Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f07bca07-53b6-4ee8-ac97-ad1a8b6dc665","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme a megoldás azok számára, akik egy egyedi megjelenésű Cadillac villany SUV-ra vágynak.","shortLead":"Íme a megoldás azok számára, akik egy egyedi megjelenésű Cadillac villany SUV-ra vágynak.","id":"20250506_eszveszto-tuningot-kapott-a-4-tonnas-cadillac-luxusterepjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f07bca07-53b6-4ee8-ac97-ad1a8b6dc665.jpg","index":0,"item":"63193c12-ddde-4b7a-b587-efa6d5872e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_eszveszto-tuningot-kapott-a-4-tonnas-cadillac-luxusterepjaro","timestamp":"2025. május. 06. 06:41","title":"Észvesztő tuningot kapott a 4 tonnás Cadillac luxusterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone 18-akat érintheti. ","shortLead":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone...","id":"20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f.jpg","index":0,"item":"36243725-685d-4bc0-b9f8-1d424d2dd401","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","timestamp":"2025. május. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet az Apple-nél, és ehhez a hajlítható iPhone-nak is köze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad11f52b-50fe-4e87-a615-f33db7be1520","c_author":"Martini Noémi - Serdült Viktória ","category":"360","description":"Hosszú évek, nagy nyilvánosság és politikai kockázatot rejtő közfelháborodás – az utóbbi évek tapasztalatai alapján ezekre van szükség ahhoz, hogy a kormány legalább egy-egy eset nyomán valódi lépéseket tegyen az áldozatvédelemben. Ennél azonban jóval több kéne.","shortLead":"Hosszú évek, nagy nyilvánosság és politikai kockázatot rejtő közfelháborodás – az utóbbi évek tapasztalatai alapján...","id":"20250505_hvg-lex-renner-nok-elleni-eroszak-torveny-aldozatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad11f52b-50fe-4e87-a615-f33db7be1520.jpg","index":0,"item":"6b3f0f68-3543-4d50-941a-21e874dbee6e","keywords":null,"link":"/360/20250505_hvg-lex-renner-nok-elleni-eroszak-torveny-aldozatvedelem","timestamp":"2025. május. 05. 14:00","title":"Az Orbán-kormány éppen annyit hajlandó foglalkozni a bántalmazott nőkkel, amennyiből kommunikációs előnye származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglévő, az övsömör ellen már alkalmazott vakcina segíthet csökkenteni a szívinfarktus és a stroke kockázatát – mutatnak rá a dél-koreai Kjonghi Egyetem kutatói. ","shortLead":"Meglévő, az övsömör ellen már alkalmazott vakcina segíthet csökkenteni a szívinfarktus és a stroke kockázatát –...","id":"20250506_sziv-es-errendszeri-betegsegek-ovsomor-elleni-vakcina-vedelem-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727.jpg","index":0,"item":"4431f549-1652-49da-9c61-2ca447c42153","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_sziv-es-errendszeri-betegsegek-ovsomor-elleni-vakcina-vedelem-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 06. 19:03","title":"Titkos fegyvert találhattak a szívinfarktus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik vállalat pedig irodai folyamatok fejlesztésével, a pénzügyek koordinálásával, valamint a vízumügyletek menedzselésével foglalkozik.","shortLead":"Egy másik vállalat pedig irodai folyamatok fejlesztésével, a pénzügyek koordinálásával, valamint a vízumügyletek...","id":"20250505_Luxusingatlanokkal-foglalkozo-dubaji-vallalkozas-is-kotheto-Matolcsy-Adamhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"cdb68efd-ae30-4cc1-bc2b-08d9861b6a01","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Luxusingatlanokkal-foglalkozo-dubaji-vallalkozas-is-kotheto-Matolcsy-Adamhoz","timestamp":"2025. május. 05. 08:03","title":"Luxusingatlanokkal foglalkozó dubaji vállalkozás is köthető Matolcsy Ádámhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83b38b6-e35c-4947-b94e-fc8e1d4b7ece","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz nagy meglepetésre a kedd délelőtti első szavazáson nem kapta meg a szükséges szavazatszámot ahhoz, hogy ő legyen az új német kancellár, délután már megkapta a bizalmat a Bundestagtól.","shortLead":"Friedrich Merz nagy meglepetésre a kedd délelőtti első szavazáson nem kapta meg a szükséges szavazatszámot ahhoz...","id":"20250506_friedrich-merz-nemetorszag-kancellar-szavazas-bundestag-cdu-csu-spd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d83b38b6-e35c-4947-b94e-fc8e1d4b7ece.jpg","index":0,"item":"1e1b1b36-666d-44cb-bdef-f001d12ea57e","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_friedrich-merz-nemetorszag-kancellar-szavazas-bundestag-cdu-csu-spd","timestamp":"2025. május. 06. 16:20","title":"Másodjára már megválasztották kancellárnak Friedrich Merzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány szerint az egyetem nem tartja be a törvényeket.","shortLead":"Az amerikai kormány szerint az egyetem nem tartja be a törvényeket.","id":"20250506_egyesult-allamok-donald-trump-harvard-egyetem-szovetsegi-tamogatas-blokkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99.jpg","index":0,"item":"0bc5bd9b-ef15-42aa-9b38-4a3ee670f7f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_egyesult-allamok-donald-trump-harvard-egyetem-szovetsegi-tamogatas-blokkolas","timestamp":"2025. május. 06. 07:17","title":"Trumpék blokkolták a Harvard Egyetem szövetségi támogatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b160ed33-9ab2-4441-920f-3644d3054f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint még a héten bejelenthetik jelölését.","shortLead":"A lap szerint még a héten bejelenthetik jelölését.","id":"20250506_Polt-Peter-Hende-Csaba-Alkotmanybirosag-elnoke-Legfobb-Ugyesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b160ed33-9ab2-4441-920f-3644d3054f2d.jpg","index":0,"item":"9bdccd82-0d5b-4f1c-88d8-01253b069375","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Polt-Peter-Hende-Csaba-Alkotmanybirosag-elnoke-Legfobb-Ugyesz","timestamp":"2025. május. 06. 13:55","title":"24.hu: Polt Pétert az Alkotmánybíróság elnökévé emelné a fideszes kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]