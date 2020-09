Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az Oracle felügyelete alatt az USA számára biztonságos kézbe kerülhet a kínai TikTok videomegosztó amerikai üzletága. Donald Trump elnöki rendelettel kényszeríti a lépésre a tizenévesek körében népszerű alkalmazásnak a Washington és Peking közötti kereskedelmi és technológiai háború kereszttüzébe került tulajdonosát, a kínai ByteDance céget, amely több platformján is hatékonyan alkalmazza a mesterséges intelligenciát. ","shortLead":"Az Oracle felügyelete alatt az USA számára biztonságos kézbe kerülhet a kínai TikTok videomegosztó amerikai üzletága...","id":"202037__tiktokkalvaria__amerikai_nyomas__kinai_ellencsapas__elert_afalig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a37237-6570-46c6-a4f7-f9f13614f5b2","keywords":null,"link":"/360/202037__tiktokkalvaria__amerikai_nyomas__kinai_ellencsapas__elert_afalig","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:00","title":"Trump ultimátummal késztette megadásra a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a szórakozóhelyeket pedig este 11 óra után be kell zárni. ","shortLead":"Kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a szórakozóhelyeket pedig...","id":"20200916_orban_viktor_kormanydontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8add6-8690-41fe-80ac-4828d3d0d498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_orban_viktor_kormanydontes","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:11","title":"Orbán Viktor: 19 500 forintnál nem lehet drágább egy koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc09dec4-3449-48a5-8ced-e2ef50050f30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száztízezertől háromszázötvenezer forintig sokféle árszinttel kínálja kedden este bemutatott új óráit és táblagépeit az Apple.","shortLead":"Száztízezertől háromszázötvenezer forintig sokféle árszinttel kínálja kedden este bemutatott új óráit és táblagépeit...","id":"20200915_apple_watch_se_series_6_ipad_8_air_magyar_arak_forintban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc09dec4-3449-48a5-8ced-e2ef50050f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7630671-0ca0-4866-9273-07f02e91f59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_watch_se_series_6_ipad_8_air_magyar_arak_forintban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:43","title":"Itt vannak az Apple új készülékeinek magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint eddig csupán feleannyi processzor készült el a PlayStation 5-höz, mint amennyit eredetileg terveztek, ami komoly akadály a szükséges mennyiségű eszköz legyártásának útjában.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint eddig csupán feleannyi processzor készült el a PlayStation 5-höz, mint amennyit...","id":"20200915_sony_playstation_5_ps5_gyartasa_digital_edition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9fcc7d-6f8e-47ee-94b8-1349a1037143","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_sony_playstation_5_ps5_gyartasa_digital_edition","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:03","title":"Jelentős PlayStation 5-hiány várható, nem nagyon halad a gyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","shortLead":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","id":"20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1e89bd-d73a-4762-a1c4-81cb3f4a23f2","keywords":null,"link":"/sport/20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:09","title":"Norvég csapaton kell túljutnia a Fradinak a BL-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan már a Waze navigációja is segíti az autósokat abban, hogy jóval az útkereszteződés előtt besoroljanak a megfelelő sávba.","shortLead":"Hamarosan már a Waze navigációja is segíti az autósokat abban, hogy jóval az útkereszteződés előtt besoroljanak...","id":"20200916_waze_navigacio_uj_funkciok_savvalasztas_menetido_erkezesi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0400ea32-71a8-4dc1-879f-64b87308de78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_waze_navigacio_uj_funkciok_savvalasztas_menetido_erkezesi_ido","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:13","title":"Megkapta a Waze a Google Térkép egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tündérkert Szeretetotthon 67 gondozottja közül 21-en produkáltak pozitív tesztet. ","shortLead":"A Tündérkert Szeretetotthon 67 gondozottja közül 21-en produkáltak pozitív tesztet. ","id":"20200916_21en_kaptak_el_a_koronavirust_a_nyiregyhazi_idosotthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ac6e1e-8d31-4730-aba4-501fa08cb453","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_21en_kaptak_el_a_koronavirust_a_nyiregyhazi_idosotthonban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:00","title":"21-en kapták el a koronavírust a nyíregyházi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország támogatni fogja az Egyesült Államok közel-keleti politikáját az Európai Unióban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán azt követően, hogy kedden Washingtonban találkozott Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével és főtanácsadójával, aki jelentős szerepet játszott az új közel-keleti békemegállapodás kidolgozásában.\r

\r

","shortLead":"Magyarország támogatni fogja az Egyesült Államok közel-keleti politikáját az Európai Unióban – közölte Szijjártó Péter...","id":"20200916_szijjarto_peter_jared_kushner_washington_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c7b3f-ab5f-4baa-8fed-e237bc2f5353","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_szijjarto_peter_jared_kushner_washington_targyalas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:17","title":"Szijjártó megnyugtatta Trumpékat: Magyarország támogatja a Közel-Kelet-politikájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]