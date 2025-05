Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VI. kerületi polgármester nem helyesli a Nyugati téren zajló kampány stílusát, Barabás házmestertempót emleget.","shortLead":"A VI. kerületi polgármester nem helyesli a Nyugati téren zajló kampány stílusát, Barabás házmestertempót emleget.","id":"20250510_Barabas-Richard-Soproni-Tamas-vita-vallasgyalazo-plakatkampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a.jpg","index":0,"item":"67adb948-a468-4f65-85d1-8baf41f49ae2","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Barabas-Richard-Soproni-Tamas-vita-vallasgyalazo-plakatkampany","timestamp":"2025. május. 10. 14:50","title":"Barabás Richárd vitára hívta Soproni Tamást, miután vallásgyalázónak nevezte a Párbeszéd plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","shortLead":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","id":"20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"a3a15e6a-2ea6-4e5a-b002-ccf2fe12e3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","timestamp":"2025. május. 10. 09:25","title":"Magyar Péter mellett hat másik személlyel szemben nyomoz az MNB bennfentes kereskedelem gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cef97a5-be73-42a6-9756-800f87c3cdaf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1994-ben megjelent kötet névmutatóval és az író híres regénye, a Hajtűkanyar történetével bővült.","shortLead":"Az 1994-ben megjelent kötet névmutatóval és az író híres regénye, a Hajtűkanyar történetével bővült.","id":"20250510_hvg-Raoul-Wallenberg-Egyesulet-Siratoenek-Ember-Maria-holokauszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cef97a5-be73-42a6-9756-800f87c3cdaf.jpg","index":0,"item":"2559918d-91a3-4308-99b3-07b49e6c3e27","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-Raoul-Wallenberg-Egyesulet-Siratoenek-Ember-Maria-holokauszt","timestamp":"2025. május. 10. 15:45","title":"Nem vesztette el zaklató aktualitását Ember Mária újra megjelent Siratóének című antológiája a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök úgy fogalmazott, összeállt a tettre készek koalíciója.","shortLead":"Az ukrán elnök úgy fogalmazott, összeállt a tettre készek koalíciója.","id":"20250510_Kijev-Friedrich-Merz-Emmanuel-Macron-Keir-Starmer-Donald-Tusk-Volodimir-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"ecdddd81-ec7b-4ff3-81f1-d3d99a13f833","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Kijev-Friedrich-Merz-Emmanuel-Macron-Keir-Starmer-Donald-Tusk-Volodimir-Zelenszkij","timestamp":"2025. május. 10. 10:18","title":"Közösen látogatott Kijevbe Merz, Macron, Starmer és Tusk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerintük a férfi tevékenysége „nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását”.","shortLead":"Szerintük a férfi tevékenysége „nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását”.","id":"20250510_TEK-es-videoval-erositette-meg-a-kormany-hogy-kemkedessel-vadolt-ukrant-fogtak-Budapest-belvarosaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d.jpg","index":0,"item":"9fef5c7a-f621-4118-aadb-226c4e811683","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_TEK-es-videoval-erositette-meg-a-kormany-hogy-kemkedessel-vadolt-ukrant-fogtak-Budapest-belvarosaban","timestamp":"2025. május. 10. 13:15","title":"TEK-es videóval erősítette meg a kormány, hogy kémkedéssel vádolt ukránt fogtak Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38347886-f664-41da-975e-e60eec34bd61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kigyulladt egy medencetisztító szereket gyártó üzem.","shortLead":"Kigyulladt egy medencetisztító szereket gyártó üzem.","id":"20250510_Mergezo-klorfelho-miatt-nem-mehettek-ki-a-szabadba-szazezrek-Kataloniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38347886-f664-41da-975e-e60eec34bd61.jpg","index":0,"item":"ff20223e-61ff-4b3a-91c1-c630db2a22d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Mergezo-klorfelho-miatt-nem-mehettek-ki-a-szabadba-szazezrek-Kataloniaban","timestamp":"2025. május. 10. 13:31","title":"Mérgező klórfelhő miatt nem mehettek ki a szabadba százezrek Katalóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","shortLead":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","id":"20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"7001848e-429c-43cf-9725-d16199d5fbb1","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","timestamp":"2025. május. 11. 16:35","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff1dc48-6b58-4235-8151-dcf664ead87f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy apró, néhány érme vastagságú chip adta vissza Bradford G. Smith számára a kommunikáció készségét – még Mario Kartozni is tud a gyerekeivel az eszköznek köszönhetően.","shortLead":"Egy apró, néhány érme vastagságú chip adta vissza Bradford G. Smith számára a kommunikáció készségét – még Mario...","id":"20250511_neuralink-bci-agyi-chip-gondolatok-kurzor-iranyitasa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eff1dc48-6b58-4235-8151-dcf664ead87f.jpg","index":0,"item":"c2d79a0f-55a9-4f3b-8f26-74a65bfa521b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_neuralink-bci-agyi-chip-gondolatok-kurzor-iranyitasa-video","timestamp":"2025. május. 11. 10:03","title":"Szó szerint a gondolataival csinált videót a férfi, aki harmadikként kapta meg a Neuralink agyi chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]