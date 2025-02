Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"97bb2171-cbb6-46a6-9079-7e0e80eca1cd","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Az elmúlt hónapokban összes európai munkavállalójától megszabadult az ikonikus dobozok gyártója, mostanra az is kiderült, hogy nem véletlenül. A csődből kilábalni próbáló Tupperware hátrahagyja Európát, az új vezetés néhány kulcspiacra összpontosítva állítaná talpra az egykor az amerikai konyhákat és munkaerőpiacot egyaránt forradalmasító céget.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban összes európai munkavállalójától megszabadult az ikonikus dobozok gyártója, mostanra az is...","id":"20250213_tupparware-magyarorszag-europa-kivonulas-csod-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97bb2171-cbb6-46a6-9079-7e0e80eca1cd.jpg","index":0,"item":"cede945a-3f59-4057-96bf-a2994568b631","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_tupparware-magyarorszag-europa-kivonulas-csod-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 07:00","title":"Köszönés nélkül távozik Magyarországról a Tupperware, de nem kizárt, hogy még viszontlátjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD társelnök-kancellárjelöltjét, Alice Weidelt látta vendégül a Karmelitában.","shortLead":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD...","id":"20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"9524c11f-dc60-49b9-8dfc-46b28b65386a","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 11:36","title":"Orbán szerint az AfD programja hasznára válna Magyarországnak, Alice Weidel és ő pedig szabadságharcosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abf6c04-926f-49bd-97ff-65aa8c3697df","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kétszázmillióért kínálják az egyedi darabokat. ","shortLead":"Kétszázmillióért kínálják az egyedi darabokat. ","id":"20250212_Restomodkent-ter-vissza-a-Maserati-kilencvenes-evekbeli-ritkasaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2abf6c04-926f-49bd-97ff-65aa8c3697df.jpg","index":0,"item":"7bdbb214-c64a-4617-afa8-4afe7fef3efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Restomodkent-ter-vissza-a-Maserati-kilencvenes-evekbeli-ritkasaga","timestamp":"2025. február. 12. 20:20","title":"Restomodként tért vissza a Maserati kilencvenes évekbeli ritkasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d908cf8-19b4-4d6f-a20e-503a60a53eaa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína a mérete miatt a világ egyik legcsábítóbb piaca a nagy okostelefon-gyártók számára. Az Apple is rengeteg iPhone-t értékesít itt, azonban veszélybe került a korábban oly magas piaci részesedése.","shortLead":"Kína a mérete miatt a világ egyik legcsábítóbb piaca a nagy okostelefon-gyártók számára. Az Apple is rengeteg iPhone-t...","id":"20250212_apple-piaci-reszesedese-kinaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d908cf8-19b4-4d6f-a20e-503a60a53eaa.jpg","index":0,"item":"4ba2b435-d9c2-4fca-b378-0dc1eff33cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_apple-piaci-reszesedese-kinaban","timestamp":"2025. február. 12. 10:03","title":"Rossz híreket kapott Kínából az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6bce3f-e323-4c85-8c4c-694519becd28","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újabb akkumulátorgyártó céget már nem akarnak Magyarországra hívni, amerikai SSC-ket viszont idecsábítanának – mondta Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója.","shortLead":"Újabb akkumulátorgyártó céget már nem akarnak Magyarországra hívni, amerikai SSC-ket viszont idecsábítanának – mondta...","id":"20250213_Nemzeti-Befektetesi-Ugynokseg-David-Pressman-befekteto-akkugyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a6bce3f-e323-4c85-8c4c-694519becd28.jpg","index":0,"item":"7d1f2adc-fbce-4c5e-81d7-7187fa84a85b","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Nemzeti-Befektetesi-Ugynokseg-David-Pressman-befekteto-akkugyar","timestamp":"2025. február. 13. 15:19","title":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója szerint David Pressman miatt jött Magyarországra kevés amerikai befektető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Sorra veti ki a kereskedelmi védővámokat az amerikai elnök, kedden az acél- és az alumínium importjának extrasarcát jelentette be, de ehhez csapva belengette, hogy hasonló pluszterhekre számíthatnak az USA gyógyszer- és autóipari partnerei is. Utóbbiak között az egyik legjelentősebb Németország, és Donald Trump egy friss nyilatkozatában külön ki is pécézte a legnagyobb német autógyártókat, kétséget sem hagyva a következő célpontjai felől. ","shortLead":"Sorra veti ki a kereskedelmi védővámokat az amerikai elnök, kedden az acél- és az alumínium importjának extrasarcát...","id":"20250212_Donald-Trump-vamhaboru-vam-buntetovam-auto-import-EU-Nemetorszag-BMW-Mercedes-Volkswagen-magyar-autoipar-beszallito-megrendeles-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4.jpg","index":0,"item":"96286942-4476-4835-915e-61d5f5025e7e","keywords":null,"link":"/360/20250212_Donald-Trump-vamhaboru-vam-buntetovam-auto-import-EU-Nemetorszag-BMW-Mercedes-Volkswagen-magyar-autoipar-beszallito-megrendeles-kockazat","timestamp":"2025. február. 12. 14:09","title":"A magyar autóipar is földbe állhat, ha tényleg berobban Trump vámháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem halad a kormányalakítás.","shortLead":"Nem halad a kormányalakítás.","id":"20250212_ausztria-kolalicios-targyalasok-osztrak-neppart-osztrak-szabadsagpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce.jpg","index":0,"item":"b360d3b4-621c-4341-8a25-1ce6df36fa84","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_ausztria-kolalicios-targyalasok-osztrak-neppart-osztrak-szabadsagpart","timestamp":"2025. február. 12. 11:43","title":"Lesöpörte a Néppárt kormányalakítási javaslatát a szélsőjobboldali Szabadságpárt Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86452295-2c6a-4352-83e9-04d6eeb0a7f8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"5 milliárd dollárt vonna be a vállalat a részvénykibocsátással.","shortLead":"5 milliárd dollárt vonna be a vállalat a részvénykibocsátással.","id":"20250212_catl-hongkong-tozsde-debrecen-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86452295-2c6a-4352-83e9-04d6eeb0a7f8.jpg","index":0,"item":"8238892b-29ac-4dbc-8cab-7c24e6104dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_catl-hongkong-tozsde-debrecen-gyar","timestamp":"2025. február. 12. 10:20","title":"Hongkongi tőzsdére menne a CATL, hogy finanszírozza a debreceni gyár építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]