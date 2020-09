Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","shortLead":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","id":"20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68b84b-f2c7-42c3-8d6c-8ed7f7a80cca","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:49","title":"Három ügyész, aki a Simonka-ügyön dolgozott, már nincs az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A bérleti díjak alakulásában feltűnő a koronavírus-járvány hatása, de a lakásárakat tekintve nem váltak be a jóslatok: a nyáron is folyamatosan emelkedtek a négyzetméterárak a hazai ingatlanpiacon.","shortLead":"A bérleti díjak alakulásában feltűnő a koronavírus-járvány hatása, de a lakásárakat tekintve nem váltak be a jóslatok...","id":"202038__lakaspiac__felemas_valsag__kiszorulas__vagyak_es_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b973cbca-757a-4576-a8c6-879e85fbbce4","keywords":null,"link":"/360/202038__lakaspiac__felemas_valsag__kiszorulas__vagyak_es_valosag","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:00","title":"Bárhogy alakul is a járvány, árcsökkenésre semmi remény a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3dcde9-1c42-4b71-b745-f8bb19de85fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 412 lóerővel erősebb az alap Cayenne Turbónál.","shortLead":"Az újdonság 412 lóerővel erősebb az alap Cayenne Turbónál.","id":"20200922_962_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenneben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3dcde9-1c42-4b71-b745-f8bb19de85fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d39bd6-3951-4460-a65d-6fc5057423d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_962_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenneben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 06:41","title":"962 lóerő talán már elég lesz a Porsche Cayenne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lejjebb csavarja a YouTube a moderáló algoritmusa érzékenységét, hogy újra az embernek adja át a döntést. A miértet egyelőre nem indokolták meg, de sejteni lehet.","shortLead":"Lejjebb csavarja a YouTube a moderáló algoritmusa érzékenységét, hogy újra az embernek adja át a döntést. A miértet...","id":"20200921_youtube_moderator_moderalas_algoritmus_videok_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68f0e47-b894-4bb9-8511-cf7a2625b4ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_youtube_moderator_moderalas_algoritmus_videok_torlese","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:03","title":"Újra munkába áll a YouTube moderátorserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem szerepel a Mainz szakmai terveiben Szalai Ádám, a legértelmesebb az, ha új csapatot keres magának – nyilatkozta a klub sportigazgatója.","shortLead":"Nem szerepel a Mainz szakmai terveiben Szalai Ádám, a legértelmesebb az, ha új csapatot keres magának – nyilatkozta...","id":"20200921_szalai_mainz_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e64415e-79d0-4f21-93b5-704a0c48b270","keywords":null,"link":"/sport/20200921_szalai_mainz_foci","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:38","title":"Kirúgják Szalai Ádámot a Mainztól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","shortLead":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","id":"20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01323ba-fe7c-4cc1-a12b-4c83dc282fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:19","title":"Halálos balesetet okozott az autópálya-felhajtónál tolató idős sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5febcaec-8ea7-4d3e-ab03-2381e1e93ab8","c_author":"","category":"elet","description":"Egészen konkrétan egy mini Jóbarátok-jelenettel. ","shortLead":"Egészen konkrétan egy mini Jóbarátok-jelenettel. ","id":"20200921_Jennifer_Aniston_keszult_nemi_meglepetessel_az_online_Emmygalara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5febcaec-8ea7-4d3e-ab03-2381e1e93ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d83bbc0-57af-4875-bd85-6ff1f4ed431b","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Jennifer_Aniston_keszult_nemi_meglepetessel_az_online_Emmygalara","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:29","title":"Jennifer Aniston készült némi meglepetéssel az online Emmy-gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b020a0-c396-418e-b8e7-3cd75c9e75d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"245 lóerős a konnektoros hibrid.","shortLead":"245 lóerős a konnektoros hibrid.","id":"20200921_Igeretesen_megy_versenypalyan_is_a_zold_rendszamos_Skoda_Octavia_RS","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3b020a0-c396-418e-b8e7-3cd75c9e75d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3358306-eb3b-4975-8db1-aa5f6cab0c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Igeretesen_megy_versenypalyan_is_a_zold_rendszamos_Skoda_Octavia_RS","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:45","title":"Ígéretesen megy versenypályán is a zöld rendszámos Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]