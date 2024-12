Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e340df16-dcef-48b9-b573-b4de4a6ec6e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Ipsos 2024-es AI Monitor jelentése átfogó képet nyújt arról, hogyan viszonyulnak az emberek világszerte és Magyarországon a mesterséges intelligenciához. ","shortLead":"Az Ipsos 2024-es AI Monitor jelentése átfogó képet nyújt arról, hogyan viszonyulnak az emberek világszerte és...","id":"20241221_mesterseges-intelligencia-varakozasok-magyar-emberek-ipsos-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e340df16-dcef-48b9-b573-b4de4a6ec6e7.jpg","index":0,"item":"c0dae937-d5b3-4117-bd14-349c3aa7a2db","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_mesterseges-intelligencia-varakozasok-magyar-emberek-ipsos-kutatas","timestamp":"2024. december. 21. 18:03","title":"Mégis mit várnak a magyar emberek a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is kialakulhat.","shortLead":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is...","id":"20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e.jpg","index":0,"item":"0f851f72-4b3d-43c1-8fe7-9c67c05a071a","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","timestamp":"2024. december. 21. 16:42","title":"Esőt, havat hoz a vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27527959-a4ed-48b4-896e-237579589fba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Róma világhírű látványossága három hónapig tartó felújítás után újra megnyílt. De mostantól nem lehet csak úgy megrohanni. ","shortLead":"Róma világhírű látványossága három hónapig tartó felújítás után újra megnyílt. De mostantól nem lehet csak...","id":"20241223_trevi-kut-roma-felujitas-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27527959-a4ed-48b4-896e-237579589fba.jpg","index":0,"item":"1926ccda-d4b2-4e90-8959-c76cb33a0b09","keywords":null,"link":"/kultura/20241223_trevi-kut-roma-felujitas-korlatozas","timestamp":"2024. december. 23. 09:37","title":"Mostantól nem lesz olyan egyszerű megközelíteni a római Trevi kutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik. Szerzőnk nemrég települt át Budapestről egy vidéki kisvárosba, ami egy új autó beszerzését is szükségessé tette számukra. Szubjektív beszámoló az autóválasztás szempontjairól és az első tapasztalatokról.","shortLead":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik...","id":"20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3.jpg","index":0,"item":"65daad25-ca10-497c-af7e-949413a19a1c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","timestamp":"2024. december. 22. 11:30","title":"Ilyen a Ford új családi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Fico a harmadik nyugati vezető, aki Putyinnál járt Oroszország ukrajnai inváziója óta.","shortLead":"Fico a harmadik nyugati vezető, aki Putyinnál járt Oroszország ukrajnai inváziója óta.","id":"20241223_robert-fico-vlagyimir-putyin-talalkozo-moszkva-oroszorszag-szlovakia-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"7c2c3366-bc22-42d8-bdfb-4d6c72623da8","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_robert-fico-vlagyimir-putyin-talalkozo-moszkva-oroszorszag-szlovakia-haboru","timestamp":"2024. december. 23. 06:45","title":"Fico és Putyin „a háború mielőbbi békés befejezésének lehetőségeiről” is tárgyalt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac16a53-c323-4e53-872b-995bed54d1ca","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Lőttek a vadászat tekintélyének Ausztriában, egyre több a kiadott engedély, egyre kevesebb a természetet is óvó szabálykövető. Előfordul az a különös eset, hogy a vadászra lőnek. Georg Dornauer átvitt értelemben járt így.","shortLead":"Lőttek a vadászat tekintélyének Ausztriában, egyre több a kiadott engedély, egyre kevesebb a természetet is óvó...","id":"20241222_tilos-tiroli-vadaszat-uri-passzio-rosszallo-kozvelemeny-kalapos-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ac16a53-c323-4e53-872b-995bed54d1ca.jpg","index":0,"item":"0415396b-ee37-4014-bbfe-dadcde0bc2c4","keywords":null,"link":"/360/20241222_tilos-tiroli-vadaszat-uri-passzio-rosszallo-kozvelemeny-kalapos-beszed","timestamp":"2024. december. 22. 13:30","title":"Kalapja buktatta le a beszólogatásairól ismert macsó osztrák politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kriptopiaci befektetők majdnem fele 2024-ben kezdett kereskedni.","shortLead":"A kriptopiaci befektetők majdnem fele 2024-ben kezdett kereskedni.","id":"20241223_Nagyon-sokan-kaptak-ra-iden-a-kriptokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3.jpg","index":0,"item":"4a044c7b-c9bd-408f-8d7b-2a5ee2aa8c2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241223_Nagyon-sokan-kaptak-ra-iden-a-kriptokra","timestamp":"2024. december. 23. 09:10","title":"Nagyon sokan kaptak rá idén a kriptókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afebaf70-f7be-47a2-88b4-779a9729d0c9","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241223_hvg-ivanyi-blanka-orszagot-lanyomnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afebaf70-f7be-47a2-88b4-779a9729d0c9.jpg","index":0,"item":"c020c901-dcb8-4d48-b3fc-ff739a67afe3","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-ivanyi-blanka-orszagot-lanyomnak","timestamp":"2024. december. 23. 08:00","title":"Iványi Blanka: Országot lányomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]