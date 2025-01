Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f92b4a2e-10e4-4005-9f36-713693bf219b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rendhagyó újévi beszéd, 12 hazugsággal, nadrágszíjjal, német főnökkel, és egy slágerrel.","shortLead":"Rendhagyó újévi beszéd, 12 hazugsággal, nadrágszíjjal, német főnökkel, és egy slágerrel.","id":"20250101_menczer-tamas-ujevi-beszed-magyar-peter-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f92b4a2e-10e4-4005-9f36-713693bf219b.jpg","index":0,"item":"44d28733-1e68-4397-864e-8019757ae06c","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_menczer-tamas-ujevi-beszed-magyar-peter-politika","timestamp":"2025. január. 01. 10:14","title":"Megtalállak még! – slágerrel üzent Magyar Péternek Menczer Tamás újévi beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbd986a-6b78-4055-ac40-5c325b57f9de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába a megegyező naptári kor, az emberek nem öregszenek egyformán. Egy egyszerű tesztből megmondható, mennyire erős az életkorral összefüggő hanyatlás, milyen az öregedés mértéke.","shortLead":"Hiába a megegyező naptári kor, az emberek nem öregszenek egyformán. Egy egyszerű tesztből megmondható, mennyire erős...","id":"20250101_egylabon-allas-egyensuly-teszt-oregedes-merteke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bbd986a-6b78-4055-ac40-5c325b57f9de.jpg","index":0,"item":"7c776e3f-afaf-4bae-a5cb-fc676cf43310","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_egylabon-allas-egyensuly-teszt-oregedes-merteke","timestamp":"2025. január. 01. 08:03","title":"Ebből az egyszerű tesztből mindössze 30 másodperc alatt kiderül, hogyan öregszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres Bourbon Streeten szerda hajnalban. Lövöldözött is, sok a sebesült, köztük rendőrök. A környéken úgy tűnik, robbanószerkezeteket is találtak, az FBI terrorcselekményként kezeli az eseményt.","shortLead":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres...","id":"20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"54e9196b-cde0-49e0-9a86-40f5020cdedc","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 01. 13:45","title":"Tízen meghaltak, amikor a tömegbe hajtott valaki egy pickuppal New Orleansban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of...","id":"20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa.jpg","index":0,"item":"3527a53e-7147-42f0-9cd4-f6afdd5067fb","keywords":null,"link":"/360/20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","timestamp":"2024. december. 31. 19:30","title":"„Nehéz elmondani, ezt látni kell” – Bokros Dorottya filmje a vogue-ról a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan alakult és mi a titka kettejük kapcsolatának – innen kezdtük a beszélgetést, amelyből az is kiderül, hogy néha milyen kacskaringókon vezet az ember útja, amíg megtalálja a hivatását.","shortLead":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan...","id":"20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88.jpg","index":0,"item":"1e632040-1a9c-4a19-948d-0edece3f35e3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","timestamp":"2024. december. 31. 10:10","title":"Hevesi Krisztina és Hevesi Tamás: Egy élet is kevés, hogy megismerjük a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd Néprajzi Múzeum szerepelt a tervben, de ezt most megváltoztatták.","shortLead":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd...","id":"20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8.jpg","index":0,"item":"a369ecca-d7b8-4c7c-b094-5d4a1cc7e0c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","timestamp":"2025. január. 01. 10:23","title":"Az Agrárminisztérium épületébe költözhet az országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Akkor is kaphatnak prémiumot, ha a társaság veszteséges.","shortLead":"Akkor is kaphatnak prémiumot, ha a társaság veszteséges.","id":"20241231_Az-allami-cegek-vezetoinek-jovedelmenek-hatara-mostantol-a-csillagos-eg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"802e9089-e48b-4420-a049-b783b47f5d38","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Az-allami-cegek-vezetoinek-jovedelmenek-hatara-mostantol-a-csillagos-eg","timestamp":"2024. december. 31. 12:10","title":"Az állami cégek vezetőinek jövedelmének határa mostantól a csillagos ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659428eb-5ce4-45c5-93db-e2e448394a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Kovács Gergely, az MKKP társelnöke hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei költségvetésben választással számoltak.","shortLead":"Korábban Kovács Gergely, az MKKP társelnöke hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei költségvetésben választással...","id":"20250101_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-elorehozott-valasztas-koltsegvetes-kovacs-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659428eb-5ce4-45c5-93db-e2e448394a84.jpg","index":0,"item":"5f2bba08-7e05-4116-ac82-a14aff4317f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-elorehozott-valasztas-koltsegvetes-kovacs-gergely","timestamp":"2025. január. 01. 16:27","title":"Cáfolja a kormány, hogy előrehozott választást terveznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]