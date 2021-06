Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutántól lehetnek heves zivatarok a Dunántúlon, este a déli megyékben és az Alföldön, majd Észak-Magyarországon várhatóak viharok.","shortLead":"Délutántól lehetnek heves zivatarok a Dunántúlon, este a déli megyékben és az Alföldön, majd Észak-Magyarországon...","id":"20210625_vihar_lehules_narancsarga_veszelyjelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3134a6fb-8912-466b-9a6f-6c21ba3dc18e","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_vihar_lehules_narancsarga_veszelyjelzes","timestamp":"2021. június. 25. 05:37","title":"Viharokkal érkezik a lehűlés, kiadták a narancsárga veszélyjelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86d44a0-2cbe-468f-aeab-66ba9364867f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Homo longinak keresztelt fajnak szinte négyzet alakú szemgödrei voltak, a fogaik pedig szokatlanul nagyok voltak.","shortLead":"A Homo longinak keresztelt fajnak szinte négyzet alakú szemgödrei voltak, a fogaik pedig szokatlanul nagyok voltak.","id":"20210625_sarkanyember_homo_longi_koponya_felfedezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86d44a0-2cbe-468f-aeab-66ba9364867f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0aa938-2b22-4f51-a65d-686cf866a46d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_sarkanyember_homo_longi_koponya_felfedezes","timestamp":"2021. június. 25. 19:27","title":"Íme, a „sárkányember”: kutatók egy eddig ismeretlen emberfaj koponyájára bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lakáshitelt felvenni nagy felelősség, ám az otthonteremtést tervezők többsége számára szükségszerűség. Ráadásul számos támogatás is segíti most ebben a családokat, a hitelkamatok pedig rendkívül kedvezőek, így a csillagállás jelenleg a lakáshitelt felvevőket segíti. Ennek ellenére van néhány buktató, amit érdemes elkerülni. Ezek közül gyűjtöttek össze néhányat a Bankmonitor szakértői.","shortLead":"Lakáshitelt felvenni nagy felelősség, ám az otthonteremtést tervezők többsége számára szükségszerűség. Ráadásul számos...","id":"20210626_8_eletveszelyes_lakashitel_buktato_Mutatjuk_hogyan_vedekezhetsz_ellenuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d53320-e614-431a-b9e8-b81c34c064e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210626_8_eletveszelyes_lakashitel_buktato_Mutatjuk_hogyan_vedekezhetsz_ellenuk","timestamp":"2021. június. 26. 08:55","title":"Ezen a 8 ponton buknak el sokan, akik lakáshitelt vennének fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg a 168.hu. A lap információi szerint így kívánnak tiltakozni az MSZP vezetőségének kizárási hullámára. A kizárások mögött mindenhol a DK sejlik fel.","shortLead":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg...","id":"20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cce972c-200d-4fd0-89d0-387c8586380a","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","timestamp":"2021. június. 26. 13:36","title":"Sorra lépnek ki helyi vezetők az MSZP-ből, a DK-t sejtik a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvényen nem hivatalosan össze is lehet házasodni. Egy ideig piknikszerű volt a hangulat, de aztán megjöttek a Mi Hazánk-osok és a Magyar Gárdá-sok.","shortLead":"A rendezvényen nem hivatalosan össze is lehet házasodni. Egy ideig piknikszerű volt a hangulat, de aztán megjöttek a Mi...","id":"20210625_demonstracio_szeged_lmbtq_azonosnemuek_hazassaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aec64c5-a4c7-4009-8155-cfe01f4d8ba3","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_demonstracio_szeged_lmbtq_azonosnemuek_hazassaga","timestamp":"2021. június. 25. 19:05","title":"Az azonosneműek házasságért demonstrálnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9957146d-8381-4b7a-8af6-99ab83ee2683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportolónak túl magas a tesztoszteronszintje. ","shortLead":"A sportolónak túl magas a tesztoszteronszintje. ","id":"20210625_cece_telfer_transznemu_sportolo_olimpia_gatfutas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9957146d-8381-4b7a-8af6-99ab83ee2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76fc603-a22d-44b8-8e14-9b3f4914baa5","keywords":null,"link":"/sport/20210625_cece_telfer_transznemu_sportolo_olimpia_gatfutas","timestamp":"2021. június. 25. 14:29","title":"Nem indulhat az olimpián a transznemű amerikai gátfutó, CeCe Telfer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerekes csúcs-Golf kicsit még sportosabb lett és picit jobban is mutat.","shortLead":"Az összkerekes csúcs-Golf kicsit még sportosabb lett és picit jobban is mutat.","id":"20210625_szolid_tuningot_kapott_a_320_lovas_uj_vw_golf_r","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7866b03-6d59-4612-b6b2-bd495ae3330a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_szolid_tuningot_kapott_a_320_lovas_uj_vw_golf_r","timestamp":"2021. június. 25. 07:21","title":"Szolid tuningot kapott a 320 lovas új VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac6d146-8e6a-4af8-9644-a6c12d79e184","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évente 600 ezer eurót vár Pozsony a lépéstől.","shortLead":"Évente 600 ezer eurót vár Pozsony a lépéstől.","id":"20210624_airbnb_pozsony_turisztikai_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac6d146-8e6a-4af8-9644-a6c12d79e184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2618bd-b0a7-4ce1-8072-5a48a423a1af","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_airbnb_pozsony_turisztikai_ado","timestamp":"2021. június. 24. 17:05","title":"Az Airbnb fogja beszedni a turisztikai adót Pozsonyban – Budapesten is ezt tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]