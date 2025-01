Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","shortLead":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","id":"20250115_schengen-koborkutya-happy-end","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a.jpg","index":0,"item":"30d286cb-98e9-4d4e-898a-72785742bd73","keywords":null,"link":"/elet/20250115_schengen-koborkutya-happy-end","timestamp":"2025. január. 15. 15:31","title":"Otthonra lelt a kóbor kutya, amely elsőként kelt át a román–magyar schengeni határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d530e70-19bc-402e-8210-ecb8534437f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fischer Mihályt február 10-ig mindenféle sporttal kapcsolatos tevékenységtől eltiltották, azt követően pedig csak felnőttekkel foglalkozhat.","shortLead":"Fischer Mihályt február 10-ig mindenféle sporttal kapcsolatos tevékenységtől eltiltották, azt követően pedig csak...","id":"20250116_mtk-karateedzo-pofon-abuzus-edzes-fegyelmi-vetseg-eltiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d530e70-19bc-402e-8210-ecb8534437f4.jpg","index":0,"item":"d9815eb0-99b8-4c47-923c-d36f31257498","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_mtk-karateedzo-pofon-abuzus-edzes-fegyelmi-vetseg-eltiltas","timestamp":"2025. január. 16. 06:38","title":"Fél évig nem dolgozhat korosztályos sportolókkal a MTK karateedzője, aki pofon vágta egy tanítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és cselekménye is rendkívül hasonlít a Vaiana-filmekre.","shortLead":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és...","id":"20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096.jpg","index":0,"item":"986cf25b-2934-4007-a4b3-123f78f17574","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","timestamp":"2025. január. 14. 12:42","title":"Plagizálással vádolja és dollármilliárdokra perli egy animátor a Disney-t a Vaiana-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","shortLead":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","id":"20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"01fd6dba-2f7c-44d6-a5d7-f17bf752ecc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","timestamp":"2025. január. 14. 14:19","title":"Elismerte az izraeli védelmi miniszter, hogy végig ő akadályozta a túszalku megkötését a Hamásszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331f3b60-9c8a-436e-9c57-3bf828688290","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több nagyvárosból, köztük Szaratovból és Kazanyból is károkat jelentettek.","shortLead":"Több nagyvárosból, köztük Szaratovból és Kazanyból is károkat jelentettek.","id":"20250114_oroszorszag-ukrajna-haboru-raketa-dron-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/331f3b60-9c8a-436e-9c57-3bf828688290.jpg","index":0,"item":"dffbf8f5-04e9-4451-ace5-bfbf2d225132","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_oroszorszag-ukrajna-haboru-raketa-dron-tamadas","timestamp":"2025. január. 14. 14:00","title":"Ukrajna rakétákkal és drónok százaival támadott üzemeket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa0e1dd-1ccc-4472-bdb2-0d39c60f4911","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a Nintendo rajongói már a Switch 2 konzolra várnak, a cég bejelentette: rövidesen bárki beszerezheti az Alarmo nevű ébresztőóráját.","shortLead":"Miközben a Nintendo rajongói már a Switch 2 konzolra várnak, a cég bejelentette: rövidesen bárki beszerezheti az Alarmo...","id":"20250114_nintendo-alarmo-ebresztoora-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffa0e1dd-1ccc-4472-bdb2-0d39c60f4911.jpg","index":0,"item":"a4d4679e-f78a-46cf-afc6-6549c989de08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_nintendo-alarmo-ebresztoora-megjelenes","timestamp":"2025. január. 14. 11:03","title":"Már csak párat kell aludni, és bárki megveheti a Nintendo ikonikus dallamait játszó vekkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b8af2b-e285-4006-a6db-d29f24b7c67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint sok híresztelés jelent meg erről a napokban, amelyek egyértelműen kacsának minősülnek.","shortLead":"A politikus szerint sok híresztelés jelent meg erről a napokban, amelyek egyértelműen kacsának minősülnek.","id":"20250116_Kovacs-Zoltan-magyarazza-hogy-Orbant-miert-nem-hivtak-Trump-elnoki-beiktatasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8b8af2b-e285-4006-a6db-d29f24b7c67d.jpg","index":0,"item":"4e125320-70ed-4212-844a-c48c1ed148ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Kovacs-Zoltan-magyarazza-hogy-Orbant-miert-nem-hivtak-Trump-elnoki-beiktatasara","timestamp":"2025. január. 16. 07:47","title":"Kovács Zoltán megmagyarázza, hogy Orbánt miért nem hívták meg Trump elnöki beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A pénz visszakerül a játékosokhoz, közölte a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"A pénz visszakerül a játékosokhoz, közölte a Szerencsejáték Zrt.","id":"20250115_300-millio-fel-nem-vett-lotto-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"107248d9-b8f1-4522-b4cc-7f7100d91989","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_300-millio-fel-nem-vett-lotto-nyeremeny","timestamp":"2025. január. 15. 10:38","title":"Lecsúszott egy lottónyertes a 300 milliós nyereményéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]