Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","shortLead":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","id":"20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eaa3ff-33b2-49ca-aa44-4a66f99308b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","timestamp":"2021. február. 07. 21:59","title":"Megszigorítja a határellenőrzést Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf428dd8-eb92-417b-9a2b-c4d468d091e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állam már \"csak\" 124 területen tiltja a vállalkozásokat.","shortLead":"Az állam már \"csak\" 124 területen tiltja a vállalkozásokat.","id":"20210207_Hatalmas_nyitast_jelentett_be_a_vallalkozasok_szamara_a_kubai_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf428dd8-eb92-417b-9a2b-c4d468d091e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdab9437-5d4a-4e6f-8266-76c2a0bb6895","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Hatalmas_nyitast_jelentett_be_a_vallalkozasok_szamara_a_kubai_kormany","timestamp":"2021. február. 07. 11:53","title":"Hatalmas nyitást jelentett be a vállalkozások számára a kubai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már hónapok teltek el az iPhone 12 család bejelentése, illetve piacra kerülése óta. Azonban továbbra sincs minden rendben OLED kijelzőjük körül. A frissítések pedig eddig nem hoztak megoldást.","shortLead":"Már hónapok teltek el az iPhone 12 család bejelentése, illetve piacra kerülése óta. Azonban továbbra sincs minden...","id":"20210206_iphone12_kijelzo_problemak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d776d49a-3339-44e5-ac56-fcb4cc87d1ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_iphone12_kijelzo_problemak","timestamp":"2021. február. 06. 14:03","title":"Múlnak a hónapok, és továbbra is gondok vannak az iPhone 12 kijelzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második generációs mobiljaként debütálhat.","shortLead":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második...","id":"20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee24f85a-90c2-4bb9-977d-4005b1f1621b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","timestamp":"2021. február. 07. 09:03","title":"7000 mAh-s akkumulátorral érkezhet a Samsung új telefonja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189024c5-aa44-4bba-8542-b6ed8b7e15c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tájékoztatás szerint két gondolatkör köré épül. Többek közt elmondhatjuk, egyetértünk-e azzal, hogy minden eszközzel fel kell lépni a nem megfelelő magatartás ellen.","shortLead":"A tájékoztatás szerint két gondolatkör köré épül. Többek közt elmondhatjuk, egyetértünk-e azzal, hogy minden eszközzel...","id":"20210207_allatvedelem_konzultacia_nagy_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=189024c5-aa44-4bba-8542-b6ed8b7e15c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4919641-fa8f-41d1-854a-5c7d29daae2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_allatvedelem_konzultacia_nagy_istvan","timestamp":"2021. február. 07. 14:26","title":"Online konzultációt indított a kormány az állatvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441e60e8-1911-4676-a85e-56ec5d1c8626","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre több emlősállatot ütnek el főként leszállás közben repülőgépek, évente mintegy 68 százalékkal növekszik az ilyen balesetek száma egy ír tanulmány szerint.","shortLead":"Egyre több emlősállatot ütnek el főként leszállás közben repülőgépek, évente mintegy 68 százalékkal növekszik az ilyen...","id":"20210206_emlosallatok_repulogepek_gazolas_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=441e60e8-1911-4676-a85e-56ec5d1c8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c522ea6-5610-4249-81b3-d42f7818cc80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_emlosallatok_repulogepek_gazolas_baleset","timestamp":"2021. február. 06. 18:03","title":"Ijesztő mértékben nő a repülőgépek által elütött emlősállatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945c281-6d7d-443c-a6d1-7504261ec56c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos szerint a magyar járványügyi adatok kiegyensúlyozottak, de nem szabad hátradőlni.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos szerint a magyar járványügyi adatok kiegyensúlyozottak, de nem szabad hátradőlni.","id":"20210207_Muller_Cecilia_vakcina_oltakozas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5945c281-6d7d-443c-a6d1-7504261ec56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee13146-df67-467b-9360-975fd7166357","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Muller_Cecilia_vakcina_oltakozas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 07. 16:55","title":"Müller Cecília: Orvosi javallatra előnyben lehet részesíteni egyik vakcinát a másikkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Feladta_magat_a_rendorsegen_a_tatabanyai_gyilkossag_ugyeben_korozott_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f10e1d-0332-4385-a101-51b2d54908d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Feladta_magat_a_rendorsegen_a_tatabanyai_gyilkossag_ugyeben_korozott_ferfi","timestamp":"2021. február. 07. 13:03","title":"Feladta magát a rendőrségen a tatabányai gyilkosság ügyében körözött férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]