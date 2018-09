Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal közölte az adatokat.","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal közölte az adatokat.","id":"20180928_A_nyugdijasok_tobbet_beszelnek_telefonon_mint_a_fiatalok__itt_a_bizonyitek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d35048-32a0-4d24-a489-5452027f0343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_A_nyugdijasok_tobbet_beszelnek_telefonon_mint_a_fiatalok__itt_a_bizonyitek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 07:15","title":"A nyugdíjasok többet beszélnek telefonon, mint a fiatalok – itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy falusi vendégház miatt áll a bál.","shortLead":"Egy falusi vendégház miatt áll a bál.","id":"20180927_Fideszes_polgarmester_ellen_nyomoz_a_NAV_a_telepulesvezeto_nem_tud_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f82242-08e9-4428-9bf6-dcebbef2558a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Fideszes_polgarmester_ellen_nyomoz_a_NAV_a_telepulesvezeto_nem_tud_rola","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:48","title":"Fideszes polgármester ellen nyomoz a NAV, de ő nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem volt jó ötlet, letartóztatták.","shortLead":"Nem volt jó ötlet, letartóztatták.","id":"20180927_Varjon_meg__kiabalta_az_ir_ferfi_a_pilotanak_majd_kiszaladt_a_kifutopalyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ee8133-864d-41b1-b48a-45e1b5a19deb","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Varjon_meg__kiabalta_az_ir_ferfi_a_pilotanak_majd_kiszaladt_a_kifutopalyara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:23","title":"Várjon meg! – kiabálta az ír férfi a pilótának, majd kiszaladt a kifutópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely nem akar megállni a panaszkodásnál, hanem az önszerveződő, társadalmi kezdeményezéseknek is teret akar adni.","shortLead":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely...","id":"20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940d72-7b44-42d0-8785-0077f2f2ae70","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:08","title":"500 szerencsés várólista nélkül jut be ultrahangvizsgálatra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Ezek nem a felújított 3-as metró kistestvérei, még az orosz államadósság terhére vettünk 40 motorvonatot a Metrovagonmastól, ezeket a MÁV-Start most felújítja és átfesti kékre.","shortLead":"Ezek nem a felújított 3-as metró kistestvérei, még az orosz államadósság terhére vettünk 40 motorvonatot...","id":"20180926_Latta_mar_a_MAV_felujitott_Metrovagonmas_motorvonatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8973db0b-1ca6-462d-9752-b7cdd3875124","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Latta_mar_a_MAV_felujitott_Metrovagonmas_motorvonatait","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:31","title":"Látta már a MÁV-Start felújított Metrovagonmas motorvonatait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérést vár a számi elnök Semjén Zsolttól, amiért a KDNP-s politikus a magyar parlamentben arról beszélt, öt hótrészeg számival kellett eltöltenie az éjszakákat a svédországi vadászata alatt.","shortLead":"Bocsánatkérést vár a számi elnök Semjén Zsolttól, amiért a KDNP-s politikus a magyar parlamentben arról beszélt, öt...","id":"20180927_semjen_vadaszat_svedorszag_szami_reszeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0c1598-d071-4331-ae6c-5ee6c486578d","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_semjen_vadaszat_svedorszag_szami_reszeg","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:06","title":"Egy teljes népet megsértett Semjén Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9d8e76-45aa-41df-a09a-16910f58fd13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap ünnepeljük a magyar népmesék napját.","shortLead":"Vasárnap ünnepeljük a magyar népmesék napját.","id":"20180927_Mennyit_tud_a_magyar_nepmesekrol_Tesztelje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a9d8e76-45aa-41df-a09a-16910f58fd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b84e250-89bb-4c47-858a-dfd41807dd12","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Mennyit_tud_a_magyar_nepmesekrol_Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:35","title":"Mennyit tud a magyar népmesékről? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező és stábja a film címét vetítette fel a számukra legfontosabb budapesti helyszínekre ízelítőként.","shortLead":"A rendező és stábja a film címét vetítette fel a számukra legfontosabb budapesti helyszínekre ízelítőként.","id":"20180926_Reisz_Gabor_Rossz_versek_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a42bd25-edbe-4ddb-9cc8-d695cef24eb2","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Reisz_Gabor_Rossz_versek_film","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:03","title":"December végén jön Reisz Gábor új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]