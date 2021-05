Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db99b748-d726-47c3-a702-796281c0e356","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben egyre nagyobb igény mutatkozik a környezetbarát módon előállított friss élelmiszerekre, a járványkezdete óta felértékelődött a hosszabb távú eltarthatóság szempontja is. Mindkét igényt kiszolgálhatja a nagy hidrosztatikus nyomású eljárás, mellyel hosszabb ideig tarthatók el az ételek, és kevésbé veszítenek tápértékükből, mint a hagyományos tartósító eljárások esetében.","shortLead":"Miközben egyre nagyobb igény mutatkozik a környezetbarát módon előállított friss élelmiszerekre, a járványkezdete óta...","id":"20210522_nagy_hidrosztatikus_nyomasu_eljaras_tartositas_toth_adrienn_kh_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db99b748-d726-47c3-a702-796281c0e356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e90508-da7f-4085-93a2-e0f41009e510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_nagy_hidrosztatikus_nyomasu_eljaras_tartositas_toth_adrienn_kh_bank","timestamp":"2021. május. 22. 12:03","title":"Újfajta tartósítás jöhet a hazai élelmiszeriparban, azt mondják, jobb a mostaniaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","shortLead":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","id":"20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da24ce9-bbe0-4903-acd3-6697d2e5ff6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","timestamp":"2021. május. 21. 19:45","title":"Megjött a friss rangsor: ezek a cégek a legvonzóbbak a magyar munkavállalók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Kevés jómódú érdekében a szociális gondokkal küzdő többség lakhatási esélyeit rontaná a kormány – most az önkormányzati bérlakásokat vinnék a közösből. ","shortLead":"Kevés jómódú érdekében a szociális gondokkal küzdő többség lakhatási esélyeit rontaná a kormány – most az önkormányzati...","id":"202120__berlakasok__kenyszerertekesites__lakhatasi_szegenyseg__elveteli_szandek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763298cc-39e7-4749-aab7-04f5245e5a33","keywords":null,"link":"/360/202120__berlakasok__kenyszerertekesites__lakhatasi_szegenyseg__elveteli_szandek","timestamp":"2021. május. 22. 11:00","title":"A gazdagok lakást kaphatnak, a többi bérlő örüljön, ha tető marad a feje felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7ffa80-4f69-4488-a8b2-ae1abf7e8f32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két rabló még szökésben van.","shortLead":"Két rabló még szökésben van.","id":"20210521_hollandia_rablas_uldozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7ffa80-4f69-4488-a8b2-ae1abf7e8f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c37ee2-abdc-4f9d-92d2-ef3b1d540b08","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_hollandia_rablas_uldozes","timestamp":"2021. május. 21. 22:09","title":"20 milliárdnyi aranyat és gyémántot akartak megszerezni, tűzpárbaj és üldözés lett a hollandiai rablás vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ezen a héten az EU-s intézmények több, az illegális migráció visszaszorítását célzó lépést tettek. Ezekben egy közös mindenképpen van: Magyarország egyiket sem támogatja.","shortLead":"Ezen a héten az EU-s intézmények több, az illegális migráció visszaszorítását célzó lépést tettek. Ezekben egy közös...","id":"20210522_Az_EU_visszaszoritana_az_illegalis_bevandorlast__de_Magyarorszag_megvetozza_ezt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1cc114-5734-42bc-ac1a-6123a0965e68","keywords":null,"link":"/eurologus/20210522_Az_EU_visszaszoritana_az_illegalis_bevandorlast__de_Magyarorszag_megvetozza_ezt","timestamp":"2021. május. 22. 08:28","title":"Az EU visszaszorítaná az illegális bevándorlást - de Magyarország megvétózza ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"647 ember megfertőződött szombatra virradóra.\r

","shortLead":"647 ember megfertőződött szombatra virradóra.\r

","id":"20210522_koronavirusjarvany_szamok_adatok_beoltottak_fertozottek_elhunytak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8084a646-13cb-458d-aa52-6c4fbf124ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_koronavirusjarvany_szamok_adatok_beoltottak_fertozottek_elhunytak","timestamp":"2021. május. 22. 09:26","title":"Koronavírus: 48-an elhunytak, hajszálra vagyunk az ötmillió beoltottól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű biológust elmondása szerint fenyegetéssel beszervezte a szocialista kémelhárítás, de senkiről nem készített jelentést. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója azt mondja: nincs alapuk kétségbe vonni ezt.","shortLead":"A világhírű biológust elmondása szerint fenyegetéssel beszervezte a szocialista kémelhárítás, de senkiről nem készített...","id":"20210523_allambiztonsag_leveltar_ugynokvad_kariko_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4087e40f-8919-4896-a0f6-da5145997b6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_allambiztonsag_leveltar_ugynokvad_kariko_katalin","timestamp":"2021. május. 23. 08:52","title":"Az állambiztonsági levéltár főigazgatója szerint a Karikó által elmondottak fedik a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat dolgozói jelenléti íveket vezettek azokról, akik elmentek ezekre a fórumokra. Egy magánszemély emiatt bejelentést tett, a vizsgálatnak mostanra lett eredménye.","shortLead":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat...","id":"20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46771ef4-0793-49b1-8e70-ce210087f82c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","timestamp":"2021. május. 21. 15:07","title":"Listázták Tatán a helyi szállodaberuházást ellenző civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]