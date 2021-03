Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3d94124-544e-4142-82c7-8434e1bad3d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meredeken csökkent 2020-ban a londoniak születéskor várható átlagos élettartama a koronavírus-járvány következtében, a férfiak esetében 2,5 évvel, a nőknél 1,6 évvel, ami a legnagyobb visszaesés a második világháború óta. A szakemberek szerint megdöbbentő az adat. ","shortLead":"Meredeken csökkent 2020-ban a londoniak születéskor várható átlagos élettartama a koronavírus-járvány következtében...","id":"20210321_Meredeken_csokkent_a_londoniak_varhato_elettartama_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d94124-544e-4142-82c7-8434e1bad3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d94d05-b759-412d-a833-e6d0297a16b6","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_Meredeken_csokkent_a_londoniak_varhato_elettartama_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. március. 21. 17:55","title":"Meredeken csökkent a londoniak várható élettartama a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","shortLead":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","id":"20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c52670d-8082-4c36-9420-ce12ce513c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","timestamp":"2021. március. 22. 06:41","title":"Arany középút: kereken 400 lóerős lett az új BMW 540i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12621c68-4518-4dce-8b05-50ede269c50a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány szeret titkolózni, utólag árulták el, hogy az ország részben hitelből fedezi új, 500 milliárd forintos légvédelmi rendszerét. A kamat rendben van, az árfolyamkockázat viszont fennáll. Az összeg önmagában hatalmas, pedig a teljes haderő-modernizációs keretnek csak kis része, és messze elmarad a páncélosbeszerzések költségétől.","shortLead":"A kormány szeret titkolózni, utólag árulták el, hogy az ország részben hitelből fedezi új, 500 milliárd forintos...","id":"20210323_legvedelem_honvedseg_nasams","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12621c68-4518-4dce-8b05-50ede269c50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560aec5d-3055-46d5-a5e3-b99b967fa4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_legvedelem_honvedseg_nasams","timestamp":"2021. március. 23. 06:30","title":"A Gripen-beszerzés szelleme kísért a kormány legújabb fegyvervásárlásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Ismét kelet felé indultak a kormány fürkészői és portyázói, az operatív törzs is megerősítette, hogy az OGYÉI két újabb koronavírus elleni oltóanyagot engedélyezett Magyarországon. A Covishield gyakorlatilag az AstraZeneca megfelelője, amit Indiában állítanak elő, a CanSino pedig egy kínai vektorvakcina, amely egy diplomáciai bonyodalomnak is köszönheti, hogy nem lett belőle a világ első koronavírus elleni oltóanyaga. Kérdések bőven akadnak, cikkünkben ezért azt próbáltuk összeszedni, mik a legfontosabb tudnivalók a két újabb vakcináról. ","shortLead":"Ismét kelet felé indultak a kormány fürkészői és portyázói, az operatív törzs is megerősítette, hogy az OGYÉI két újabb...","id":"20210322_koronavirus_oltoanyag_engedely_Magyarorszag_OGYEI_covishield_cansino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6ec626-005b-4a5d-97b5-ed942a9af147","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_koronavirus_oltoanyag_engedely_Magyarorszag_OGYEI_covishield_cansino","timestamp":"2021. március. 22. 15:10","title":"Mit lehet tudni az itthon most engedélyezett két újabb vakcináról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b04cd8-ded2-4b68-a490-d8ccec23e067","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy klasszikus befurakodásból lett mindenkit megbotránkoztató dulakodás a József Attila utcában másfél éve. A taxisról kiderült, hogy többszörös visszaeső, ő akár letöltendő büntetést is kaphat.","shortLead":"Egy klasszikus befurakodásból lett mindenkit megbotránkoztató dulakodás a József Attila utcában másfél éve. A taxisról...","id":"20210323_taxis_buszsofor_balhe_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b04cd8-ded2-4b68-a490-d8ccec23e067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25697f3b-15de-4810-bbb6-5141760b3daa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_taxis_buszsofor_balhe_video","timestamp":"2021. március. 23. 10:01","title":"Videó, ahogyan a pesti belváros közepén egymásnak esik a buszsofőr és a taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789a0aa7-0186-4790-a66b-9c5068951c44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"J-P Metsavainio munkájával bátran pályázhat az év leglátványosabb csillagászati alkotása címre.","shortLead":"J-P Metsavainio munkájával bátran pályázhat az év leglátványosabb csillagászati alkotása címre.","id":"20210322_tejutrendszer_asztrofotos_asztrofoto_csillagaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=789a0aa7-0186-4790-a66b-9c5068951c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d86929-f230-48fb-b2ee-fde4419c1eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_tejutrendszer_asztrofotos_asztrofoto_csillagaszat","timestamp":"2021. március. 22. 08:03","title":"12 évig készült ez a hihetetlen fotó a Tejútrendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Csak három népszerűbb szak volt a jogászképzésnél.","shortLead":"Csak három népszerűbb szak volt a jogászképzésnél.","id":"20210322_felveteli_jogasz_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe46709-563c-4df9-9ee5-ffc99f3b863b","keywords":null,"link":"/kultura/20210322_felveteli_jogasz_egyetem","timestamp":"2021. március. 22. 15:09","title":"Alaposan megugrott a jogra felvételizők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU szankciókat vezet be kínai személyekkel szemben.","shortLead":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU...","id":"20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64b9df-f46e-412b-b683-59f8a0b2b1e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","timestamp":"2021. március. 22. 12:52","title":"Szijjártó szerint semmi értelme nincs, ha az EU szankciókat vezet be az emberi jogok brutális megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]