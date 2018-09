Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","id":"20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e4a760-f648-41b9-af30-50a2c7e2dd59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:21","title":"Már majdnem átjutott a határon a Volkswagen, de a magyar rendőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963f68dc-33a9-436b-a0e3-5af3e6c37407","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint ezúttal orvosok is beadták a felmondásukat az ajkai kórházban. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint ezúttal orvosok is beadták a felmondásukat az ajkai kórházban. ","id":"20180921_Ujabb_gondok_az_ajkai_korhazban_most_orvosok_tavoznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=963f68dc-33a9-436b-a0e3-5af3e6c37407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f337a6b4-629f-42e9-a9e5-6e9b70acec94","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ujabb_gondok_az_ajkai_korhazban_most_orvosok_tavoznak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:28","title":"Újabb gondok az ajkai kórházban: most orvosok távoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy külföldi cég magyar embert alkalmaz teljes munkaidőben, milyen adók és járulékok terhelik az így megszerzett rendszeres jövedelmet? Erre az olvasói kérdésre mutatta be a választ az Adózóna.","shortLead":"Ha egy külföldi cég magyar embert alkalmaz teljes munkaidőben, milyen adók és járulékok terhelik az így megszerzett...","id":"20180922_Kulfoldi_cegtol_kapja_a_fizeteset_Nehogy_meglepetes_erje_az_adobevallaskor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f953ba4a-ea6a-4188-a558-6336d69b92fe","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Kulfoldi_cegtol_kapja_a_fizeteset_Nehogy_meglepetes_erje_az_adobevallaskor","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:48","title":"Külföldi cégtől kapja a fizetését? Nehogy meglepetés érje az adóbevalláskor!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb bizonyítékokat talált a Bellingcat oknyomozó hírportál arra, hogy a márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz állampolgár az orosz katonai hírszerzés aktív ügynöke. Moszkvában még arra sem vigyáztak, hogy legalább ne a szolgálat, azaz a GRU számát adják meg Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov útlevélkartotékján.\r

","shortLead":"Újabb bizonyítékokat talált a Bellingcat oknyomozó hírportál arra, hogy a márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet...","id":"20180921_Szkripalugy__nagyon_nem_figyeltek_az_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2feccd-e578-4408-b0fe-075da1601df4","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Szkripalugy__nagyon_nem_figyeltek_az_oroszok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:00","title":"Putyin óriásit kamuzott, egyre több titok derül ki a két orosz ügynökről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó néhány menekült veszti el a lehetőséget arra, hogy sorsa jobbra forduljon, barátokat szerezzen, miután a CEU megszünteti a menekülteknek indított kurzusát a kormány kedvezőtlen törvényeire válaszként.\r

","shortLead":"Nagy erejű tornádó söpört végig Kanada fővárosán, Ottawán és a környékbeli településeken, a forgószél háztetőket...","id":"20180922_Hatalmas_tornado_tarolta_le_a_kanadai_fovarost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f44bfef-c9e8-45ca-a17b-9255b88a450a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378584f4-06fd-45fd-8804-c8420f34539a","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Hatalmas_tornado_tarolta_le_a_kanadai_fovarost","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:29","title":"Hatalmas tornádó tarolta le a kanadai fővárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]