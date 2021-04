Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","shortLead":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","id":"20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab280ee-eb4e-4109-a751-7540217a6607","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","timestamp":"2021. április. 21. 11:05","title":"Tíz nap alatt minden 45 év feletti regisztráltat beoltana a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék Derek Chauvint a George Floyd halála ügyében zajló perben. ","shortLead":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék...","id":"20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a319f2a9-2de3-4e97-8247-281adfff3343","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","timestamp":"2021. április. 21. 08:44","title":"Lewis Hamilton: George halála nem volt hiábavaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a06652b-8161-4b91-9de6-8e422ac15474","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öt tisztán elektromos meghajtású modellje lesz a márkának.","shortLead":"Összesen öt tisztán elektromos meghajtású modellje lesz a márkának.","id":"20210421_Erdekes_kategoriaban_jon_a_kovetkezo_elektromos_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a06652b-8161-4b91-9de6-8e422ac15474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af0d3f9-bb99-4613-9c9d-2cc1f00a8f45","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Erdekes_kategoriaban_jon_a_kovetkezo_elektromos_Mercedes","timestamp":"2021. április. 21. 11:22","title":"Elektromos családi furgonnal jön ki a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többen vannak beoltva Magyarországon koronavírus-fertőzés ellen, így pedig egyre többekben merülhet fel reális lehetőségként egy külföldi utazás lehetősége. A Bank360 elemzői ezért megvizsgálták: számít-e egy utasbiztosítási megkötésénél a védettségi igazolvány, valamint hogy mi történik, ha a járvány miatt karanténba kerülünk, esetleg külföldön betegszünk meg a vírussal.","shortLead":"Egyre többen vannak beoltva Magyarországon koronavírus-fertőzés ellen, így pedig egyre többekben merülhet fel reális...","id":"20210421_utasbiztositas_koronavirus_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e768b2-de8d-40e4-9e8e-d6ac6d926d4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_utasbiztositas_koronavirus_bank360","timestamp":"2021. április. 21. 15:55","title":"Így kezelik az utasbiztosítók, ha külföldön betegszünk meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója szerint akár 3 évig is fennmarad a magas antitestszint a beoltottak szervezetében.","shortLead":"A vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója szerint akár 3 évig is fennmarad a magas antitestszint a beoltottak...","id":"20210421_koronavirus_elleni_vedooltas_szputnyik_v_gamaleja_intezet_varians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f7ff7f-f547-4929-9205-8db4a0e1636e","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210421_koronavirus_elleni_vedooltas_szputnyik_v_gamaleja_intezet_varians","timestamp":"2021. április. 21. 13:55","title":"Gyártója szerint minden koronavírus-variáns ellen véd a Szputnyik V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új várfal, lépcsősorok, kilátóteraszok és nagy kert is épül, de egy tó is várja majd a látogatókat.\r

","shortLead":"Új várfal, lépcsősorok, kilátóteraszok és nagy kert is épül, de egy tó is várja majd a látogatókat.\r

","id":"20210421_Citadella_bastya_atepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349fa0dd-fda0-4ab0-8f09-0fd61855b0d0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Citadella_bastya_atepites","timestamp":"2021. április. 21. 17:33","title":"Kert, medence és 35 méter magas zászló is kerül az átépített Citadellára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet néhány nap kedvező számadataira alapozni a teljes nyitást - figyelmeztetett Szlávik János.","shortLead":"Nem lehet néhány nap kedvező számadataira alapozni a teljes nyitást - figyelmeztetett Szlávik János.","id":"20210421_Szlavik_szinhazak_mozik_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43976416-0e5f-412a-82b5-b6592c293aee","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Szlavik_szinhazak_mozik_nyitas","timestamp":"2021. április. 21. 10:12","title":"Szlávik János: Nagyon óvatosnak kell lenni a színházak, mozik nyitásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbccc24-bdb8-4a01-bbd4-7e1dc0109ec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szó szoros és átvitt értelmében is képben lehet arról, hogyan csökken a notch (szenzorsziget) mérete a következő generációs iPhone-családban.\r

","shortLead":"A szó szoros és átvitt értelmében is képben lehet arról, hogyan csökken a notch (szenzorsziget) mérete a következő...","id":"20210421_iphone_13_kisebb_szenzorsziget_notch_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acbccc24-bdb8-4a01-bbd4-7e1dc0109ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a69517d-9aeb-42f8-b0cc-98a2b7f72213","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_iphone_13_kisebb_szenzorsziget_notch_fotok","timestamp":"2021. április. 21. 09:33","title":"Itt láthatja: ennyivel lehet kisebb az iPhone 13 szenzorszigete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]