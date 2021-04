Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az edinburgh-i herceg saját képei részben magángyűjtők kollekcióját, részben a királyi művészeti gyűjteményt gazdagítják. ","shortLead":"Az edinburgh-i herceg saját képei részben magángyűjtők kollekcióját, részben a királyi művészeti gyűjteményt...","id":"20210412_Fulop_herceg_sok_sajat_festmenyt_is_hatrahagyott_az_utokorra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921eec0b-c364-402c-a010-698a029693c6","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Fulop_herceg_sok_sajat_festmenyt_is_hatrahagyott_az_utokorra","timestamp":"2021. április. 12. 10:19","title":"Fülöp herceg jó néhány saját festményt is hátrahagyott az utókorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d121a8bd-c670-4cc5-be31-a32981989b90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt nem közölte az asszisztens, milyen készülék jön. A hírekben fejlettebb és okosabb iPad Próról hallani.","shortLead":"Azt nem közölte az asszisztens, milyen készülék jön. A hírekben fejlettebb és okosabb iPad Próról hallani.","id":"20210413_siri_ipad_pro_apple_bemutato_aprilis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d121a8bd-c670-4cc5-be31-a32981989b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59840478-7f5b-44f6-90d3-8d53a59129f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_siri_ipad_pro_apple_bemutato_aprilis","timestamp":"2021. április. 13. 10:33","title":"A Siri elkotyogta, hogy áprilisban újabb Apple-bemutató lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47196361-0120-4962-9b68-74f59c0d7bd3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Noha a Netflix néhány éve már elérhető Oroszországban is, a szolgáltató most először dolgozik együtt orosz stúdióval.","shortLead":"Noha a Netflix néhány éve már elérhető Oroszországban is, a szolgáltató most először dolgozik együtt orosz stúdióval.","id":"20210413_Az_Anna_Kareninabol_keszit_sorozatot_a_Netflixre_a_Gazprom_mediacege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47196361-0120-4962-9b68-74f59c0d7bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c109b6a8-4041-456e-b368-f8fd5c04531a","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Az_Anna_Kareninabol_keszit_sorozatot_a_Netflixre_a_Gazprom_mediacege","timestamp":"2021. április. 13. 15:51","title":"A Gazprom médiacége készít feldolgozást az Anna Kareninából a Netflixre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 60 évnél idősebbek továbbra is elsőbbséget élveznek az oltási sorrendben.","shortLead":"A 60 évnél idősebbek továbbra is elsőbbséget élveznek az oltási sorrendben.","id":"20210413_Korhatar_nelkul_AstraZeneca_oltoanyag_Szlovenia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13797cbd-9a3f-45a3-832e-53ddd3d8571a","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Korhatar_nelkul_AstraZeneca_oltoanyag_Szlovenia","timestamp":"2021. április. 13. 17:53","title":"Mégis korhatár nélkül alkalmazzák az AstraZeneca oltóanyagát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás arra is rákérdezett, visszaengedi-e a szülő a gyermekét az iskolába április 19-én.","shortLead":"A kutatás arra is rákérdezett, visszaengedi-e a szülő a gyermekét az iskolába április 19-én.","id":"20210413_szulok_felmeres_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec536fc3-783a-4739-8ca4-d5d2e43d20c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_szulok_felmeres_iskola","timestamp":"2021. április. 13. 05:22","title":"Egy felmérés szerint a szülők többsége nem tartja biztonságosnak az iskolák újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek egyelőre csak weboldala van, ám miután a The Verge írt a fejlesztésről, az is elérhetetlenné vált.","shortLead":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek...","id":"20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dbc83a-3051-4ff7-882d-54483f2df1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2021. április. 13. 19:03","title":"Már teszteli a Facebook az újabb társkeresős fejlesztését, videós villámrandikra lehet regisztrálni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dca196-bf37-4205-958e-d21404aff4b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MTVA közleményben cáfolta a hírt.\r

\r

","shortLead":"Az MTVA közleményben cáfolta a hírt.\r

\r

","id":"20210413_A_kozmedia_nem_forgat_filmet_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76dca196-bf37-4205-958e-d21404aff4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a5b6bd-4853-427c-8ce3-0739753344dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210413_A_kozmedia_nem_forgat_filmet_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. április. 13. 08:37","title":"A közmédia nem forgat filmet az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lélegeztetőgéppel kezelt betegek több mint 80 százaléka meghal, továbbra is vitatott a jövő heti iskolanyitás, a rendőrök elől menekülő magyarok haltak meg Németországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A lélegeztetőgéppel kezelt betegek több mint 80 százaléka meghal, továbbra is vitatott a jövő heti iskolanyitás...","id":"20210413_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca6a41d-1d49-4c17-afe7-293d8b142305","keywords":null,"link":"/360/20210413_Radar360","timestamp":"2021. április. 13. 08:00","title":"Radar360: Orbán üzen a nyugdíjasoknak, Karácsony meg neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]