-900 fő.

A MÁV szerint a munkatársak és a vezetők elégedettek a távoli munkavégzés eredményeivel. A csoport hosszú távú működőképességét és a munkavállalók feladatellátását az otthoni munkavégzés nem befolyásolta, ezért annak jó tapasztalatait a jövőben is tovább szeretnék vinni – írták.

A home office tapasztalatok vizsgálatához és a normál munkavégzéshez való visszatérések menedzseléséhez belső felmérést végeztek 2020. április 28-május 4. között a MÁV-csoportban. A kapott eredmények azt mutatták, hogy a fiatal generáció számára kiemelkedően fontos a home office lehetősége és a rugalmas munkavégzés, befolyásoló tényező a munkahely választás és az elégedettség esetében, így ennek biztosítása segít a munkaerő megtartásában is.

A MÁV-csoport életében számos újítás született a pandémia időszakában: ilyen volt a távoktatás bevezetése, az online oktatási eszközpark fejlesztése, a digitális aláírás alkalmazása belső dokumentumok esetén, a korábbi papíralapú adatszolgáltatások kiváltása, a humánszolgáltatáshoz, bérszámfejtéshez kapcsolódó dokumentumok elektronikus beküldése vagy az online mentori program bevezetése. A veszélyhelyzet idején elindították az úgynevezett Támogatlak-programot is, amely pszichológusok, fejlesztő és humán szakemberek bevonásával, csoport szinten nyújt támogatást a krízishelyzetek megoldásában.

A Richternél heti egy napot lehet otthonról dolgozni

Magyarországon 6000-en dolgoznak a Richternél, akik közül 2500 munkatársnak – akinek a munkaköre engedte – volt lehetősége home office-ra, hiszen gyógyszeripari cégként a munkakörök jelentős részében nincs erre lehetőség, például a termelési területen vagy a laboratóriumi munkakörökben.

© MTI / Czeglédi Zsolt

A kijárási korlátozás feloldása után, amikor lehetőség nyílt a visszatérésre, módosították a home office szabályait: május 25-étől egyidejűleg a szervezeti egységek létszámállományának maximum 50 százaléka láthatta el feladatát otthonról, a home office lehetőségét egyhetes rotációban biztosították a munkavállalóknak. Kivételt jelentettek ez alól azok, akiknek 12 év alatti gyerekük van, várandósok vagy 65 év felettiek, krónikus betegek. Ők továbbra is otthonról végezhették a munkájukat.

Augusztus 3-tól megszüntették a rotációt, és megkezdték a normál ügymenetre való visszatérést az irodai és otthonról történő munkavégzés kapcsán, ugyanakkor a pozitív tapasztalatok eredményeképpen a korábbi, havi 2 napos home office lehetőségét heti 1 napra emelték.

A home office általánosságban jól vizsgázott a Richternél a veszélyhelyzet időszakában – állítja a vállalat –, a "kollégák távmunkában is kiválóan helyt álltak, nőtt a szervezeten belüli digitális készség szintje", többek között az online meetingek gyakoriságának megnövekedésével. „Ha a negatívumokat nézzük, a tartós home office és távollét kedvezőtlenül hathat a személyes kapcsolatokra, együttműködésre, innovativitásra” – írták.

Több ezer Egis-dolgozó kapott új munkaszerződést

Egy másik nagy gyógyszeripari cégnél, az Egisnél a munkavállalók felét érinti a home office, minden olyan munkakörben dolgozót, aki el tudja látni a feladatait otthonról, ők március közepe óta folyamatosan (jelenleg is) otthonról dolgoznak. Csak azok járnak be, akik munkavégzése nem, vagy csak nehézségek árán oldható meg otthonról (termelésben dolgozók, vagy például személyes kérésük, hogy tekintettel az egyéni körülményeikre, lakásméretre nem kívánnak otthon dolgozni).

A vállalatnál állításuk szerint számtalan új szabályt és új munkamódszert sikerült rekordidő alatt bevezetniük, amelyekkel biztosítani tudják a tömeges távoli munkavégzést. Igaz, az új munkamódszerek jelentős részét eddig is tervezték kialakítani, de most néhány nap illetve hét alatt meg is valósították őket. Márciusban mindössze néhány nap, illetve legfeljebb hét alatt több ezer Egis-dolgozó kapott egyszerre új munkaszerződést, távoli elérést a cég rendszereihez, kialakították a távoli döntési, jóváhagyási rendszer és távoli munkavégzés kereteit.

© MTI / Máthé Zoltán

Az Egisnél nem tervezik, hogy bármikor is visszarendeződnének a korábbi működésre, azokban a munkakörökben, ahol hatékony a távmunkában végzett munka, ott a jövőben is igénytől függően heti 1-5 napon át otthonról történik majd a munkavégzés. A már bevezetett változásokkal megalapozzák és elindítják „New ways of working” nevű programjukat. „Ez a kollégák számára nagyobb munkavállalói élményt, a vállalat számára nagyobb rugalmasságot és hatékonyságot, a dolgozók részéről pedig egyre erősödő és kimagasló elkötelezettséget eredményez, amit átfogó vállalatcsoporti felmérésünk is alátámasztott” – állítja az Egis.

Mol: aki tehette otthonról dolgozott

Az irodai dolgozók a vészhelyzet alatt csak kritikus esetekben mehettek be dolgozni, így jóval 10 százalék alatti volt az irodai jelenlét az olajipari multinál. Az üzemekben, ahol bonyolult technológiával, veszélyes alapanyagokból állítanak elő terméket (mint például a kőolaj-finomítás vagy műanyaggyártás), természetesen a veszélyhelyzet ideje alatt is folytatták a munkájukat a dolgozók.

Az otthoni munkavégzésre való átállás zökkenőmentes volt, és a visszatérés is rendben zajlott – állítja a cég. A munkavállalók rendszeres tájékoztatására a napi hírlevelek mellett bevezették az online állománygyűléseket, és mivel a munkavállalók egy része továbbra is részben otthonról dolgozik, fenntartják ezt a kommunikációs formát.

© MTI / Soós Lajos

A szellemi munkakörökben a munkavállalók már most is egyfajta digitális térben dolgoznak, és ez egyre inkább így lesz a jövőben is – hangsúlyozza a Mol. „Ugyanakkor a személyes emberi kapcsolatok nagyban elősegítik az együttműködést, a kölcsönös bizalom kialakulását, egymás jobb megismerését” – írták. A járvánnyal összefüggésben természetesen az életkori, szociális körülményeket is szem előtt tartják, így az 1960-nál korábban születettek, várandósok és krónikus betegséggel élők a vezetőjükkel való egyeztetés alapján továbbra is folytathatják a távoli munkavégzést.

A Mol szerint nagy előnye a rugalmas munkavégzési formáknak, hogy a munkavállalók hatékonyan tudják összeegyeztetni a munkahelyi feladataikat a magánéleti és családi kötelezettségeikkel, ezáltal jobban tudják szervezni az életüket, elégedettebbek, elkötelezettebbek. Van, aki azért szeret időnként otthonról dolgozni, mert akkor teljesen a munkájára tud koncentrálni, nem szakítják meg az elmélyült munkát például a megbeszélések – írták. Ugyanakkor az is megoldható, hogy valaki otthonról dolgozzon, ha például magánügyben muszáj otthon maradnia, vagy hogy a dolgozó anyuka időben odaérjen az óvodai ünnepségre.

A Magyar Telekomnál akár 40 százalék is lehet a távmunka

A Magyar Telekomnál március 16-ától hirdettek általános távmunkát, mert úgy vélték, hogy az ország legnagyobb, 5000 főt befogadó székháza potenciális gócpont lehet. Ezért igyekeztek a távmunkát olyan munkakörökre is kiterjeszteni, ahol eddig erre nem volt lehetőség: például a call centeres és ügyfélszolgálati munkatársak is otthonról dolgozhattak.

© MTI / Szigetváry Zsolt

Június 2-án kezdték meg a visszatérést, önkéntes alapon, limitált létszámban A és B csapatra osztva a kollégákat, 2 hetes szakaszokban, kiemelt egészségügyi és biztonsági intézkedések mellett. Az A és B csapatok megléte július közepével megszűnt, jelenleg augusztus 31-ig a kollégák önkéntes alapon, csapatokba való besorolás nélkül mehetnek be dolgozni. A Telekomnál azt gondolják, vélhetően hosszabb távra kell berendezkedniük egyfajta hibrid működésre, azaz a távmunka és az irodai jelenlét hatékony kombinációjára, ami kisebb irodai jelenlétet - kiemelt egyeztetések, kreatív folyamatok, ötletelések – és a távmunka 40 százalékra való növelését jelenti.

Vodafone-nál idén biztosan marad a home office

A Vodafone Magyarország március közepén rendelte el a teljes munkatársi állománya számára az otthoni munkavégzést, ami azóta is él. A vállalkozás év végéig az otthoni munkavégzést ösztönzi, jelenleg a munkavállalók mindössze 10 százaléka tartózkodhat egyszerre a központi épületekben, ők is főleg egyéni munkavégzés céljából.

Akik pedig az irodai munkavégzés mellett döntenek, csak olyan szigorú szabályok betartása mellett tehetik ezt meg, mint a kötelező asztalfoglalási rendszer, a kézfertőtlenítők, és a minden kolléga számára biztosított mosható maszk használata. Az épületben másfél méter távolságot kell tartaniuk egymástól a dolgozóknak, és ahol csak lehetséges elkülönítik a nem közvetlenül együtt dolgozó csoportokat. Emellett előzetesen el kell végezniük egy speciálisan a koronavírus kapcsán kidolgozott online munkaegészségügyi és biztonsági e-learninget is, amely ismerteti az irodai létre vonatkozó új szabályokat.

A vállalat már néhány hétnyi egybefüggő home office után belső felmérést készített a dolgozók körében, melyből kiderült, hogy a munkatársak közel háromnegyede hosszú távon is szívesen élne a távmunka lehetőségével. A Vodafone Magyarországnál a recruiting a karantén ideje alatt sem állt le, az interjúztatás és a kiválasztás online folytatódott, ennek megfelelően több új kolléga kezdett ebben az időszakban.

OTP: még vizsgálják, mi a jó arány

Az OTP Banknál a járvány csúcsidőszakában 4996 munkavállaló dolgozott home office formában, ami nagyjából 50 százalékos arányt jelent. Ugyan a hatékonyságával nagyon elégedett volt a bank, de az is fontos tapasztalat, hogy az irodai környezet nyújtotta személyes interakciók, találkozások sok munkakörnél elengedhetetlenek a közös munkában – állítja a bank.

Május elején kezdődött meg a munkatársak visszatérésének megszervezése, több lépésben. Először csak néhány munkavállalóval, majd június 15-től nagyobb léptékben. Ahol erre lehetőség van, a kollégák váltják egymást, fiókhálózatuk pedig már hetek óta teljes egészében visszatért a normális működésébe.

Mint írták, jelenleg is vizsgálja a bank vezetése, hogy mi lehetne majd az irodai és az otthoni munkavégzés ideális aránya hosszú távon. Ha egy munkakör lehetővé teszi, kollégáknak a jövőben ugyanúgy lesz lehetősége otthoni munkavégzésre, ahogy korábban is, de az elmúlt hónapok tapasztalatait is be fogják építeni a home office szabályzatukba – ígéri a bank.

Erste: a várakozás szerint gyakoribb lesz a home office

Az Erste Bank rögtön a veszélyhelyzet kihirdetése után elrendelte munkavállalóinál a kötelező otthoni munkavégzést ott, ahol erre lehetőség volt: a munkatársait laptokokkal látta el és kialakította azon folyamatokat, amelyek lehetővé teszik a zökkenőmentes otthoni munkavégzést.

© Fülöp Máté

Az Erste Bank több mint kétezer fős székházában így a kijárási korlátozás ideje alatt összesen kétszázan dolgoztak, de a fiókhálózatban is igyekezett a pénzintézet csökkenteni a személyes megjelenések számát, ott például váltott műszakokban dolgoztak a munkatársak.

A vállalat jelenleg is minden munkatársa számára biztosítja a home office lehetőségét, és ezzel a többség él is, a székház kihasználtsága jelenleg töredéke a korábbinak, és várakozásaik szerint a kollégák jóval gyakrabban fognak élni az otthoni munkavégzés lehetőségével a jövőben. (A fiókhálózat vagy a treasury-területek kivételek ez alól.)