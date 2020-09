Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1e385bd-5978-4f7f-b824-5722d8f2b20d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló állapotnak örvendő közel 6 évtizedes autó értéke több százmillió forintra tehető.","shortLead":"A kiváló állapotnak örvendő közel 6 évtizedes autó értéke több százmillió forintra tehető.","id":"20200901_1962be_repit_vissza_ez_az_uj_gazdara_varo_gyonyoru_mercedes_300_sl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1e385bd-5978-4f7f-b824-5722d8f2b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e647fd6f-bcfd-4c21-8c78-f14b53e0dddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_1962be_repit_vissza_ez_az_uj_gazdara_varo_gyonyoru_mercedes_300_sl","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:41","title":"1962-be repít vissza ez az új gazdára váró gyönyörű Mercedes 300 SL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a261a60-2064-486a-8332-873215935dd3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy egy éve, úgy ezúttal is a Dinamo Zagrebbel csap össze a Ferencváros a BL harmadik selejtezőfordulójában.","shortLead":"Ahogy egy éve, úgy ezúttal is a Dinamo Zagrebbel csap össze a Ferencváros a BL harmadik selejtezőfordulójában.","id":"20200831_ftc_dinamo_bl_sorsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a261a60-2064-486a-8332-873215935dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df4d57-e928-4f13-b6db-d9bd9ed59792","keywords":null,"link":"/sport/20200831_ftc_dinamo_bl_sorsolas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:13","title":"Ferencváros–Dinamo Zagreb-meccs lesz a BL-selejtezőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c442fa7-41bb-4752-a8ec-1cd2deba126b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három, eddig ismeretlen havasi gombafűfélét is azonosítottak francia kutatók a közelmúltban az Alpok sziklás meredélyein. Ez érdekes lehetőségeket vet fel napjaink éghajlatváltozása kapcsán.","shortLead":"Három, eddig ismeretlen havasi gombafűfélét is azonosítottak francia kutatók a közelmúltban az Alpok sziklás...","id":"202035_alpesi_novenymenedekek_feltorekvok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c442fa7-41bb-4752-a8ec-1cd2deba126b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef5e2c3-e609-4e9c-b9df-a3887b09a146","keywords":null,"link":"/360/202035_alpesi_novenymenedekek_feltorekvok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:00","title":"A hegységekbe „menekülhetnek” a növények a forróság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","shortLead":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","id":"20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff5dabc-6e88-4c31-a146-8fdb89596f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:36","title":"Jön egy újabb koronavírus-alkalmazás a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közleményében azzal indokolta a döntését, hogy jóvátehetetlenül sérült az egyetemi autonómia. ","shortLead":"A közleményében azzal indokolta a döntését, hogy jóvátehetetlenül sérült az egyetemi autonómia. ","id":"20200901_Ascher_Tamas_is_szerzodest_bontott_az_SZFEn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2690714e-8e9d-40de-ab2d-4fd9e71cbf7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Ascher_Tamas_is_szerzodest_bontott_az_SZFEn","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:55","title":"Ascher Tamás is szerződést bontott az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a9f82a-02d7-47d5-b6bd-cb4a27db23fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha bolygókat látna az ember, olyan hatása van Kiss Krisztina képeinek. Ezek azonban buborékok.","shortLead":"Mintha bolygókat látna az ember, olyan hatása van Kiss Krisztina képeinek. Ezek azonban buborékok.","id":"20200831_buborek_kepek_kiss_krisztina_bolygok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48a9f82a-02d7-47d5-b6bd-cb4a27db23fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e987b4f-8552-441b-bc42-03bd05ab9df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_buborek_kepek_kiss_krisztina_bolygok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:15","title":"Buborékokról készít elképesztő képeket egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók alakulhatnak ki.","shortLead":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók...","id":"20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7a15b-325e-48c1-9609-1ee3f02e90cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:41","title":"Solymári úthiba: javítás helyett egymásra mutogatás, balesetveszély és dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas a szakadék a között, hogy milyen változásokra lenne szükség a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében, és hogy ténylegesen mi történik a közműszektorban. ","shortLead":"Hatalmas a szakadék a között, hogy milyen változásokra lenne szükség a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében...","id":"20200901_Csak_tizbol_egy_kozmuvallalat_hasznalna_megujulo_energiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0c14c7-4b2a-49b8-a311-e0caac0e9790","keywords":null,"link":"/zhvg/20200901_Csak_tizbol_egy_kozmuvallalat_hasznalna_megujulo_energiat","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:35","title":"Tízből csak egy közművállalat használ megújuló energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]