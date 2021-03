Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","shortLead":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","id":"20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512ec0ec-4d03-48a1-b11b-3c442d4d92ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","timestamp":"2021. március. 19. 09:23","title":"Két és fél hónapra lezárják megint a hárosi M0-s híd egyik oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bb0587-1d89-4d26-b6e7-2768d9908b52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki lehet posztolni egy ajtóra, mi hiányzik legjobban most Budapestből.","shortLead":"Ki lehet posztolni egy ajtóra, mi hiányzik legjobban most Budapestből.","id":"20210318_Nosztalgiakampany_indult_a_Bulinegyedben_a_Jovobe_Nyilo_Ajtonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2bb0587-1d89-4d26-b6e7-2768d9908b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0165a316-bf08-4fd6-850d-b6a89c5af8de","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Nosztalgiakampany_indult_a_Bulinegyedben_a_Jovobe_Nyilo_Ajtonal","timestamp":"2021. március. 18. 11:13","title":"Pozitív nosztalgiakampány indult a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyermek így védett a vírussal szemben, csak azt nem tudni, meddig.","shortLead":"A gyermek így védett a vírussal szemben, csak azt nem tudni, meddig.","id":"20210318_koronavirus_csecsemo_antitest_moderna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f4d714-f557-4220-ab80-9a58d666a818","keywords":null,"link":"/elet/20210318_koronavirus_csecsemo_antitest_moderna","timestamp":"2021. március. 18. 06:55","title":"Koronavírus elleni antitestekkel született egy csecsemő pár héttel azután, hogy anyját beoltották a Moderna vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón Gulyás Gergely ismertette, milyen eredményre jutott a kormány a szerdai ülésen.","shortLead":"A kormányinfón Gulyás Gergely ismertette, milyen eredményre jutott a kormány a szerdai ülésen.","id":"20210318_kormanyinfo0318","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762babff-06e8-4a1f-a6e7-d0553dd7649b","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kormanyinfo0318","timestamp":"2021. március. 18. 10:20","title":"Kormányinfó: A lazításnak nincs itt az ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df4eb96-2400-4c94-ad07-59d7d0753ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szeretné egy helyre terelni azokat a felhasználókat, akik regisztrálnának az Instagramra, de még nem elég idősek ehhez.","shortLead":"A Facebook szeretné egy helyre terelni azokat a felhasználókat, akik regisztrálnának az Instagramra, de még nem elég...","id":"20210319_facebook_instagram_gyerek_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df4eb96-2400-4c94-ad07-59d7d0753ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523d6e3c-9911-4e24-a586-1f885babd312","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_facebook_instagram_gyerek_fejlesztes","timestamp":"2021. március. 19. 14:03","title":"Gyerekeknek szánt Instagramot fejleszt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány a halál kormányáról írt a legfrissebb halálozási adatokkal kapcsolatban. A kormány folyamatosan oltásellenességgel és azzal vádolja az ellenzéket, hogy a járványnak drukkolnak.","shortLead":"Gyurcsány a halál kormányáról írt a legfrissebb halálozási adatokkal kapcsolatban. A kormány folyamatosan...","id":"20210318_koronavirus_halalozasok_gyurcsany_ferenc_orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43fc3f-d1c8-4147-8610-7d1ec4baf33d","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_koronavirus_halalozasok_gyurcsany_ferenc_orbankormany","timestamp":"2021. március. 18. 12:51","title":"Egymást vádolja a koronavírus miatti halálesetekért Gyurcsány Ferenc és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA-nál úgy gondolták, hogy ha a Deutsche Welle \"bocsánatot kért\" a Budai Várról szóló riportja miatt, akkor a műsorban megszólaló Ungvárynak is ezt kellene tennie.","shortLead":"Az MTVA-nál úgy gondolták, hogy ha a Deutsche Welle \"bocsánatot kért\" a Budai Várról szóló riportja miatt, akkor...","id":"20210319_kozmedia_Ungvary_Krisztian_bocsanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85225ec4-c23d-47e5-bec5-a43c936e211c","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_kozmedia_Ungvary_Krisztian_bocsanat","timestamp":"2021. március. 19. 17:52","title":"Felhívták a közmédiától Ungváry Krisztiánt, hogy nem akar-e bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos egészségügyi problémához vezethet a stressz. E különös állapot nyomon követéséhez fejlesztettek viselhető eszközt svájci kutatók. Az eszköz egyébként a verejtékből tájékozódik.","shortLead":"Számos egészségügyi problémához vezethet a stressz. E különös állapot nyomon követéséhez fejlesztettek viselhető...","id":"20210319_svajci_kutatok_kortizol_szint_merese_tapasszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43b70e3-b991-4c79-8cbf-4f3b0689751f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_svajci_kutatok_kortizol_szint_merese_tapasszal","timestamp":"2021. március. 19. 12:03","title":"Csak egy tapasz kell a testre, azzal is mérhetik, mennyi stressz éri az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]