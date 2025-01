Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9cc5449d-d5e3-4f2e-a7f9-8b2223ba1f92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb feladatot kapott Orbán Viktortól.","shortLead":"Újabb feladatot kapott Orbán Viktortól.","id":"20241231_Tavozik-egy-fideszes-kepviselo-a-fovarosi-kozgyulesbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cc5449d-d5e3-4f2e-a7f9-8b2223ba1f92.jpg","index":0,"item":"fa74903b-444b-40f7-bcfe-a688b1737100","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Tavozik-egy-fideszes-kepviselo-a-fovarosi-kozgyulesbol","timestamp":"2024. december. 31. 16:07","title":"Távozik egy fideszes képviselő a fővárosi közgyűlésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","shortLead":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","id":"20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d.jpg","index":0,"item":"15316656-30da-4aab-92c4-a0b096fd317c","keywords":null,"link":"/elet/20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","timestamp":"2025. január. 01. 09:20","title":"Sarki fény is búcsúztatta az óévet itthon, fotókon a jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae4e5fd-446e-454b-bc26-a7b2df4e3180","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Utolsó másodperces magyar gólok az olimpián, a foci- és a kézilabda-Eb-n, a férfi párbajtőrözők aranytussal megnyert döntője, példátlan holtverseny női 1500 gyorson, a „semmiből jött” aranyérem taekwondóban és Milák Kristóf olimpiai bajnoki címet érő benyúlása. Csak néhány pillanat az év legszebb magyar sportsikereiből, amelyeket most képekkel és videókkal elevenítünk fel.","shortLead":"Utolsó másodperces magyar gólok az olimpián, a foci- és a kézilabda-Eb-n, a férfi párbajtőrözők aranytussal megnyert...","id":"20241231_Az-ev-legszebb-magyar-sportpillanatai-kezilabda-vivas-parbajtor-foci-labdarugas-uszas-olimpia-gulyas-michelle-milak-kristof-marton-viviana-csoboth-kevin-rasovszky-kristof-betlehem-david-simon-petra-konkoly-zsofia-paralimpia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ae4e5fd-446e-454b-bc26-a7b2df4e3180.jpg","index":0,"item":"a9402237-9379-4013-9569-fa9efc1d77d0","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Az-ev-legszebb-magyar-sportpillanatai-kezilabda-vivas-parbajtor-foci-labdarugas-uszas-olimpia-gulyas-michelle-milak-kristof-marton-viviana-csoboth-kevin-rasovszky-kristof-betlehem-david-simon-petra-konkoly-zsofia-paralimpia-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 20:00","title":"Garantált a libabőr – ezek voltak az év legszebb magyar sportpillanatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd Néprajzi Múzeum szerepelt a tervben, de ezt most megváltoztatták.","shortLead":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd...","id":"20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8.jpg","index":0,"item":"a369ecca-d7b8-4c7c-b094-5d4a1cc7e0c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","timestamp":"2025. január. 01. 10:23","title":"Az Agrárminisztérium épületébe költözhet az országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1.jpg","index":0,"item":"4623815d-8403-4898-b147-1be965a00733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","timestamp":"2024. december. 31. 18:55","title":"Jelentősen emelkedhetnek az üzemanyagárak az újév első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e41aca-498b-4e32-ae11-74d18afb6c1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"79 éves volt.","shortLead":"79 éves volt.","id":"20241231_Meghalt-Johnnie-Walker-veteran-radios-DJ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e41aca-498b-4e32-ae11-74d18afb6c1c.jpg","index":0,"item":"44973162-8df8-4cac-9aab-0fd4373652e2","keywords":null,"link":"/kultura/20241231_Meghalt-Johnnie-Walker-veteran-radios-DJ","timestamp":"2024. december. 31. 17:38","title":"Meghalt Johnnie Walker veterán rádiós DJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint két lehetséges opció van, melyik klubot fogja irányítani Pascal Jansen.","shortLead":"Sajtóhírek szerint két lehetséges opció van, melyik klubot fogja irányítani Pascal Jansen.","id":"20241231_New-Yorkban-folytathatja-a-Fradi-tavozo-edzoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516.jpg","index":0,"item":"5c3f2110-7fa3-463a-a5ce-ec22b47e3f92","keywords":null,"link":"/sport/20241231_New-Yorkban-folytathatja-a-Fradi-tavozo-edzoje","timestamp":"2024. december. 31. 15:32","title":"New Yorkban folytathatja a Fradi távozó edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint a gyilkosság után a nő órákat várt, majd magára hívta a rendőröket. ","shortLead":"A Bors szerint a gyilkosság után a nő órákat várt, majd magára hívta a rendőröket. ","id":"20241231_Megolte-az-anyjat-egy-no-Csepelen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"4475eeaa-b186-468a-8ac4-861be42dad25","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Megolte-az-anyjat-egy-no-Csepelen-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 17:24","title":"Megölte az anyját egy nő Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]