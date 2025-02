Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6410d376-eb85-4ead-a94b-3ad5294e0566","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy mi okozta a gyermek halálát.","shortLead":"Nem tudni, hogy mi okozta a gyermek halálát.","id":"20250214_meghalt-csecsemo-szigetvar-posta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6410d376-eb85-4ead-a94b-3ad5294e0566.jpg","index":0,"item":"4283c82c-70bc-446a-9388-e3198de938e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meghalt-csecsemo-szigetvar-posta","timestamp":"2025. február. 14. 10:19","title":"Meghalt egy csecsemő a szigetvári postán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","shortLead":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","id":"20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e.jpg","index":0,"item":"f2110c83-73ad-4735-8f13-bec6154f56a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 16:06","title":"Olyan trópusi paradicsomban szállt le a Mészáros Lőrinchez köthető repülőgép, ahol épp 30 Celsius-fok van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b8632-aeb2-4e15-a982-6ed011bcc87a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Boldogabbak, nyugodtabbak, egészségesebbek lehetünk, de még a fejfájást, a fogszuvasodást és a ráncokat is megelőzhetjük, ha gyakran csókolózunk. ","shortLead":"Boldogabbak, nyugodtabbak, egészségesebbek lehetünk, de még a fejfájást, a fogszuvasodást és a ráncokat is...","id":"20250214_csokolozas-pozitiv-hatasai-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/572b8632-aeb2-4e15-a982-6ed011bcc87a.jpg","index":0,"item":"472338df-7a5f-4f68-90a9-f2bab2d2db85","keywords":null,"link":"/elet/20250214_csokolozas-pozitiv-hatasai-egeszseg","timestamp":"2025. február. 14. 06:01","title":"Annyi pozitív hatása van a csókolózásnak, hogy receptre kellene felírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8a886a-6627-4c7c-adfa-175e731d2f2e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Maia Sandu moldovai elnök szerint Moszkva terrort terjeszt és civileket támad.","shortLead":"Maia Sandu moldovai elnök szerint Moszkva terrort terjeszt és civileket támad.","id":"20250213_orosz-dron-moldova-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f8a886a-6627-4c7c-adfa-175e731d2f2e.jpg","index":0,"item":"1369d68c-dc2e-41ce-9595-abb0bb6d176c","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_orosz-dron-moldova-robbanas","timestamp":"2025. február. 13. 14:06","title":"Két orosz drón Moldovában robbant fel, bekéretik a nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több mint négy hónapja van ügyvezető kormánya Ausztriának, a labda most ismét a köztársasági elnöknél pattog. ","shortLead":"Több mint négy hónapja van ügyvezető kormánya Ausztriának, a labda most ismét a köztársasági elnöknél pattog. ","id":"20250213_Az-osztrak-szelsojobb-vezetoje-uj-valasztasokat-kovetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada.jpg","index":0,"item":"84446dfd-3aec-4f82-bb4f-d24fca6fb129","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Az-osztrak-szelsojobb-vezetoje-uj-valasztasokat-kovetel","timestamp":"2025. február. 13. 15:49","title":"Az osztrák szélsőjobb vezetője új választásokat követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906e79fc-1b43-4ed0-8cc2-a8dc000d5d22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várható volt, hogy a Tesla-vezér Elon Musk miatt összeférhetetlenség alakul ki.","shortLead":"Várható volt, hogy a Tesla-vezér Elon Musk miatt összeférhetetlenség alakul ki.","id":"20250213_tesla-cybertruck-elektromos-jarmu-amerikai-kulugyminiszterium-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906e79fc-1b43-4ed0-8cc2-a8dc000d5d22.jpg","index":0,"item":"b429b7f0-09e3-4fed-9ec6-ea1448b8b6f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_tesla-cybertruck-elektromos-jarmu-amerikai-kulugyminiszterium-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. február. 13. 09:04","title":"Úgy volt, hogy Teslákat vesz az amerikai külügy, de most már csak „páncélozott elektromos járművekről” van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2a19ec-68dc-4f8a-be9a-e849a14ab261","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jim Farley szerint hosszú távon a Kanadára és Mexikóra kivetett 25 százalékos vámtarifa soha nem látott méretű lyukat fog ütni az amerikai iparon.","shortLead":"Jim Farley szerint hosszú távon a Kanadára és Mexikóra kivetett 25 százalékos vámtarifa soha nem látott méretű lyukat...","id":"20250213_donald-trump-kanada-mexiko-vam-autoipar-elektromos-autok-ford","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2a19ec-68dc-4f8a-be9a-e849a14ab261.jpg","index":0,"item":"3ef69a0d-cca7-465b-a449-7da91a6c722d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_donald-trump-kanada-mexiko-vam-autoipar-elektromos-autok-ford","timestamp":"2025. február. 13. 07:40","title":"„Amit látunk, az sok költség, sok káosz” – Trump vámjainak pusztító hatásaira figyelmeztet a Ford vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d87e897-1b68-4952-89df-06b3d6dd7a5f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Tisztújítást hajtott végre az állam a saját felszámolócégében, a „stratégiai” felszámolások haszonélvezői azonban továbbra is kormányközeli üzleti körök lehetnek.","shortLead":"Tisztújítást hajtott végre az állam a saját felszámolócégében, a „stratégiai” felszámolások haszonélvezői azonban...","id":"20250213_hvg-titkok-kamraja-nemzeti-felszamolo-meszaros-tiborcz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d87e897-1b68-4952-89df-06b3d6dd7a5f.jpg","index":0,"item":"6755513c-40bd-4135-9c53-202f5f2f4fd4","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-titkok-kamraja-nemzeti-felszamolo-meszaros-tiborcz","timestamp":"2025. február. 13. 12:22","title":"A NER-csókosok vagyonokhoz jutnak felszámolt cégekből, de az állam és a károsultak hoppon maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]