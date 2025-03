Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hét hónapja a leggyorsabb ütemű volt az euróövezet gazdasági növekedése márciusban a londoni S&P Global Market Intelligence piackutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG közös felmérése szerint.","shortLead":"Hét hónapja a leggyorsabb ütemű volt az euróövezet gazdasági növekedése márciusban a londoni S&P Global Market...","id":"20250324_eurozona-gazdasag-bovules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"b2a78d5f-f405-4296-9acf-da37a06db203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_eurozona-gazdasag-bovules","timestamp":"2025. március. 24. 11:21","title":"Hét hónapja nem gyorsult ilyen ütemben az eurózóna gazdasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb086d4-3cb9-451f-a043-2e8a083e23f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pár percig láthatták a szerencsések este kilenc után a különleges égi jelenséget. ","shortLead":"Pár percig láthatták a szerencsések este kilenc után a különleges égi jelenséget. ","id":"20250325_Varazslatos-fenyspiral-tunt-fel-hetfo-este-Magyarorszag-folott-spacex-falcon9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cb086d4-3cb9-451f-a043-2e8a083e23f4.jpg","index":0,"item":"ff1c8374-16da-465b-9ea3-bd013ad2a7d9","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Varazslatos-fenyspiral-tunt-fel-hetfo-este-Magyarorszag-folott-spacex-falcon9","timestamp":"2025. március. 25. 08:36","title":"Varázslatos fényspirál tűnt fel hétfő este Magyarország fölött (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő, a Longevity Mix szedése után az 1700 tesztalany jelentős része nem kívánt mellékhatásokat tapasztalt.","shortLead":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő...","id":"20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39.jpg","index":0,"item":"a3e13088-20f2-4440-9491-cbf96d167879","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","timestamp":"2025. március. 24. 09:03","title":"Rosszul lettek a tesztalanyok, miután kipróbálták a fiatalságot kínáló milliárdos étrend-kiegészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cd6fef-826c-46a6-b67c-4cd91b33e4a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. Szerintük nincs semmi látnivaló.","shortLead":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. Szerintük...","id":"20250324_heves-megye-akkuhulladek-tuz-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19cd6fef-826c-46a6-b67c-4cd91b33e4a5.jpg","index":0,"item":"8ec90db5-f635-4578-a31e-4ffd6a838154","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_heves-megye-akkuhulladek-tuz-birsag","timestamp":"2025. március. 24. 10:06","title":"Engedély nélkül tárolt és kigyulladt akkuhulladék miatt büntettek egy Heves megyei céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gép már két órája a levegőben volt, amikor fény derült a feledékenységére.","shortLead":"A gép már két órája a levegőben volt, amikor fény derült a feledékenységére.","id":"20250325_repules-united-airlines-feledekeny-pilota-utlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"d0279e63-188f-4c92-a4a7-787120a5ecc9","keywords":null,"link":"/elet/20250325_repules-united-airlines-feledekeny-pilota-utlevel","timestamp":"2025. március. 25. 10:06","title":"Vissza kellett fordulnia egy repülőnek, mert a pilóta otthon felejtette az útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is megdöbbentette. Így most szó szerint minden elképzelhető az Egyesült Államokban. Így vélekedik a Die Zeitben közzétett kommentárjában Thomas Zimmer, a Georgetowni Egyetem vendégprofesszora, aki a trumpizmusról és az amerikai szélsőjobboldal történetéről ír könyvet. ","shortLead":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is...","id":"20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d.jpg","index":0,"item":"2d917389-accf-4ae9-a346-0192789d0e3a","keywords":null,"link":"/360/20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","timestamp":"2025. március. 24. 07:10","title":"Thomas Zimmer trumpizmus-szakértő: A legrosszabbra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb","c_author":"Dessewffy Tibor","category":"360","description":"Miközben a progresszív oldal mér és diagnosztizál, a populisták a szavak szintjén demagógok, de a mélyben hitet és katarzist kínálnak. Ezért győznek. Vélemény.","shortLead":"Miközben a progresszív oldal mér és diagnosztizál, a populisták a szavak szintjén demagógok, de a mélyben hitet és...","id":"20250325_Dessewffy-Tibor-politika-populistak-progresszivok-szorongasmenedzsment-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb.jpg","index":0,"item":"2a06bddd-8ddf-40dd-87f5-873cddb97573","keywords":null,"link":"/360/20250325_Dessewffy-Tibor-politika-populistak-progresszivok-szorongasmenedzsment-velemeny","timestamp":"2025. március. 25. 12:30","title":"Dessewffy Tibor: A populisták fordulata nem csupán megkerüli a racionalitást – lecseréli valami egészen másra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A februári uniós átlag több mint duplája a hazai érték.","shortLead":"A februári uniós átlag több mint duplája a hazai érték.","id":"20250325_EU-eurozona-inflacio-Eurostat-februar-magyar-inflacio-a-legmagasabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"a0bd8182-6caf-4997-a365-08ffa10662ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_EU-eurozona-inflacio-Eurostat-februar-magyar-inflacio-a-legmagasabb","timestamp":"2025. március. 25. 14:32","title":"Továbbra is a magyar infláció a legmagasabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]