[{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán szombaton arról tájékoztatott, hogy továbbra is kritikus a pápa állapota, vasárnap pedig maga az egyházfő üzent a kórházból. ","shortLead":"A Vatikán szombaton arról tájékoztatott, hogy továbbra is kritikus a pápa állapota, vasárnap pedig maga az egyházfő...","id":"20250223_Ferenc-Papa-uzent-korhaz-allapot-imadkozzanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"da239309-050e-4866-a584-96e7be5de54b","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Ferenc-Papa-uzent-korhaz-allapot-imadkozzanak","timestamp":"2025. február. 23. 14:48","title":"Ferenc pápa a kórházból kérte, hogy imádkozzanak érte és a békéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.","shortLead":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre...","id":"20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f.jpg","index":0,"item":"9c284068-7600-4704-bfa7-c2039adfd2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","timestamp":"2025. február. 23. 09:34","title":"Eltűnt egy 13 éves lány a 15. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című fotóalbumát, amelyből számos felvétel egy hónapig a fővárosi Kolta Galériában is megtekinthető.","shortLead":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című...","id":"20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b.jpg","index":0,"item":"30995abc-16f6-4f22-b6f7-be71cc245086","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":"Felhők után rohanva megörökíteni Micimackót: Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4004651b-7765-40b5-9075-1a836ba7f177","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Borbély Alexandra jutalomjátéka a zsidó gyereket mentő varrónő szerepe.","shortLead":"Borbély Alexandra jutalomjátéka a zsidó gyereket mentő varrónő szerepe.","id":"20250222_hvg-Emma-es-a-halalfejes-lepke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4004651b-7765-40b5-9075-1a836ba7f177.jpg","index":0,"item":"e3ebb82f-aed2-4a13-9e47-03bf8f0aa236","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-Emma-es-a-halalfejes-lepke","timestamp":"2025. február. 22. 16:15","title":"Emma és a halálfejes lepke: szembenézés a világháború bűneivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit különbözőképpen érint ez az időszak, egy általános jó tanács azért mégis adható az érintett hölgyeknek: mozogni, mozogni, mozogni!","shortLead":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit...","id":"20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0.jpg","index":0,"item":"e412e9df-3fe4-467b-883d-cea0250d6d2b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","timestamp":"2025. február. 22. 11:30","title":"Így mozogjon a változókorban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így a győztes CDU-CSU szövetségnek elegendő a SPD-vel megállapodnia a kormányalakításhoz.","shortLead":"Így a győztes CDU-CSU szövetségnek elegendő a SPD-vel megállapodnia a kormányalakításhoz.","id":"20250224_Az-elozetes-eredmenyek-alapjan-a-BSW-nem-jutott-be-a-nemet-parlamentbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6.jpg","index":0,"item":"e451705f-b148-4274-b347-944b7dbd6d61","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Az-elozetes-eredmenyek-alapjan-a-BSW-nem-jutott-be-a-nemet-parlamentbe","timestamp":"2025. február. 24. 05:23","title":"Az előzetes eredmények alapján a BSW nem jutott be a német parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f77d5d6-29f5-4e9b-9a08-81ec7fbff152","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Remény című önéletrajzában nemcsak az életét meséli el, hanem a papi hitvallása mentén figyelmeztet arra, hogy a vesztünkbe rohanunk. ","shortLead":"A Remény című önéletrajzában nemcsak az életét meséli el, hanem a papi hitvallása mentén figyelmeztet arra...","id":"20250223_ferenc-papa-remeny-oneletrajz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f77d5d6-29f5-4e9b-9a08-81ec7fbff152.jpg","index":0,"item":"078b3078-ac42-40d2-b624-d6937d692107","keywords":null,"link":"/elet/20250223_ferenc-papa-remeny-oneletrajz","timestamp":"2025. február. 23. 12:12","title":"Ferenc pápa csak a halála után akarta „meggyónni” az életét, de a világ állapota miatt nem várhatott vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb1c140-71db-4184-9969-f888c3760b8d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy kicsit melegebb lesz a hétvégén, mint az előző napokban, de a napozóágyat és strandfelszerelést még csak a finn olvasóinknak ajánljuk.","shortLead":"Egy kicsit melegebb lesz a hétvégén, mint az előző napokban, de a napozóágyat és strandfelszerelést még csak a finn...","id":"20250222_idojaras-elorejelzes-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adb1c140-71db-4184-9969-f888c3760b8d.jpg","index":0,"item":"dfde9f1d-e88c-46c5-89d3-04ccef868f1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_idojaras-elorejelzes-hungaromet","timestamp":"2025. február. 22. 09:53","title":"Az igazi február: +10 és -15 fok között bármi lehet ma az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]