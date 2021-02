Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9360a3e4-d6b8-4fa4-944a-3da6232ef318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hongkongban még a múlt hét vasárnap jöttek össze egy kis baráti autózásra „véletlenül” a helyi szupersportkocsi tulajdonosok, amit a rendőrség nem nézett jó szemmel.","shortLead":"Hongkongban még a múlt hét vasárnap jöttek össze egy kis baráti autózásra „véletlenül” a helyi szupersportkocsi...","id":"20210225_Negyvenot_szupersportkocs_vonult_fel_egy_illegalis_autos_talalkozon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9360a3e4-d6b8-4fa4-944a-3da6232ef318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a8589c-4883-429b-bdef-a846fdf9e2af","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Negyvenot_szupersportkocs_vonult_fel_egy_illegalis_autos_talalkozon","timestamp":"2021. február. 26. 04:25","title":"Negyvenöt szupersportkocsi vonult fel egy illegális autós találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46367b4b-83bd-4f15-8b3e-4c6e9b831bf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai ViacomCBS csütörtök hajnalban jelentette be, hogy Paramount+ néven új streaming szolgáltatást indít. ","shortLead":"Az amerikai ViacomCBS csütörtök hajnalban jelentette be, hogy Paramount+ néven új streaming szolgáltatást indít. ","id":"20210225_viacomcbs_paramount_plus_streaming_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46367b4b-83bd-4f15-8b3e-4c6e9b831bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713166eb-aa20-4b1b-897c-372587bd3a05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_viacomcbs_paramount_plus_streaming_ara","timestamp":"2021. február. 25. 14:03","title":"Paramount+ néven indul új streaming szolgáltató, ami idővel Magyarországon is elérhető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12577e9d-7035-4e3e-a640-8b81493fc653","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Válaszút előtt álló nők a főszereplői a szerző Egyformák vagyunk című, a Katona online K:ortárs sorozatában február 27-én látható darabjának. A hogyan tovább kérdését a gendertémák iránt érdeklődő író is felteszi magának.","shortLead":"Válaszút előtt álló nők a főszereplői a szerző Egyformák vagyunk című, a Katona online K:ortárs sorozatában február...","id":"202108__szecsi_noemi_iro__szexizmusrol_hatteralkukrol__vedohalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12577e9d-7035-4e3e-a640-8b81493fc653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce55b374-5f9b-48f2-bacf-791c5a5462c6","keywords":null,"link":"/360/202108__szecsi_noemi_iro__szexizmusrol_hatteralkukrol__vedohalo","timestamp":"2021. február. 26. 17:00","title":"Szécsi Noémi: Ha író vagyok, felelősséggel tartozom az olvasóimnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"\"Orbán titkos alagútjaként\" dobta be a köztudatba a Jobbik a Puskás Arénába tervezett beruházást, pedig valójában egy ilyen építkezést lehetetlen lenne titokban tartani és nem is ez a cél. Jóllehet sokakban a hír hallatán egy alagúton át menekülő politikus képe sejlik fel, valójában ez a pénzről szól: ha egy beruházás bizonyos részletei titkosak, akkor a költségekkel a nyilvánosság előtt sem kell elszámolni. Főleg akkor, ha a beruházás utólag épül, tehát eleve drágábban, mintha akkor építették volna meg, amikor a stadiont.","shortLead":"\"Orbán titkos alagútjaként\" dobta be a köztudatba a Jobbik a Puskás Arénába tervezett beruházást, pedig valójában...","id":"20210225_puskas_stadion_alagut_stummer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd9d7e8-607d-4602-8992-2eb78d44cf1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_puskas_stadion_alagut_stummer","timestamp":"2021. február. 25. 18:00","title":"Nem Orbán, hanem az elköltendő közpénz miatt \"titkos\" az alagút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ fényképezőgépeiben. Az Isocell GN2 nagyobb az elődjénél, és a pixelekkel is variáltak a szebb képek érdekében.","shortLead":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ...","id":"20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b86fc-0f8b-4b0b-95a5-23cf80021074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","timestamp":"2021. február. 25. 11:03","title":"Megmutatta a Samsung, milyen kamera lesz a következő csúcsmobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b33511-21fc-40ba-88a4-f76582638d91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy szerencsés kimenetelű \"oktatóvideó\", amit az autósoknak látnia kéne. ","shortLead":"Egy szerencsés kimenetelű \"oktatóvideó\", amit az autósoknak látnia kéne. ","id":"20210226_Tejkodben_elozott_amikor_erkezett_a_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83b33511-21fc-40ba-88a4-f76582638d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9486717-e95a-4aec-a242-370bf743f69d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Tejkodben_elozott_amikor_erkezett_a_kamion","timestamp":"2021. február. 26. 07:43","title":"Tejködben előzött az autós Körmendnél, amikor érkezett szemből a kamion - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon sokat használnák, igaz, még híján van a kereskedelmi hatósági engedélyeknek a Wizzair által üzemeltetett Airbus.","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon sokat használnák, igaz, még híján van a kereskedelmi hatósági engedélyeknek a Wizzair által...","id":"20210226_kormanyzati_teherszallito_repulogep_airbus_szijjarto_wizzair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7c8d79-4459-4f9a-a5eb-59128267f867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_kormanyzati_teherszallito_repulogep_airbus_szijjarto_wizzair","timestamp":"2021. február. 26. 16:31","title":"Mindössze kétszer repült áruval, azt is Kínából hozta az új kormányzati teherszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert Magyarországon. Nincsenek például arra vonatkozó tömeges eredmények, hogy a 60 évesnél idősebbeknél mennyire hatásos, itthon mégis őket oltják vele. Mennyire biztonságos ez így számukra? Hogyan viselkedjen az, akit már beoltottak? Mennyire hiányzik az OGYÉI vizsgálat, illetve mire elég az NNK-é? Erről kérdeztük Falus András Széchenyi-díjas immunológust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját. ","shortLead":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert...","id":"20210226_Falus_Andras_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72c867c-5cc4-461d-b2b8-b7332d0c6626","keywords":null,"link":"/360/20210226_Falus_Andras_interju","timestamp":"2021. február. 26. 06:30","title":"\"Nincs az a kínai vakcina, ami nagyobb rizikót jelentene, mint a vírus okozta betegség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]