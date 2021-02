Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Hessen tartományban a hatóságok nem találnak elég 65 év alatti rizikócsoportba tartozó embert az AstraZeneca vakcinára. Szászországban olyan kevés a jelentkező, hogy aki jogosult, az rögtön jelentkezhet is oltásra, nem kell időpontot kérnie. A Német Vöröskereszt jelentése szerint 50 oltóponton gyakran előfordult, hogy az emberek el sem jöttek az AstraZeneca oltásra. Aki pedig eljött, az gyakran más vakcinát kért.

A brit–svéd vakcinából eddig 736 800 érkezett Németországba, de csak 100 586-ot használtak fel belőle. Ezen a héten újabb 750 ezer érkezik az AstraZeneca vakcinából Németországba, március végéig ez a szám 5,6 millióra emelkedik.

Miért utasítják el a németek? Ez egyszerűen pragmatizmus – mondja egy kórházi ápoló, aki húsz éve dolgozik az intenzíven. „Mi az egészségügyben sokkal inkább ki vagyunk téve a vírusfertőzésnek, mégis gyengébb vakcinát kapunk, mint az idősebb generációk.” Az ápoló, aki kérte nevének elhallgatását, azt gyanítja, hogy később több BioNTech/Pfizer és Moderna vakcina érkezik. Ő is erre vár. Éppúgy, mint a kollégáinak 20–25%-a – írja a Der Spiegel.

Mi lesz így Merkel kancellár tervével, amely szerint mindenki oltást kaphat szeptember végéig, aki ezt kéri a hatóságoktól Németországban?

Az AstraZeneca 60%-os védettséget jelent, a BioNTech/Pfizer és a Moderna 95%-osat – ez a korábbi információ a tartózkodás alapvető oka. A Der Spiegel viszont arra a friss jelentésre hívja fel a figyelmet, amely szerint a második AstraZeneca oltás után egyetlenegy olyan eset sem fordult elő, hogy az illetőt kórházba kellett volna szállítani, vagy esetleg belehalt volna a fertőzésbe. Vagyis az AstraZeneca védőoltás is jelentős mértékben enyhíti a koronavírus hatásait.

A tartózkodás másik oka az, hogy elég sok kellemetlen tapasztalat gyűlt össze az Astra Zeneca védőoltás kedvezőtlen mellékhatásairól. Különösen így volt ez az Erzsébet hercegnő kórházban Braunschweigben, ahol egy rezidens doktornő így panaszkodott: „12 órával az oltás után rázni kezdett a hideg és éreztem, hogy lázam van. A hőmérő több mint 40 fokot mutatott. Másnap be akartam menni a kórházba, de olyan gyenge voltam, hogy nem tudtam megtenni.”

Ezzel sajnos nem volt egyedül, mert a kórház 88 dolgozója kapott AstraZeneca védőoltást, és 37 esetben mutatkoztak hasonló mellékhatások. Pontosabban szólva ezek nem is mellékhatások. Egyszerűen a szervezet természetes immunreakciójáról van szó a védőoltással szemben, ami annál erősebb, minél erősebb valakinek az immunrendszere.

Akárhogy is van, de az Erzsébet hercegnő kórházban ezek után a személyzet egyetlenegy tagja sem vállalta az AstraZeneca védőoltást. Egy friss közvélemény kutatás pedig azt mutatja, hogy a németeknek csak a 2,8%-a választaná az AstraZeneca vakcinát – írja a Der Spiegel.

Másutt is nagy a bizalmatlanság

3000 orvos levelet írt az olasz kormánynak, melyben azt követelik, hogy BioNTech/Pfizer vagy Moderna védőoltást kapjanak, ne AstraZenecát – számolt be a Forbes. A francia orvosszövetség vezetője úgy nyilatkozott a Wall Street Journalnek, hogy „az egészségügyi személyzetnek a legjobb vakcinát kell kapnia (BioNTech/Pfizer, Moderna). Az Astra Zenecát kapják az egészséges fiatalok.”

A Forbes megkérdezte az AstraZenecát is a felmerült problémákról és ezt a választ kapta: „A klinikai tesztek is jelezték ezeknek a mellékhatásoknak a lehetőségét. A vakcinánkat több mint 50 ország engedélyezte négy kontinensen. Súlyos eseteket eddig egyetlenegy esetben sem jelentettek a vakcinával kapcsolatban.” A tárgyilagosság kedvéért a Forbes is leírta: más oltások esetében is előfordultak kellemetlen mellékhatások.