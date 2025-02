Burkina Fasó-i lelkészt támogat a nemrég saját ginnel előrukkoló Tiborcz István sógora, írja a 444. Kelemen Tas, a 19. leggazdagabb magyar a lap szerint 2024 nyarán társaival létrehozott egy alapítványt, hogy az evangélikus segédlelkész misszióját segítsék. Az augusztusban bejegyzett szervezet a Burkina Faso Keresztény Lelkipásztori Misszió Alapítvány nevet kapta.

A civil szervezetek nyilvántartása szerint „Az alapítvány elsődleges célja a Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban működő Yahvé Rapha evangéliumi gyülekezet lelkészi szolgálati missziójának a támogatása, azon belül is kiemelten a Zoewendtale Firmin Ilboudo segédlelkész által vezetett ifjúsági evangélizáció működésének segítése.” Az alapítvány céljaként nevezték még meg az „ifjúság keresztény nevelését”, és pénzt adnak a gyülekezeti tevékenységhez is. Emellett egyfajta távlati célnak, hogy a későbbiekben újabb keresztény gyülekezeteket is létrehozzanak Burkina Fasóban.

„Széchenyi a magánvagyonából csinált közvagyont, Tiborcz a közvagyonból magánvagyont” – mondja Bence Szechenyi Bence Szechenyi újságíróként arra használja származását, hogy a hatalom köreiben lévők rangkórságával élve megmutassa, amit mások nem láthatnak.

Kelemen nem alapítója az alapítványnak, de a 444 szerint több jel is utal arra, hogy szoros kapcsolata és komoly feladata van: az alapítvány az ő nadapi lakhelyére van bejegyezve, ő maga pedig képviseleti és kurátori feladatokat is ellát az alapítványnál.

A támogatott lelkész, Zoewendtale Firmin Ilboudo 2012-ben kapott ösztöndíjat, azzal tudott Magyarországra jönni, hogy a Szent Pál Akadémián, a Hit Gyülekezetének főiskoláján mesterdiplomát szerzett teológiából. Tanulmányai után azonban visszatért Burkina Fasóba, ahol a 400 hívőből álló fővárosi Yahvé Rapha gyülekezet segédlelkésze lett. A lelkészi szolgálat mellett online tart franciaórákat és fordít.

Burkina Faso-ban a muszlimok aránya körülbelül 64 százalékos, a lakosság 9 százaléka a hagyományos afrikai vallások követője, 26 százalékuk pedig keresztény (katolikus 20 százalék, protestáns 6 százalék). Az országban 2015 óta folyamatosak a terrortámadások, melyek célpontjai gyakran keresztények, keresztény templomok. Nyitóképünk is egy ilyen támadás helyszínén készült.